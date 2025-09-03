Perú

Imágenes inéditas que lograron la libertad de Cristian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán

Videos y fotografías nunca antes vistos fueron clave para que el primo de Jefferson Farfán recuperara su libertad, mientras el debate sobre su inocencia continúa

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Imágenes inéditas que lograron la libertad de Cristian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán. Video: Ponte en la cola

La reciente salida de prisión de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, ha reabierto el debate sobre su proceso judicial. Nuevas imágenes mostradas por su defensa buscan probar su inocencia y ponen en la mira los testimonios que lo acusaron.

Acusado hace más de once meses de violación contra una joven de 19 años, el primo del exfutbolista Jefferson Farfán fue finalmente declarado inocente y puesto en libertad el último 27 de agosto. Pero el caso ha cobrado nuevos giros tras la presentación de imágenes inéditas que, según sostiene la defensa, desmontan punto por punto la acusación y abren viejas heridas en la familia Farfán-Guadalupe.

En el programa ‘Ponte en la cola’ del 2 de septiembre, el abogado Eduardo Medina presentó videos y fotografías del día del supuesto abuso para, según sus palabras, confirmar que Martínez Guadalupe era incapaz de sostenerse por sí mismo debido al estado de ebriedad en que se encontraba.

Imágenes, testimonios y el argumento de la defensa del primo de Jefferson Farfán

Desde el inicio del proceso, la defensa de ‘Cri Cri’ centró su estrategia en demostrar que el acusado se encontraba en un estado de “inconsciencia intermitente” cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Imágenes inéditas que lograron la
Imágenes inéditas que lograron la libertad de Cristian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán.

En su reciente presentación televisiva, el abogado Eduardo Medina mostró videos donde se observa a Martínez Guadalupe saliendo de una discoteca, incapaz de caminar sin ayuda y deteniéndose repetidas veces, según explicó el letrado.

“Ese es el momento donde él sale de la discoteca, felizmente estaba grabado porque nadie lo puede sostener, ni él mismo... Ahí es donde él ya no se puede sostener y se sienta en la escalera, se queda ahí”, comentó el abogado.

También se difundieron imágenes que, de acuerdo con la defensa, muestran cómo es trasladado a su habitación por personal de seguridad y por la propia joven denunciante. Medina cuestionó la lógica de la acusación: “Una persona que no se podía sostener, ¿cómo es que en tan poquito tiempo ha podido llevarse una escalera de casi 50 metros en zigzag, y poder abusar?, sostener una relación de ese tipo y luego bajar con la misma velocidad”, planteó.

Además, el abogado aseguró durante el programa que tanto algunos testigos como la presunta víctima modificaron sus versiones iniciales durante el proceso, y que la acusación se basó en la identificación de Martínez Guadalupe por su voz y vestimenta, pero sin pruebas concluyentes en las grabaciones de seguridad disponibles. Según Medina, la justicia terminó valorando la secuencia de imágenes como elemento clave para absolver a su defendido.

Imágenes inéditas que lograron la
Imágenes inéditas que lograron la libertad de Cristian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán.

Familia dividida entre Jefferson Farfán y Cristian Martínez Guadalupe

Más allá de los estrados judiciales, el caso ha tenido un profundo impacto en la familia Farfán-Guadalupe. La madre de ‘Cri Cri’, Cecilia Guadalupe, reveló en declaración para ‘América Hoy’ que devolvió voluntariamente a Jefferson Farfán una camioneta que el futbolista había regalado a su hijo por colaboraciones laborales. Esto sucedió en setiembre de 2024, antes de la denuncia contra Cristian Martínez.

Justamente, el día que ‘Cri Cri’ salió de penal de Lurigancho, fue recibido por su madre y una reportera de ‘América Hoy’ le consultó sobre la camioneta u otras cosas que serían de Farfán, pero que estarían a nombre de Martínez. Frente a ello, Cecilia Guadalupe aclaró el tema.

“No, solamente fue un carro, que yo ya se lo devolví. Sí, yo lo devolví, nosotros no tenemos, no somos materialistas”, aseguró, además de negar que haya otros bienes del conductor de ‘Enfocados’ que tenga su familia. Asimismo, confirmó que desde la denuncia, la comunicación entre ambas familias quedó completamente cortada.

Por otro lado, según relató Tilsa Lozano en su programa ‘La noche habla’, Farfán se mostró “totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto”, y estaría considerando interponer una apelación a la sentencia que permitió la libertad de su primo. Esta determinación, de llevarse a cabo, podría reabrir el caso y prolongar el conflicto familiar.

Cecilia Guadalupe, mamá de Cristian Martínez 'Cri Cri, afirmó que devolvió camioneta que Jefferson Farfán le dio a su hijo. Video: América Hoy

La voz de ‘Cri Cri’ tras la libertad y la persistencia de la controversia

La vuelta a la libertad de Cristian Martínez Guadalupe estuvo marcada por las lágrimas y las declaraciones cargadas de desahogo personal. En entrevista con el programa dominical ‘Día D’, el cantante revivió el sufrimiento de casi un año de prisión preventiva y lamentó la ausencia de quien consideraba su hermano de sangre: “Que tú no creas en mí es muy doloroso, pero no es tan doloroso como estar once meses ahí (en prisión)”, relató abatido.

Martínez Guadalupe insistió en su inocencia y aseguró que la presunta víctima sabía también que no hubo agresión: “Tú sabes muy bien que jamás te he tocado”, afirmó. Según explicó, las pruebas técnicas —videos, fotos y testimonios— fueron finalmente determinantes para desmontar la acusación y obtener su libertad.

No obstante, reconoció que el mayor daño no ha sido solo el encierro, sino el quiebre de una relación de hermandad que parecía inquebrantable: “Me duele bastante el daño que nos hizo esa persona para separar una relación de hermandad”, confesó frente a cámaras.

Temas Relacionados

Cri CriJefferson FarfánCristian Martínez Guadalupeperu-entretenimiento

Más Noticias

Perú arrasa en matemáticas: tres niños ganan medallas de oro en certamen internacional en Canadá

El evento se llevó a cabo del 27 al 31 de agosto y reunió a delegaciones de 14 países, donde los pequeños genios peruanos demostraron su capacidad para resolver complejos problemas matemáticos en tiempo récord

Perú arrasa en matemáticas: tres

“Betssy Chávez presenta parámetros normales y deshidratación leve”, pese a 10 días de huelga de hambre, revela Fiscalía

Ministerio Público develó que Hospital María Auxiliadora, al que fue trasladada la interna, estableció que la expremier no contaba con un diagnóstico de emergencia, por el que se le dio el alta respectiva

“Betssy Chávez presenta parámetros normales

Nolberto Solano demuestra optimismo con miras a su debut con Pakistán por la clasificación a la Copa Asiática Sub-23: “Estamos para competir”

El ‘Maestrito’ inicia, oficialmente, su camino como seleccionador de los ‘halcones’ en un escenario de enorme calibre. Su debut será contra Irak, en el estadio Phnom Penh

Nolberto Solano demuestra optimismo con

Fiscalía cita a Jorge Benavides y al futbolista Tiago Cantoro por investigación de activos contra Andrés Hurtado

En total, 21 personas han sido convocadas a declarar por la investigación que involucra al exconductor, acusado de formar parte de una red de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos

Fiscalía cita a Jorge Benavides

¿Llegas al nuevo Jorge Chávez? Desde el 25 de septiembre pagarás la tarifa adicional por realizar escala en el aeropuerto de Lima

La concesionaria Lima Airport Partners (LAP) confirmó la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA). Los pasajeros en tránsito, tanto en vuelos nacionales como internacionales, serán los que deberán asumir este cobro una vez que entre en vigor

¿Llegas al nuevo Jorge Chávez?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Proponen declarar persona no

Congreso: Proponen declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum y la acusan de tener “vínculos probados con el narcotráfico”

Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

Pedro Castillo reclama por sus visitas reveladas y afirma que Alberto Fujimori recibía a “empresarios, jueces y fiscales”

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Alejandro Toledo seguirá en Barbadillo: PJ confirma rechazo al pedido de arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Rulli en Perú: actor

Sebastián Rulli en Perú: actor graba campaña publicitaria y sorprende con mensaje “Vamos por más”

Alejandra Baigorria destruye a Onelia Molina y asegura tener pruebas de lo que pasó en su matrimonio

Isabella Ladera aclara rumores sobre Hugo García: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios”

André Silva responde a rumores de favoritismo por Michelle Alexander y defiende su carrera: “Estoy seguro de lo que soy”

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

DEPORTES

Piero Quispe, anunciado como flamante

Piero Quispe, anunciado como flamante refuerzo del Sydney FC: “Estoy muy orgulloso de unirme al club más exitoso de Australia”

Dirigente de Spezia hizo importante anuncio sobre el futuro de Gianluca Lapadula: “Nunca he tenido problemas con él”

Gerente deportivo de Alianza Lima respaldó a Renzo Garcés ante posible sanción que calificó de “imputación infundada”

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Reimond Manco aseguró que fue mejor futbolista que Christian Cueva: “Veo mis videos y no sé cómo desperdicié mi talento”