Magaly Medina tras absolución de ‘Cri Cri’: “¿Quién le devuelve los 11 meses de prisión que perdió?”

“Cri Cri” rompe su silencio tras salir libre: “Has separado a una familia, nunca te he tocado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre la entrevista que dio Cristian Martínez Guadalupe, conocido como Cri Cri y primo hermano de Jefferson Farfán a ‘Día D’, tras recuperar su libertad luego de pasar once meses en prisión.

La historia de Cristian ha marcado un giro inesperado tras pasar once meses y seis días en prisión acusado de un grave delito de agresión sexual en la casa del exfutbolista. Hoy, la justicia determinó su inocencia, lo absolvió de todos los cargos y le devolvió la libertad.

Sin embargo, más allá de lo legal, el proceso dejó cicatrices profundas en la familia y abrió una brecha con su primo, quien fuera hasta hace poco una de las personas más cercanas en su vida. Durante su programa del 1 de septiembre, Magaly comentó:

Primo de Jefferson Farfán, “Cri Cri”, se defiende: “En el fondo sabes que soy inocente”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Por su defensa se valoraron pruebas biológicas, científicas. No se encontraron restos de semen, no se encontraron huellas con mis huellas dactilares, no se encontró nada que me vinculara a ese hecho violento”, afirmó.

El segundo juzgado penal colegiado transitorio especializado en violencia contra la mujer decidió absolverlo, tomando en cuenta la falta de evidencia que lo relacionara con el delito. Para Medina, el fallo judicial y las pruebas científicas cerraron una etapa dolorosa en la vida del primo de Farfán, aunque los meses de encierro son tiempo que jamás recuperará.

En la conversación, Cri Cri lanzó un mensaje directo a su primo Jefferson. “Le pido que no apele porque eso sería maldad. En el fondo de tu corazón sabes que soy inocente”, expresó, dejando entrever que, pese al distanciamiento, aún espera una reacción fraterna de parte del exseleccionado nacional.

Eran inseparables

También se dirigió a la persona que lo denunció, a quien acusó de inventar la historia. “Nunca te he tocado. Tú hiciste eso por separar a la familia”, sostuvo con firmeza, mostrando su indignación por lo que considera una mentira que lo llevó a perder casi un año de su vida entre rejas.

Magaly Medina destacó la gravedad de estas palabras, recordando que son acusaciones muy serias que ahora quedarán marcadas dentro del entorno íntimo de la familia Farfán. La conductora señaló que, de acuerdo con lo resuelto, “el juez no puede condenar a alguien a quien no hay ninguna prueba física ni vinculante con el delito del que se le acusa”.

La historia familiar es clave para entender la magnitud de la ruptura. Las madres de Jefferson Farfán y Cri Cri son hermanas, y durante años fueron inseparables. “Él iba a cada club donde convocaban o contrataban a Farfán. Era su primo más cercano, incluso estuvo a cargo de la orquesta que creó Jefferson”, relató Magaly Medina, resaltando que su papel no solo era de apoyo familiar, sino también de confianza personal.

El propio Cri Cri insistió mirando a la cámara: “Yo no te he tocado, no entiendo tus mentiras. Has separado a una familia”. Estas frases, analizadas por la periodista, reflejan la herida que aún no cicatriza, no solo en él, sino en su círculo más íntimo.

Durante el programa también se abordó el costo humano y económico del proceso. La familia de Cri Cri tuvo que organizar polladas, pedir ayuda a amigos y vender pertenencias para costear su defensa.

“Verificar pruebas científicas cuesta caro, y no solo dependieron de las del Ministerio Público. También contrataron laboratorios particulares y los resultados coincidieron en que no había vínculo alguno con el delito”, explicó Magaly Medina.

Sin embargo, el daño ya está hecho. Once meses de encierro, insultos públicos, la familia arrastrada al anonimato y el desprestigio social son heridas que difícilmente se borrarán. “¿Quién le devuelve a esta persona los once meses y seis días que pasó en prisión?”, se preguntó la conductora, dejando en evidencia el impacto devastador de un proceso que, aunque terminó con absolución, cambió vidas para siempre.

