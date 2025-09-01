Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, habla tras recuperar su libertad: “Sabes bien que soy inocente”

‘Cri Cri’ sale en libertad y acusa a Jefferson Farfán de no creer en él: “Seguir dudando ya es maldad”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

El regreso a la libertad de Cristian Martínez Guadalupe, conocido en el mundo del espectáculo como ‘Cri Cri’, ha estado marcado por las lágrimas, el dolor yCri Cri’, el exfutbolista Jefferson Farfán.

Luego de once meses en prisión por una acusación de violación sexual, el joven fue declarado inocente por la justicia peruana y rompió su silencio en una entrevista con el dominical Día D. Con evidente emoción, relató lo que significó pasar casi un año tras las rejas y expresó su decepción por no haber contado con el apoyo de quien consideraba un hermano.

“Yo le doy las gracias a mil, él me conoce al 100. Que tú no creas en mí es muy doloroso, pero no es tan doloroso como estar once meses ahí (en prisión)”, señaló entre lágrimas, enviando un mensaje directo a Farfán. La voz entrecortada de ‘Cri Cri’ reflejó el sufrimiento que atravesó durante su proceso judicial, pero también la certeza con la que enfrentó todo este tiempo al mantener firme su inocencia.

El emotivo testimonio de ‘Cri Cri’ tras ser declarado inocente: “Me duele perder la hermandad con Jefferson”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

“Él sabía”

Durante la entrevista, insistió en que su primo, el popular exdelantero de la selección peruana, sabía perfectamente que él no había cometido delito alguno. “Tú sabes bien que soy inocente, tú dentro de ti, bien a fondo, sabes que no cometí ningún delito. Lo sabes muy bien”, recalcó, visiblemente afectado por la distancia y la desconfianza que se generó en su relación familiar.

Cristian también se refirió a la presunta víctima y negó categóricamente haberla agredido. “Tú sabes muy bien que jamás te he tocado”, declaró de manera contundente, asegurando que las pruebas presentadas durante el proceso confirmaron su versión y le permitieron recuperar la libertad. La justicia tomó en cuenta videos y testimonios que, según explicó, demostraron su inocencia y desmontaron la acusación en su contra.

Sin embargo, el punto más emotivo de la conversación fue cuando recordó el vínculo de hermandad que lo unía con Jefferson Farfán y cómo este proceso marcó un quiebre irreparable. “Me duele bastante el daño que nos hizo esa persona para separar una relación de hermandad”, expresó con lágrimas en los ojos, revelando que más allá de lo judicial, lo que más le golpea es haber perdido la confianza y el respaldo de alguien a quien siempre consideró como parte fundamental de su vida.

La postura de Jefferson Farfán

La situación se torna aún más compleja debido a la postura del propio Farfán. Según reveló Tilsa Lozano en su programa La Noche Habla, el exfutbolista se encuentra “totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado”.

Lozano aseguró que mantiene comunicación con la ‘Foquita’ y que este, junto a su equipo legal, estaría evaluando la posibilidad de apelar la decisión judicial.

“Se sabe que siempre se resguarda a la víctima en estos casos, pero tengo entendido por muy buenas fuentes, por personas muy cercanas a Jefferson, que van a apelar. Sé que han mostrado como pruebas videos de adentro de la casa, ha habido también testigos, que él ha testificado”, detalló la conductora. De confirmarse esta estrategia legal, el proceso podría extenderse y prolongar la tensión en la familia.