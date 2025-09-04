Minuto a minuto del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: Perú y Chile disputan el Clásico del Pacífico gastronómico en semifinales

Perú vs. Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai tiene nuevos elementos: café pasado y sopaipillas - Perú

El mundo digital volvió a vibrar con una nueva edición del Mundial de Desayunos, el popular evento en línea impulsado por Ibai Llanos. Este miércoles 3 de agosto, la competencia vivió una de sus jornadas más comentadas gracias a la semifinal entre Perú y Chile, un Clásico del Pacífico distinto, pero igualmente apasionante. El choque gastronómico despertó un enorme interés entre los seguidores del streamer, quien lo describió como uno de los “más históricos” de su torneo virtual.

La propuesta enfrentó dos estilos de desayuno que representan costumbres distintas, pero de fuerte arraigo popular en cada país. Desde el lado peruano, la combinación de pan con chicharrón, tamal criollo y café pasado, mientras que la representación chilena se centró en la clásica marraqueta con palta, además de las sopaipillas con pebre y un té.

El atractivo del certamen no solo está en los platillos, sino también en la dinámica participativa que convierte a millones de usuarios en jurados. Las redes sociales de Llanos se convirtieron en la arena de votaciones y los números comenzaron a marcar tendencias, apenas se abrió la contienda. El creador español recalcó que el formato busca algo más que la competencia: “La idea es que la gente disfrute de la cultura gastronómica de cada país y comparta su opinión”.

Minuto a minuto de las votaciones

Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, una competencia digital que enfrenta platillos típicos de distintos países. (Composición: Infobae)

No te pierdas las cifras en tiempo real de las votaciones a través de Infobae Perú. La semifinal del Mundial de Desayunos encendió a la audiencia, y las interacciones en las principales plataformas muestran cómo se va inclinando el apoyo en cada momento del choque gastronómico:

TikTok : Pan con chicharrón, tamal criollo y café pasado acumula 3.4 millones de votos. La marraqueta con palta, las sopaipillas con pebre y té registra 2 millones.

Instagram : El conteo favorece a Chile con 52%, mientras Perú alcanza el 48%.

YouTube Shorts: Competencia ajustada, Perú suma 325 mil likes frente a los 241 mil de Chile.

Resultados previos en cuartos de final

Todo el Perú atento al mundial de los desayunos de Ibai Llanos

El camino hasta la semifinal estuvo marcado por votaciones masivas. Los platillos más representativos de cada nación superaron la fase anterior con cifras significativas:

Perú

Pan con chicharrón y tamales: 8.161.000 votos.

Chile

Marraqueta y palta: 2.097.000 votos.

Venezuela

Arepa: 2.757.000 votos.

Bolivia

Salteña: 1.816.000 votos.

El desayuno peruano en la semifinal

La selección peruana presentó un refuerzo en esta etapa: además del pan con chicharrón y el tamal, apareció el café pasado. Este tipo de café, de preparación artesanal, se sirve en pequeñas tazas y forma parte de las rutinas familiares en fines de semana. Su incorporación busca dar una imagen más completa del desayuno típico en Lima y en distintas regiones del país.

El contraste con el menú chileno destaca por su sencillez y la presencia de ingredientes cotidianos. La marraqueta con palta es un elemento central de la mesa en Chile, y su inclusión refuerza el carácter popular que Ibai Llanos pretende rescatar con este certamen digital.

La semifinal Perú vs. Chile definirá a uno de los finalistas que disputará el título contra el vencedor del cruce entre Venezuela y Bolivia. La audiencia tiene la decisión en sus manos: cada like en las publicaciones de TikTok, Instagram y YouTube Shorts cuenta como un voto directo.

La expectación sigue creciendo y las redes de Llanos concentran a miles de usuarios que no solo apoyan con sus interacciones, sino también con comentarios y comparaciones sobre los sabores de cada propuesta. La contienda aún no está resuelta y cada minuto puede modificar el panorama de esta semifinal que enfrenta dos tradiciones con fuerte respaldo en la comunidad digital.