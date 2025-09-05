Perú

Si tienes dolor en las articulaciones o los músculos, esta es la infusión que debes tomar para aliviarlo

Esta bebida natural tiene propiedades antiinflamatorias que no solo impactan en las articulaciones sino también se extienden al tejido muscular

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Taza de té preparado con
Taza de té preparado con hojas de guanábana, una infusión conocida por sus propiedades medicinales naturales. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Perú, las enfermedades musculoesqueléticas representan una carga significativa. Según EsSalud, en 2023 las enfermedades osteomusculares y del tejido conectivo fueron la principal causa de años de vida saludable perdidos. Además, se estima que cada año se diagnostican más de 100 casos nuevos de artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria que afecta especialmente a mujeres. El dolor articular y muscular es, por tanto, una realidad cotidiana para muchas personas en el país. Afortunadamente, existen bebidas naturales capaces de aliviarlo, como es el caso del té de guanábana.

El té de guanábana alivia el dolor articular

La guanábana (Annona muricata) tiene propiedades antiinflamatorias y antirreumáticas gracias a su riqueza en compuestos como fenólicos, alcaloides y acetogeninas. Estos fitoquímicos ayudan a disminuir citoquinas proinflamatorias en el organismo, modulando procesos que causan inflamación y dolor en articulaciones afectadas por condiciones como artritis o artrosis. Así, su consumo puede aliviar la inflamación y el dolor crónico que limita la movilidad y la calidad de vida.

El té de guanábana alivia el dolor muscular

El poder antiinflamatorio de la guanábana también se extiende al tejido muscular. Al reducir la inflamación local, sus compuestos pueden calmar la rigidez y el dolor muscular derivados del sobreesfuerzo, posturas prolongadas o tensión acumulada. Esta infusión no solo alivia los dolores musculares sino que también proporciona una sensación de bienestar general.

Cómo preparar la infusión de té de guanábana

Las hojas de guanábana son
Las hojas de guanábana son de color verde oscuro, de textura lisa, forma ovalada y alargada, con un tamaño promedio de 6 a 15 cm de largo (Segob)

Ingredientes:

  • 10 gramos de hojas secas de guanábana
  • 1 litro de agua hirviendo

Preparación:

  1. Hierve el agua y, una vez alcance el punto de ebullición, retírala del fuego.
  2. Añade las hojas de guanábana y deja reposar tapado durante 4 a 10 minutos.
  3. Cuela la infusión y, opcionalmente, agrega limón o miel si deseas más sabor.
  4. Consume caliente o tibia, ideal después de las comidas principales. Se sugiere no exceder 2–3 tazas diarias y, tras unos meses de uso continuo, descansar por al menos un mes.

Otros beneficios del té de guanábana para la salud

Además de sus efectos analgésicos y antiinflamatorios, esta infusión aporta otros beneficios no solo para la salud física sino también mental:

  • Antioxidante: combate los radicales libres, protegiendo células frente al estrés oxidativo.
  • Hipotensora: puede ayudar a reducir la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos.
  • Hipoglicemiante y anticancerígena: regula los niveles de azúcar en sangre y podría inhibir el crecimiento de células tumorales.
  • Antimicrobiana y hepatoprotectora: combate bacterias y protege el hígado.
  • Calmante: útil contra el estrés, la ansiedad y el insomnio.
  • Digestiva: también se usa tradicionalmente para aliviar malestares digestivos como la diarrea o la acidez.

El mejor momento para tomar té de guanábana

Taza de té preparado con
Taza de té preparado con hojas de guanábana, una infusión conocida por sus propiedades medicinales naturales. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien el té de guanábana es una bebida natural reconocida por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y relajantes, para aprovechar al máximo sus beneficios, es importante elegir el momento adecuado del día para consumirlo.

Una de las mejores horas para tomarlo es después de las comidas principales, ya que puede favorecer la digestión y reducir molestias como la acidez o la inflamación abdominal. Beberlo en este momento también ayuda a que sus compuestos antioxidantes actúen de manera más eficiente al acompañar el proceso digestivo.

Otro momento recomendado es por la tarde o antes de dormir. Gracias a su efecto calmante, el té de guanábana puede ayudar a disminuir el estrés y favorecer un descanso reparador, siendo útil en casos de insomnio o ansiedad leve. No obstante, se aconseja evitarlo en exceso durante la mañana, pues en algunas personas puede generar somnolencia.

Lo ideal es limitar su consumo a 1 o 2 tazas diarias, espaciadas entre comidas, y hacer pausas de unas semanas tras consumirlo de manera continua. De esta forma, se aprovechan sus beneficios sin riesgo de efectos secundarios.

Temas Relacionados

té de guanábanadolor articulardolor muscularinfusiónperu-salud

Más Noticias

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del jueves 4 de septiembre de 2025

Gana Diario lleva a cabo un sorteo diario a las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: todos

Santoral: qué santos se festejan este 5 de septiembre

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser recordados

Santoral: qué santos se festejan

Efemérides 5 de septiembre: Freddie Mercury y otros personajes que recordamos hoy

Hazañas, tragedias, nacimientos y muertes son los sucesos más relevantes que se conmemoran este viernes

Efemérides 5 de septiembre: Freddie

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

El intérprete de baladas sorprendió al enviarle un mensaje directo a la conductora luego de la polémica por su presentación en TV junto a Tilsa Lozano

Guillermo Dávila responde a Magaly

Vanessa Pumarica insinúa que Christian Cueva sería la causa de su alejamiento con Pamela Franco: “No estoy para rogarle”

La examiga íntima de la cantante confirmó que no hablan desde julio e insinuó que el popular ‘Cuevita’ podría haber influido en su distanciamiento

Vanessa Pumarica insinúa que Christian
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga planea convertir

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

“Betssy Chávez no estaba en peligro extremo, pero sí había ambiente de hostilidad en el penal”, sostuvo la directora de APRODEH

Phillip Butters denuncia que Rafael López Aliaga paga trolls y lo amenaza: “Si hablo, se acaba su candidatura”

Harvey Colchado expone las amenazas que recibe: balas en su casa, seguimiento a sus hijos y mensajes como “vas a llorar sangre”

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Guillermo Dávila responde a Magaly

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

Vanessa Pumarica insinúa que Christian Cueva sería la causa de su alejamiento con Pamela Franco: “No estoy para rogarle”

Denuncian a Milenka Nolasco y Emilio Jaime por grabar en Cementerio Presbítero Maestro sin autorización

Leyla Chihuán y la inesperada sorpresa de cumpleaños que le hizo su pareja

Josetty Hurtado estrena lujoso departamento en Las Vegas mientras su padre Andrés Hurtado sigue en prisión

DEPORTES

Oficial: Alianza Lima jugará con

Oficial: Alianza Lima jugará con U. de Chile los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Pedro García señaló que Óscar Ibáñez no debe seguir como DT de Perú tras goleada ante Uruguay: “¿Algún jugador va a decir que se quede?"

Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

‘Chicho’ Salas explicó qué pasó con Paolo Guerrero en César Vallejo y lo criticó por su doble discurso: “No estaba cómodo, había temas grupales”

‘Chicho’ Salas le responde a Jefferson Farfán tras polémica en Alianza Lima: “Confundió la amistad con el tema profesional”