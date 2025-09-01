Sicarios asesinan a balazos a vecino de Bellavista mientras regresaba a su casa tras jugar fútbol con amigos

Hombre es asesinado por sicarios mientras regresaba de partido de fútbol en Bellavista. Fuente: Panamericana Televisión

Un domingo que debería haber sido de recreación y deporte terminó en tragedia en Bellavista, Callao. Un hombre fue asesinado a balazos mientras jugaba ‘fulbito’ con amigos en una loza deportiva del parque La Cruz. La víctima se encontraba disfrutando de un partido cuando fue sorprendida por sicarios que le dispararon sin mediar palabra.

Carlo Alberto Medina Saravia, de 53 años y conocido como ‘Camote’, recibió hasta cinco disparos que le provocaron la muerte casi inmediata. La víctima era conocida en la zona por organizar campeonatos de fulbito, actividad que le permitía relacionarse con distintos vecinos del distrito.

La Policía Nacional se trasladó al lugar junto con representantes de criminalística y la fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan esclarecer los hechos. Por el momento, los motivos del ataque continúan bajo investigación.

Sicarios disparan a víctima al salir de partido de fútbol

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando el parque se encontraba concurrido por familias que compartían el día. Los disparos interrumpieron la tranquilidad del sector, dejando en evidencia la inseguridad que persiste en algunas zonas del Callao. La víctima se dirigía a su vivienda luego de finalizar el partido de futbol con los vecinos cuando fue atacada.

La comunidad local conocía a Medina Saravia por su participación en torneos deportivos y por ser un vecino activo en la organización de actividades recreativas. Su asesinato ha generado preocupación por la presencia de delincuentes armados en espacios públicos del distrito.

Las autoridades realizaron un operativo inmediato en la zona para recopilar evidencia, revisar cámaras de seguridad y levantar cualquier indicio que ayude a identificar a los responsables. Las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y capturar a los sicarios involucrados.

Autoridades investigan posibles móviles del crimen

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, junto con representantes de Criminalística y de la fiscalía, para iniciar las diligencias correspondientes. Los peritos realizaron la inspección del lugar y levantamiento de indicios, mientras que el fiscal de turno dispuso el traslado del cadáver hacia la Morgue del Callao. Estas acciones marcan los primeros pasos de la investigación para identificar y capturar a los responsables del asesinato.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores se incluyen un posible ajuste de cuentas, un ataque vinculado al sicariato o la extorsión. Las autoridades evalúan distintos escenarios para determinar si el asesinato estuvo dirigido específicamente contra Medina Saravia o si se trató de un ataque aleatorio.

El proceso de investigación también busca reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si los responsables actuaron solos o en coordinación con otros delincuentes. Las medidas se enfocan en esclarecer el móvil del crimen y prevenir posibles ataques similares en la zona.

Policía y peritos de Criminalística realizan diligencias en el lugar donde ocurrió el asesinato en Bellavista. Foto: RPP

Otro ataque similar ocurrió en mayo

Este ataque recuerda un episodio similar ocurrido hace pocos meses en Bellavista. En mayo de este año, un adolescente de 16 años murió acribillado por un sicario tras disputar un partido de fulbito en el parque Virgen de las Mercedes, conocido como “El Honguito”. El joven fue alcanzado por disparos mientras se encontraba en las inmediaciones de la losa deportiva.

El ataque alarmó a quienes se encontraban en el lugar y evidenció la vulnerabilidad de los espacios recreativos frente a la acción de delincuentes armados. La víctima falleció casi de inmediato, pese a los intentos de socorro.

La continuidad de estos hechos refleja un patrón de violencia que preocupa a las autoridades y vecinos por igual. La población exige mayor vigilancia y medidas de seguridad que eviten que episodios como estos se repitan, mientras la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para dar con los responsables del reciente crimen de Bellavista.

Números de emergencia

El Gobierno cuenta con líneas de atención especializadas para denuncias de extorsión y otros delitos. Estos servicios son gratuitos, confidenciales y operan las 24 horas, permitiendo que las víctimas informen situaciones de riesgo y envíen pruebas como audios o videos, asegurando una respuesta rápida de las autoridades.

Los ciudadanos también pueden comunicarse a los siguientes números:



Línea 111: Central de la Policía Nacional del Perú.

Central de la Policía Nacional del Perú.

Línea 105: Central de Emergencias.

Central de Emergencias.

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Puntos de denuncia en cada distrito.