Ibai quedó maravillado con la comida peruana luego de probar ceviche y tiradito: “Difícilmente hay algo mejor que esto”

El popular streamer español Ibai Llanos desgustó el ceviche y tiradito peruano durante una transmisión en redes sociales, y quedo maravillado con el sabor. (Crédito: TikTok/@MarcaPerú)

El popular streamer español Ibai Llanos volvió a generar furor en redes sociales, esta vez por su reacción al probar dos de los platos más emblemáticos de la gastronomía peruana: el ceviche y el tiradito en restaurante Yakumanka, del chef Gastón Acurio en Barcelona. En medio de la expectativa que ha despertado su “Mundial de Desayunos”, el creador de contenido destacó la calidad y el sabor de la cocina peruana, a la que no dudó en calificar como difícil de superar.

Un reciente video compartido por la cuenta oficial de TikTok de @MarcaPerú muestra el momento en que Ibai prueba el ceviche peruano. La experiencia lo dejó sorprendido y maravillado, confirmando la reputación de este plato como el más representativo del país a nivel internacional. Sus expresiones de asombro rápidamente se viralizaron y fueron celebradas por usuarios peruanos.

La degustación no terminó allí. Llanos también probó el tiradito, preparado a base de pescado y ají amarillo, y volvió a destacar el sabor de la cocina nacional. “Difícilmente creo que haya algo mejor que esto”, afirmó el streamer, reafirmando así la posición privilegiada de la gastronomía peruana en el mundo.

Ibai Llanos queda maravillado con la comida peruana y el ceviche. (Foto composición: Infobae Perú/TikTok:@/MarcaPerú)

Ibai prueba ceviche y tiradito

La primera experiencia de Ibai Llanos fue con el ceviche peruano, un plato que lo dejó completamente sorprendido. “Este ceviche me parece una locura. Es para compartir porque creo que me lo voy a comer yo, sinceramente. Yo creo que difícilmente hay algo mejor que esto”, expresó mientras destacaba el intenso sabor de la preparación. Incluso comentó sobre la fuerza de la leche de tigre: “Qué ácida está en verdad, ¿eh? Te sube… pero te viene para arriba entero”.

Tras ello, el creador de contenido se animó a probar el tiradito, resaltando su presentación y combinación de ingredientes. “Jo, esto tiene una pinta espectacular. Voy a pillar el aguacate, la palta… Yo soy muy fan del atún, del salmón, de todo”, afirmó antes de degustarlo. La reacción fue inmediata: “Este es mucho más suavecito. Es increíble la calidad del pescado que tienen aquí”.

Finalmente, Ibai confesó que no sabía con cuál de los dos platos quedarse, aunque dejó claro que ambos lo impresionaron. “Buah, me parece una locura este, ¿eh? El tiradito. Joder, me lo he ensapado entero, tío. Uf, pedid otro, ¿eh? Esto está buenísimo”, dijo entre risas, confirmando así su fascinación por la gastronomía peruana.

Ibai Llanos quedó maravillado por la comida peruana. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina)

“Estoy comiendo en Lima”

Después de degustar platos marinos, Ibai Llanos continuó su recorrido gastronómico con la causa limeña, combinación que calificó como irresistible. También probó unas croquetas con ají de gallina, a las que definió como “otro nivel”, y agradeció al chef Gastón Acurio por la experiencia. Más tarde se animó con las empanadas de carne y destacó: “Me ha encantado todo. Ahora entiendo por qué Perú gastronómicamente es uno de los mejores del mundo. Estoy viendo una prueba fehaciente de que estoy comiendo en Lima”.

Las entradas dieron paso a los platos de fondo, donde el streamer quedó nuevamente sorprendido. Al probar el lomo saltado, lo describió como “muy rico, muy sabroso, es una barbaridad”. Luego llegó el turno del arroz chaufa con alfonsiño, un pescado del Mediterráneo preparado en salsa de ají limeño, que Ibai no dudó en elogiar: “Lo de Perú con los pescados es un escándalo. Se deshace en la boca, es intenso, es lo mejor del día”.

El creador de contenido desgustó varios platillos de la comida peruana, y quedo fascinado con su sabor. (Foto: Youtube/Ibai)

La experiencia cerró con una selección de postres típicos. El creador de contenido probó primero el tres leches, del que afirmó: “No tengo palabras ahora mismo”. Después llegó el turno del cheesecake de maracuyá y finalmente el mousse de chocolate, al que calificó como “sorprendentemente bueno”. Fascinado por la diversidad de sabores, Ibai concluyó con una expresión que fue celebrada en redes: “Que viva el Perú”.