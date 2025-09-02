Perú

Patricio Parodi enciende la polémica al cuestionar a Paolo Guerrero y su rol en Alianza Lima: “Él va a cobrar, ¿qué juega?, está en la banca”

El chico reality desató un intenso debate tras asegurar que el excapitán de la selección peruana solo sigue en Alianza Lima por su imagen y no por su rendimiento en la cancha

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

El reciente comentario de Patricio Parodi en el pódcast ‘Doble Sentido’ ha generado una ola de reacciones en redes sociales, al cuestionar de manera frontal sobre el rendimiento de Paolo Guerrero como futbolista en Alianza Lima.

En palabras del popular ‘Pato’ Parodi, el jugador de fútbol no estaría jugando y solo pararía en la banca por estar lesionado: “¿Paolo?, ¿Quién, Guerrero? ¿41 (edad)? Ese ya se jubiló hace tiempo, ahora va a cobrar no más, si siempre para más tiempo lesionado y no juega”, esta declaración, sin duda, ha encendido el debate entre aficionados y seguidores de ambos personajes.

Durante su participación, el integrante de ‘Esto es Guerra’ insistió en que el delantero nacional permanece en el club blanquiazul más por su imagen que por su aporte en el campo. “Él va a cobrar, cobra no más, va a cobrar, ¿Qué juega?”, afirmó Patricio Parodi, dejando entrever su escepticismo sobre la vigencia deportiva de Guerrero.
Patricio Parodi afirma que Paolo Guerrero para en la “banca”

El chico reality fue más allá al comparar la situación del ‘Depredador’ con la de otros futbolistas peruanos: “A ver, los hinchas de Alianza, está en la banca, está cobrando, lo tienen por imagen, está cobrando por nombre, por imagen, vende camisetas, tickets, o sea, más o menos, es parecido lo que le hicieron a Cueva, porque Cueva físicamente no estaba cuando lo contrataron en Cusco, más o menos parecido pasó con Farfán que él estaba lesionado y también lo contrataron”, sentenció Parodi, generando polémica entre los seguidores del club.

Todo esto se dio en medio de una conversación que tenía Patricio Parodi con Onelia Molina en su programa ‘Doble Sentido’, sobre los próximos partidos que se vienen para la selección peruana. Ellos se enfrentarán este jueves 4 de setiembre contra Uruguay, y el próximo martes 9 de setiembre contra Paraguay.

Es en ese contexto que Onelia comentó que ella no sabe mucho de fútbol y preguntó cual es la edad promedio de un jugador de fútbol y Patricio no dudó en responderle: “A los 40 ya chau, salvo que sean porteros, porteros te aguantan un poco más”. Es así que se escuchó mencionar a Paolo Guerrero y el ‘Pato’ no dudó en dar su sincera opinión sobre el excapitán de la selección peruana.

Redes sociales a favor y en contra de la crítica de Patricio Parodi a Paolo Guerrero

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de una discusión polarizada. Entre los mensajes críticos hacia Parodi, algunos usuarios le recordaron su falta de experiencia como comentarista deportivo y su trayectoria en realities:

“Periodista deportivo creo que eres, ¿verdad? Si un jugador se siente con fuerzas de seguir jugando porque tanto jo***”, escribió un usuario, mientras otro opinó: “Soy hincha crema, pero este pata que no se quién es está diciendo piedras, pero Guerrero tiene un buen desempeño”, o “¿Y cuál es la edad máxima para armas torres de vasitos?”, que dijo otro usuario.

Por otro lado, también se leyeron otros comentarios que muy por el contrario, respaldaron la postura del chico reality: “Es la pura verdad”, “Pero no mintió, a Guerrero lo tienen por marketing, ya no juega”, y “Por primera vez le doy toda la razón a Patricio”.

El debate también fue recogido por el tiktoker @josepastord, quien difundió el fragmento del podcast y opinó sobre la controversia: “Ahora sí se prende todo definitivamente porque, como lo escuchaste, Patricio Parodi habló sobre Paolo Guerrero y prácticamente dio a entender de que simplemente está yendo a cobrar”, señaló el creador de contenido.

En otro momento, Pastor reflexionó sobre el impacto de las declaraciones: “Hoy día en su programa tuvieron este peculiar momento donde hablaron acerca de Paolo. ¿Y ustedes qué opinan con respecto a Paolo Guerrero y todo este tema? Creo que se va a hacer viral estos videos, estos clips, y va a llegar al mismo Paolo, no sabemos cómo él lo va a tomar”.

A pesar de la crítica, @josepastord matizó su análisis al comparar el desempeño de Guerrero con el de Jefferson Farfán en Alianza Lima. Según Pastor, Guerrero está haciendo un mejor trabajo que el que hizo Jefferson Farfán en Alianza Lima, además, comentó que sí ha estado en competencias importantes y haciendo hasta ‘dobletes’, pero es verdad también que muchas veces no ha estado presente porque se ha lesionado.

