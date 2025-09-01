Perú

Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, habla tras recuperar su libertad: “Sabes bien que soy inocente”

El primo de la ‘Foquita’ recuperó su libertad tras once meses en prisión y asegura que la justicia confirmó su inocencia

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
‘Cri Cri’ sale en libertad y acusa a Jefferson Farfán de no creer en él: “Seguir dudando ya es maldad”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

El regreso a la libertad de Cristian Martínez Guadalupe, conocido en el mundo del espectáculo como ‘Cri Cri’, ha estado marcado por las lágrimas, el dolor yCri Cri’, el exfutbolista Jefferson Farfán.

Luego de once meses en prisión por una acusación de violación sexual, el joven fue declarado inocente por la justicia peruana y rompió su silencio en una entrevista con el dominical Día D. Con evidente emoción, relató lo que significó pasar casi un año tras las rejas y expresó su decepción por no haber contado con el apoyo de quien consideraba un hermano.

“Yo le doy las gracias a mil, él me conoce al 100. Que tú no creas en mí es muy doloroso, pero no es tan doloroso como estar once meses ahí (en prisión)”, señaló entre lágrimas, enviando un mensaje directo a Farfán. La voz entrecortada de ‘Cri Cri’ reflejó el sufrimiento que atravesó durante su proceso judicial, pero también la certeza con la que enfrentó todo este tiempo al mantener firme su inocencia.

El emotivo testimonio de ‘Cri
El emotivo testimonio de ‘Cri Cri’ tras ser declarado inocente: “Me duele perder la hermandad con Jefferson”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

“Él sabía”

Durante la entrevista, insistió en que su primo, el popular exdelantero de la selección peruana, sabía perfectamente que él no había cometido delito alguno. “Tú sabes bien que soy inocente, tú dentro de ti, bien a fondo, sabes que no cometí ningún delito. Lo sabes muy bien”, recalcó, visiblemente afectado por la distancia y la desconfianza que se generó en su relación familiar.

El emotivo testimonio de ‘Cri
El emotivo testimonio de ‘Cri Cri’ tras ser declarado inocente: “Me duele perder la hermandad con Jefferson”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

Cristian también se refirió a la presunta víctima y negó categóricamente haberla agredido. “Tú sabes muy bien que jamás te he tocado”, declaró de manera contundente, asegurando que las pruebas presentadas durante el proceso confirmaron su versión y le permitieron recuperar la libertad. La justicia tomó en cuenta videos y testimonios que, según explicó, demostraron su inocencia y desmontaron la acusación en su contra.

Sin embargo, el punto más emotivo de la conversación fue cuando recordó el vínculo de hermandad que lo unía con Jefferson Farfán y cómo este proceso marcó un quiebre irreparable. “Me duele bastante el daño que nos hizo esa persona para separar una relación de hermandad”, expresó con lágrimas en los ojos, revelando que más allá de lo judicial, lo que más le golpea es haber perdido la confianza y el respaldo de alguien a quien siempre consideró como parte fundamental de su vida.

El emotivo testimonio de ‘Cri
El emotivo testimonio de ‘Cri Cri’ tras ser declarado inocente: “Me duele perder la hermandad con Jefferson”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

La postura de Jefferson Farfán

La situación se torna aún más compleja debido a la postura del propio Farfán. Según reveló Tilsa Lozano en su programa La Noche Habla, el exfutbolista se encuentra “totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado”.

Lozano aseguró que mantiene comunicación con la ‘Foquita’ y que este, junto a su equipo legal, estaría evaluando la posibilidad de apelar la decisión judicial.

“Se sabe que siempre se resguarda a la víctima en estos casos, pero tengo entendido por muy buenas fuentes, por personas muy cercanas a Jefferson, que van a apelar. Sé que han mostrado como pruebas videos de adentro de la casa, ha habido también testigos, que él ha testificado”, detalló la conductora. De confirmarse esta estrategia legal, el proceso podría extenderse y prolongar la tensión en la familia.

Temas Relacionados

Jefferson FarfánCristian Martínez GuadalupeDía Dperu-entretenimiento

Últimas Noticias

La Tinka 31 de agosto: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 41 millones? Aquí los números y los ganadores del ‘Sí o sí’

El pozo millonario de La Tinka sigue creciendo. Conoce los números ganadores, los resultados del Sí o Sí y Boliyapa, y el monto del próximo premio

La Tinka 31 de agosto:

El Valor de la Verdad EN VIVO: la colombiana Milena Zárate promete contar todo sobre su pelea con su hermana Greissy Ortega

La cantante se sentará frente a Beto Ortiz para contar su versión sobre el escándalo familiar que la enfrentó con su hermana, prometiendo detalles inéditos y confesiones que darán mucho de qué hablar

El Valor de la Verdad

Resultados del Gana Diario de este 31 de agosto de 2025: números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este domingo? Revise si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Resultados del Gana Diario de

Qué se celebra el 1 de septiembre en el Perú: una fecha que condensa luchas, memoria y modernización nacional

Diversos hitos históricos y sociales convergen en esta jornada, desde la llegada de Simón Bolívar hasta la consolidación de profesiones clave, reflejando la compleja construcción de la identidad peruana

Qué se celebra el 1

Alondra García Miró mostró feliz su nuevo depa en Lima: “Es un hogar para estar conectada a mi familia”

La modelo celebró uno de sus más grandes sueños y adelantó que compartirá la evolución de la decoración de su nuevo hogar

Alondra García Miró mostró feliz
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a un delincuente que

Detuvieron a un delincuente que intentó asaltar a una mujer con una réplica de un revólver en Mendoza

Motochorros asaltaron a un camionero en La Plata y se llevaron más de $2 millones

Resultados elecciones Corrientes 2025: ¿quién ganó en los comicios del 31 de agosto?

Aumentaron las jubilaciones, pensiones y asignaciones: de cuánto será la mínima

Confirmaron cuándo será el próximo fin de semana largo

INFOBAE AMÉRICA
Putin arremetió contra Occidente y

Putin arremetió contra Occidente y aseguró que sus conversaciones con Trump podrían facilitar una solución en Ucrania

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron un ataque con misil balístico contra un petrolero israelí en el mar Rojo

El dictador norcoreano Kim Jong-un inspeccionó una nueva línea de misiles en la frontera con China antes de su viaje a Beijing

Indonesia revocó el aumento salarial a los diputados tras las violentas protestas que dejaron al menos cuatro muertos

Al menos 600 muertos y cerca de 2.000 heridos tras un devastador terremoto de magnitud 6,0 en el este de Afganistán

TELESHOW
Peter Lanzani: “Sentí que me

Peter Lanzani: “Sentí que me apagaba y necesité pedir ayuda”

Gimena Accardi con Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nicolás Vázquez: “Sigo llorando”

Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda! cantaron juntos “La isla del sol” en La Voz Argentina

La Voz Argentina: quiénes fueron elegidos por el público para seguir en los equipos de Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda!

La regla que estableció Juli Poggio con su novio para llevar adelante su relación abierta: “Es igual que un engaño”