Imágenes inéditas que lograron la libertad de Cristian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán.

La reciente salida de prisión de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, ha reabierto el debate sobre su proceso judicial. Nuevas imágenes mostradas por su defensa buscan probar su inocencia y ponen en la mira los testimonios que lo acusaron.

Acusado hace más de once meses de violación contra una joven de 19 años, el primo del exfutbolista Jefferson Farfán fue finalmente declarado inocente y puesto en libertad el último 27 de agosto. Pero el caso ha cobrado nuevos giros tras la presentación de imágenes inéditas que, según sostiene la defensa, desmontan punto por punto la acusación y abren viejas heridas en la familia Farfán-Guadalupe.

En el programa ‘Ponte en la cola’ del 2 de septiembre, el abogado Eduardo Medina presentó videos y fotografías del día del supuesto abuso para, según sus palabras, confirmar que Martínez Guadalupe era incapaz de sostenerse por sí mismo debido al estado de ebriedad en que se encontraba.

Imágenes, testimonios y el argumento de la defensa del primo de Jefferson Farfán

Desde el inicio del proceso, la defensa de ‘Cri Cri’ centró su estrategia en demostrar que el acusado se encontraba en un estado de “inconsciencia intermitente” cuando ocurrieron los hechos denunciados.

En su reciente presentación televisiva, el abogado Eduardo Medina mostró videos donde se observa a Martínez Guadalupe saliendo de una discoteca, incapaz de caminar sin ayuda y deteniéndose repetidas veces, según explicó el letrado.

“Ese es el momento donde él sale de la discoteca, felizmente estaba grabado porque nadie lo puede sostener, ni él mismo... Ahí es donde él ya no se puede sostener y se sienta en la escalera, se queda ahí”, comentó el abogado.

También se difundieron imágenes que, de acuerdo con la defensa, muestran cómo es trasladado a su habitación por personal de seguridad y por la propia joven denunciante. Medina cuestionó la lógica de la acusación: “Una persona que no se podía sostener, ¿cómo es que en tan poquito tiempo ha podido llevarse una escalera de casi 50 metros en zigzag, y poder abusar?, sostener una relación de ese tipo y luego bajar con la misma velocidad”, planteó.

Además, el abogado aseguró durante el programa que tanto algunos testigos como la presunta víctima modificaron sus versiones iniciales durante el proceso, y que la acusación se basó en la identificación de Martínez Guadalupe por su voz y vestimenta, pero sin pruebas concluyentes en las grabaciones de seguridad disponibles. Según Medina, la justicia terminó valorando la secuencia de imágenes como elemento clave para absolver a su defendido.

Familia dividida entre Jefferson Farfán y Cristian Martínez Guadalupe

Más allá de los estrados judiciales, el caso ha tenido un profundo impacto en la familia Farfán-Guadalupe. La madre de ‘Cri Cri’, Cecilia Guadalupe, reveló en declaración para ‘América Hoy’ que devolvió voluntariamente a Jefferson Farfán una camioneta que el futbolista había regalado a su hijo por colaboraciones laborales. Esto sucedió en setiembre de 2024, antes de la denuncia contra Cristian Martínez.

Justamente, el día que ‘Cri Cri’ salió de penal de Lurigancho, fue recibido por su madre y una reportera de ‘América Hoy’ le consultó sobre la camioneta u otras cosas que serían de Farfán, pero que estarían a nombre de Martínez. Frente a ello, Cecilia Guadalupe aclaró el tema.

“No, solamente fue un carro, que yo ya se lo devolví. Sí, yo lo devolví, nosotros no tenemos, no somos materialistas”, aseguró, además de negar que haya otros bienes del conductor de ‘Enfocados’ que tenga su familia. Asimismo, confirmó que desde la denuncia, la comunicación entre ambas familias quedó completamente cortada.

Por otro lado, según relató Tilsa Lozano en su programa ‘La noche habla’, Farfán se mostró “totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto”, y estaría considerando interponer una apelación a la sentencia que permitió la libertad de su primo. Esta determinación, de llevarse a cabo, podría reabrir el caso y prolongar el conflicto familiar.

La voz de ‘Cri Cri’ tras la libertad y la persistencia de la controversia

La vuelta a la libertad de Cristian Martínez Guadalupe estuvo marcada por las lágrimas y las declaraciones cargadas de desahogo personal. En entrevista con el programa dominical ‘Día D’, el cantante revivió el sufrimiento de casi un año de prisión preventiva y lamentó la ausencia de quien consideraba su hermano de sangre: “Que tú no creas en mí es muy doloroso, pero no es tan doloroso como estar once meses ahí (en prisión)”, relató abatido.

Martínez Guadalupe insistió en su inocencia y aseguró que la presunta víctima sabía también que no hubo agresión: “Tú sabes muy bien que jamás te he tocado”, afirmó. Según explicó, las pruebas técnicas —videos, fotos y testimonios— fueron finalmente determinantes para desmontar la acusación y obtener su libertad.

No obstante, reconoció que el mayor daño no ha sido solo el encierro, sino el quiebre de una relación de hermandad que parecía inquebrantable: “Me duele bastante el daño que nos hizo esa persona para separar una relación de hermandad”, confesó frente a cámaras.