Crimen en Chorrillos: asesinan a joven de más de 30 impactos de bala cuando se dirigía a trabajar

Un ciudadano peruano identificado como Elton Irata Joya, de 28 años, falleció la mañana de este viernes tras ser atacado con más de treinta disparos a pocos metros de su vivienda, ubicada en la zona de Buenos Aires Sevilla, en el distrito de Chorrillos. Testigos relataron que tres sujetos armados, quienes llevaban puestos cascos blancos y se movilizaban en dos motocicletas lineales, interceptaron al joven y abrieron fuego directamente hacia la zona de su rostro.

De acuerdo con la versión de los familiares de la víctima, Irata Joya había recibido amenazas durante los días previos al crimen. Al momento del ataque, se dirigía a su centro de trabajo en Surco. Asimismo, luego tenía que asistir a sus clases, siguiendo su rutina.

Hasta el lugar de los hechos, llegaron los peritos de la Policía Criminalística para proceder con el levantamiento del cuerpo y recabar pruebas, mientras que la zona fue acordonada para facilitar las investigaciones.

De acuerdo con la información de RPP Noticias, la División de Investigación Criminal (Dipincri) de Surco indica que el nombre de la víctima figuraba en antecedentes recientes relacionados con presuntos delitos de extorsión y posesión de drogas.

Es así como la Policía Nacional no descarta que el caso corresponda a un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales. Las autoridades mantienen activas las indagaciones para esclarecer los móviles del crimen.

Otro asesinato en Lima

Este episodio de violencia no es único reportado en la capital. En menos de 24 horas, en Manchay, un hombre identificado como Favio Flores Buendía fuera asesinado a balazos mientras intentaba subir a un bus de transporte público en el paradero 1. El crimen ocurrió en presencia de numerosos testigos y justo frente a un módulo de Serenazgo, sin que pudiera evitarse el ataque.

De acuerdo con testimonios, Flores Buendía llegó en mototaxi hasta el paradero y, en el instante en que abordaba la unidad, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los agresores le dispararon varias veces a corta distancia, provocando su muerte dentro del vehículo. En medio del ataque, otras tres personas resultaron heridas: un hombre y dos mujeres, una de ellas la cobradora del bus.

Los heridos fueron trasladados de inmediato a la clínica Montefiori y se encuentran bajo atención médica. Fuentes policiales indicaron que la víctima se dedicaba a la construcción civil y registraba antecedentes por los presuntos delitos de usurpación y robo. Este caso también se podría tratar de un ajuste de cuentas.

