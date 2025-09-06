Perú

Claro y Bitel encabezan la guerra por lograr el mayor crecimiento en el mercado móvil

¿Por qué estas son las dos telecom relevantes para saber cómo está cambiando el mercado de líneas móviles? Datos de Osiptel dan un panorama

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Claro y Bitel son las
Claro y Bitel son las dos empresas que más crecen este año. Bitel ya es la tercera con más participación, mientras que Claro lidera el mercado. - Crédito Difusión

El mercado móvil está cambiando. Los reyes de las líneas móviles de antes ya no son los mismos; hay nuevos competidores; la guerra por la portabilidad se había aprovechado de la claridad de las normas sobre las llamadas spam, pero con la entrada de nuevas leyes, ahora las estrategias para captar nuevos clientes deben cambiar.

¿Por qué Claro y Bitel cada vez más destacan en el mercado móvil? Primero, en Claro es la empresa que ya logró tener la mayor participación en el 2024, mientras que Bitel es la que más crecido ese año, con respecto al anterior.

Así, a pesar de que Entel, por ejemplo, tenga mayor participación que Bitel, de 2023 a 2024 estanco su crecimiento. Pero hay más, los datos del mercado en lo que va del 2025 siguen mostrando esta tendencia, de destaque de Claro y Bitel.

El país alcanzó su pico
El país alcanzó su pico histórico de líneas móviles al primer trimestre del 2025. Como se sabe, una persona puede tener una o más líneas a su nombre. - Crédito Osiptel

Claro y Bitel apuntan a dominar el mercado

Los datos de la participación del mercado a fines del 2024 revelaron que si bien gran parte de este se concentra en Claro y Entel —31,7% el primero y 17,2% el segundo— Bitel con su humilde 8,2% de dominio significa un avance más alentador, dado que su participación había crecido un 12,8%, mientras Claro crecía 4,8% y Entel se estancaba con un 1,4%.

Ahora, al primer semestre del 2025 se ve que la tendencia sigue. Bitel ha dado un salto, y al cierre del segundo trimestre de 2025, Bitel pasó del cuarto al tercer lugar en participación de mercado.

“El mayor crecimiento correspondió a Bitel, que pasó de tener el 18.83 % de la participación, en junio de 2024, al 23.19 % (10.14 millones de líneas móviles), en junio de este año. De esta manera, Bitel desplazó de la tercera posición a nivel de participación de mercado, por primera vez, a Entel, que registra el 22.13 % de participación (9.67 millones). (...) Cabe señalar que la mayor participación de Bitel se sitúa fuera de Lima y Callao”, resaltó Osiptel.

Claro lidera el sector. -
Claro lidera el sector. - Crédito Osiptel

Sin embargo, Claro se mantiene como líder del mercado móvil, creciendo sostenidamente en “portabilidad”, a pesar de que ya no puede usar su canción publicitaria que motivaba a todo quien llamara a un número Claro a pasarse de empresa. Igualmente, la empresa se mantiene, junto a Bitel, como las únicas que se encuentran creciendo, según los últimos datos.

Claro presentó reporte de sostenibilidad

Mientras Bitel es el que la empresa joven que tienta a los grandes, ahora el que lidera el mercado es Claro, que tiene la mayor participación actualmente.

No solo sigue creciendo en ingresos y participación, sino que apuesta por un crecimiento en varios frentes. “El 89 % de los peruanos ya cuenta con cobertura de alguna tecnología de Claro”, resaltan desde la empresa.

Osiptel reveló los datos de
Osiptel reveló los datos de portabilidad de agosto. Claro le arrebata el primer lugar a Entel. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Osiptel

La empresa señala que se encuentran invirtiendo en infraestructura con un enfoque en “expandir el acceso digital en Perú”, así como apuesta “por energías renovables y reducción de costos operativos”.

“Más del 30 % de la energía consumida de las 7,000 estaciones base de la empresa provino de fuentes renovables para operar, como centrales hidráulicas y sistemas con paneles solares. (...) Se redujo en 95 % el uso de grupos electrógenos en zonas sin acceso a energía comercial. (...) La circularidad en telecomunicaciones es tendencia global y Claro la está consolidando en Perú, con más de 460 toneladas de residuos gestionados en 2024″, apuntó la compañía.

Temas Relacionados

OsiptelMercado móvilClaroBitelperu-economia

Más Noticias

Fonavi 2025: Reintegro 4 para herederos empieza este lunes 8 de septiembre

Según cronograma. La nueva devolución del Fonavi se sigue pagando en septiembre. Ahora le toca a los familiares de fonavistas, que deberán acreditarse primero en el Banco de la Nación

Fonavi 2025: Reintegro 4 para

Senamhi anuncia fenómeno climático en la costa hasta el 12 de setiembre: Lluvia, neblina y bajas temperaturas afectarán estas regiones

El Senamhi emitió un aviso meteorológico que advierte sobre condiciones adversas en la costa norte y centro del país, desde Piura hasta Áncash

Senamhi anuncia fenómeno climático

Alerta por esmaltes riesgosos prohibidos en Europa: TPO y DMTA causarían cáncer e infertilidad

Indecopi advirtió sobre los componentes que han sido prohibidos en Europa. Estos suelen estar presentes en esmaltes semipermanentes

Alerta por esmaltes riesgosos prohibidos

Reimond Manco vs Paco Bazán: Acusaciones, mensajes directos y su fuerte enfrentamiento entre las polémicas figuras

El exfutbolista arremetió contra el conductor tras las declaraciones ofensivas emitidas en su pódcast, calificándolo de “animal televisivo” y señalando que suele cambiar de opinión según su conveniencia.

Reimond Manco vs Paco Bazán:

Embajador del Reino Unido en Perú apoya al pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “El más rico de toda Latinoamérica”

Gavin Cook compartió en sus redes sociales una foto disfrutando del tradicional desayuno peruano, que actualmente compite contra la marraqueta chilena

Embajador del Reino Unido en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lima Expresa tendrá la concesión

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Todo sobre permiso especial que autorizó el viaje de Juan José Santiváñez a la ONU: argumentos, oposición y condiciones

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

ENTRETENIMIENTO

Reimond Manco vs Paco Bazán:

Reimond Manco vs Paco Bazán: Acusaciones, mensajes directos y su fuerte enfrentamiento entre las polémicas figuras

Alfredo Benavides celebra éxito de sus hijos en Zaca TV, pero admite: “Quería que Giacomo sea diplomático”

Hermanos Yaipén celebra 25 años sin Grupo 5 en la lista de invitados: “Se la pierden, no están convocados”

Giacomo Bocchio lanza críticas contra el chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

Reynaldo Arenas confiesa que ya piensa en el retiro tras una vida dedicada al arte y la cultura : “El cuerpo te avisa”

DEPORTES

“Hagan una fila para pedirle

“Hagan una fila para pedirle perdón a Paolo Guerrero”: Giancarlo Granda contundente tras eliminación de Perú

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Jean Ferrari hizo duro análisis tras la eliminación de Perú en Eliminatorias 2026 y puso en duda continuidad de Óscar Ibáñez

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Se reveló que referente de la selección peruana le pidió a Agustín Lozano la continuidad de Óscar Ibáñez tras eliminación en Eliminatorias 2026