Perú

Magaly Medina tras absolución de ‘Cri Cri’: “¿Quién le devuelve los 11 meses de prisión que perdió?”

El joven salió libre tras casi un año en prisión; Magaly Medina presentó sus declaraciones y reflexionó sobre la fractura familiar

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
“Cri Cri” rompe su silencio tras salir libre: “Has separado a una familia, nunca te he tocado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre la entrevista que dio Cristian Martínez Guadalupe, conocido como Cri Cri y primo hermano de Jefferson Farfán a ‘Día D’, tras recuperar su libertad luego de pasar once meses en prisión.

La historia de Cristian ha marcado un giro inesperado tras pasar once meses y seis días en prisión acusado de un grave delito de agresión sexual en la casa del exfutbolista. Hoy, la justicia determinó su inocencia, lo absolvió de todos los cargos y le devolvió la libertad.

Sin embargo, más allá de lo legal, el proceso dejó cicatrices profundas en la familia y abrió una brecha con su primo, quien fuera hasta hace poco una de las personas más cercanas en su vida. Durante su programa del 1 de septiembre, Magaly comentó:

Primo de Jefferson Farfán, “Cri
Primo de Jefferson Farfán, “Cri Cri”, se defiende: “En el fondo sabes que soy inocente”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Por su defensa se valoraron pruebas biológicas, científicas. No se encontraron restos de semen, no se encontraron huellas con mis huellas dactilares, no se encontró nada que me vinculara a ese hecho violento”, afirmó.

El segundo juzgado penal colegiado transitorio especializado en violencia contra la mujer decidió absolverlo, tomando en cuenta la falta de evidencia que lo relacionara con el delito. Para Medina, el fallo judicial y las pruebas científicas cerraron una etapa dolorosa en la vida del primo de Farfán, aunque los meses de encierro son tiempo que jamás recuperará.

En la conversación, Cri Cri lanzó un mensaje directo a su primo Jefferson. “Le pido que no apele porque eso sería maldad. En el fondo de tu corazón sabes que soy inocente”, expresó, dejando entrever que, pese al distanciamiento, aún espera una reacción fraterna de parte del exseleccionado nacional.

Primo de Jefferson Farfán, “Cri
Primo de Jefferson Farfán, “Cri Cri”, se defiende: “En el fondo sabes que soy inocente”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Eran inseparables

También se dirigió a la persona que lo denunció, a quien acusó de inventar la historia. “Nunca te he tocado. Tú hiciste eso por separar a la familia”, sostuvo con firmeza, mostrando su indignación por lo que considera una mentira que lo llevó a perder casi un año de su vida entre rejas.

Magaly Medina destacó la gravedad de estas palabras, recordando que son acusaciones muy serias que ahora quedarán marcadas dentro del entorno íntimo de la familia Farfán. La conductora señaló que, de acuerdo con lo resuelto, “el juez no puede condenar a alguien a quien no hay ninguna prueba física ni vinculante con el delito del que se le acusa”.

La historia familiar es clave para entender la magnitud de la ruptura. Las madres de Jefferson Farfán y Cri Cri son hermanas, y durante años fueron inseparables. “Él iba a cada club donde convocaban o contrataban a Farfán. Era su primo más cercano, incluso estuvo a cargo de la orquesta que creó Jefferson”, relató Magaly Medina, resaltando que su papel no solo era de apoyo familiar, sino también de confianza personal.

Primo de Jefferson Farfán, “Cri
Primo de Jefferson Farfán, “Cri Cri”, se defiende: “En el fondo sabes que soy inocente”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El propio Cri Cri insistió mirando a la cámara: “Yo no te he tocado, no entiendo tus mentiras. Has separado a una familia”. Estas frases, analizadas por la periodista, reflejan la herida que aún no cicatriza, no solo en él, sino en su círculo más íntimo.

Durante el programa también se abordó el costo humano y económico del proceso. La familia de Cri Cri tuvo que organizar polladas, pedir ayuda a amigos y vender pertenencias para costear su defensa.

Verificar pruebas científicas cuesta caro, y no solo dependieron de las del Ministerio Público. También contrataron laboratorios particulares y los resultados coincidieron en que no había vínculo alguno con el delito”, explicó Magaly Medina.

Sin embargo, el daño ya está hecho. Once meses de encierro, insultos públicos, la familia arrastrada al anonimato y el desprestigio social son heridas que difícilmente se borrarán. “¿Quién le devuelve a esta persona los once meses y seis días que pasó en prisión?”, se preguntó la conductora, dejando en evidencia el impacto devastador de un proceso que, aunque terminó con absolución, cambió vidas para siempre.

Primo de Jefferson Farfán, “Cri
Primo de Jefferson Farfán, “Cri Cri”, se defiende: “En el fondo sabes que soy inocente”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Jefferson FarfánCri CriCristian Martínez GuadalupeMagaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Pamela López confiesa cómo coordinó el reencuentro de Christian Cueva con sus hijos: “Tuve que desbloquearlo”

La exesposa del jugador aclaró que nunca le prohibió ver a los niños y contó cómo retomaron la comunicación después de meses de distanciamiento

Pamela López confiesa cómo coordinó

Magaly Medina le dice ‘huachafo’ a Cristian Cueva por sus guardaespaldas: “Si lo voltean, no le cae nada de los bolsillos”

La conductora arremetió contra el futbolista por el exagerado despliegue de seguridad y lo acusó de buscar publicidad con sus hijos

Magaly Medina le dice ‘huachafo’

Ethel Pozo rompe en llanto al despedirse de su hija mayor en España: “Hoy empieza tu vida universitaria”

La hija de Gisela Valcárcel no pudo contener las lágrimas al despedirse de su primogénita, quien inicia la carrera de Arquitectura en el extranjero

Ethel Pozo rompe en llanto

Rosario Sasieta deja de ser abogada de Pamela López: “Ponemos fin al patrocinio legal ad honorem”

La defensora reveló que trabajó sin cobrar y logró acuerdos sobre alimentos y régimen de visitas antes de concluir su labor

Rosario Sasieta deja de ser

Clima en Lima: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de septiembre

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Lima: cuál será
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Buenos Aires 2025: qué

Elecciones Buenos Aires 2025: qué pasa si no voy a votar

Intentaron ingresar un teléfono celular a una cárcel de Córdoba dentro de un tupper con fideos

Robo millonario en Santa Fe: ingresaron a una casa cuando el dueño no estaba y se llevaron 38 mil dólares en efectivo

La mamá de Cecilia Strzyzowski habló a poco más de un mes del inicio del juicio: “Les quiero ver la cara cuando los condenen”

Con un boquete, robaron en una concesionaria de La Plata y rompieron la puerta para huir con una camioneta

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de China eliminó

El régimen de China eliminó el visado para turistas rusos tras la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin en Beijing

Glen Powell sorprende con su radical transformación para la serie “Chad Powers”

La Justicia de Brasil inicia la fase de veredicto en el caso Bolsonaro: enfrenta una condena de hasta 43 años de prisión

El sorprendente fenómeno natural que iluminó de azul una playa de Australia y cautivó a visitantes y expertos

Corea del Sur estima que 2.000 soldados norcoreanos murieron en Ucrania tras unirse al combate junto a las tropas rusas

TELESHOW
El encuentro de Lionel Messi

El encuentro de Lionel Messi con Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: “Sueño cumplido”

Quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina en Los Rounds

Alan Lez cantó un clásico de Queen en La Voz Argentina y conmovió a todos: “Esto va a dar vueltas en el mundo”

El emotivo homenaje de Verónica Llinás a su marido a 10 años de su muerte: “Quiero recordarte así”

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país