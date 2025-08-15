“Bien fresco para ponerse a bailar”: Kurt Villavicencio ‘Metiche’ lanza dardo a Paolo Guerrero por lesión tras fiesta de Ana Paula Consorte

Las imágenes de Paolo Guerrero bailando junto a Ana Paula Consorte en la celebración de su cumpleaños número 33 en Lima desataron una ola de especulaciones y críticas en torno al estado físico del delantero y su compromiso con la recuperación tras una lesión.

La controversia creció cuando, días después de esa fiesta, el futbolista sufrió una lesión durante el partido que Alianza Lima disputó ante Universidad Católica de Ecuador, situación que aumentó la preocupación entre la hinchada y se dio un debate por la responsabilidad del capitán blanquiazul.

Según se dio a conocer en el programa de espectáculos ‘Todo se filtra’, conducido por Kurt Villavicencio, también conocido como ‘Metiche’, la atención no solo se centró en el resultado del encuentro por la Copa Sudamericana 2025, sino en el hecho de que Guerrero habría acudido a la fiesta mientras se encontraba bajo descanso médico debido a un esguince previo.

“¿A Alianza Lima le favorece que en 4 partidos importantes no esté Paolo? Estaba supuestamente descansando, pero lo hemos visto bailando”, cuestionó el presentador, poniendo en tela de juicio el enfoque del futbolista en su rehabilitación.

Durante el programa, ‘Metiche’ expresó abiertamente su opinión al respecto, bromeando sobre las habilidades de baile del delantero y asociando el entusiasmo mostrado en la pista con la agravación de su lesión.

Kurt Villavicencio ‘Metiche’ comenta sobre Paolo Guerrero luego de la fiesta de Ana Paula Consorte. Video: Todo se filtra / Panamericana TV

“Lo único que puedo decir es que en el pre-cumple de la Ana Paula, primero en Brasil y luego acá en Perú, tú el único paso que hacías era esto (hace un gesto), porque baila peor que yo. Tanta celebración, tanto alboroto, por ese saltito, terminó fregándole el esguince a Paolo Guerrero”. Las palabras del conductor sugirieron que el exceso de confianza o la falta de rigor en el cuidado personal podrían estar detrás del nuevo tropiezo físico del futbolista.

La polémica creció con una declaración contundente por parte de Villavicencio, quien apuntó: “Si estás lesionado, acompañas a tu pareja, pero no te pones a bailar. Bien fresco para estar lesionado y ponerse a bailar en el cumple de la novia, ¿no? Vas y te sientas, haces la finta siquiera”.

Paolo Guerrero hace autocrítica tras salir lesionado: “Aceleré el proceso de recuperación”

La crítica no tardó en generar reacciones en redes y medios deportivos, al tiempo que el propio Guerrero ofrecía su versión de los hechos y realizaba una autocrítica sobre el manejo de su recuperación tras el partido.

En el minuto treinta del choque frente a Universidad Católica de Ecuador, disputado en el estadio Matute, el capitán azul y blanco pidió su relevo e hizo visible su frustración abandonando el campo entre lágrimas. Guerrero explicó posteriormente ante la prensa los detalles de su proceso de recuperación y admitió haber acelerado su regreso, asumiendo el riesgo que conllevaba la decisión.

“Estoy feliz por el triunfo, pero lesionado. Aceleré el proceso de recuperación y era el riesgo que me corría por jugar. Lo más importante es que dimos un paso muy bueno y vamos con una ventaja, pero aún faltan 90 minutos por jugarse en el cual allá (en Ecuador) tenemos que hacer un gran partido”, comentó la pareja de Ana Paula Consorte.

Paolo Guerrero se pronuncia sobre su lesión y que arriesgó en darse de alta antes de tiempo | Canal N

El delantero señaló, además, que la situación clínica se había complicado y que la reciente dolencia le impediría estar presente en los compromisos venideros: “Desgarro ya es un poco más de tiempo. Con la distensión, el doctor me dio de 10 a 14 días. Ayer fue mi décimo día, pero era el riesgo que me corría. Queda mejorar, seguir con mi terapia, recuperarme el tiempo que deba hacer que imagino que serán dos, tres o cuatro semanas, y volver con las mismas ganas”.

Ese desgarro muscular, diferente a la distensión previa que lo mantuvo fuera de acción casi un mes, amenazaba con apartarlo de partidos clave, incluyendo el duelo de vuelta ante los ecuatorianos y otros encuentros del Torneo Clausura.

Néstor Gorosito defiende a Paolo Guerrero tras polémica fiesta y nueva lesión en Alianza Lima

En respuesta al revuelo, el director técnico Néstor Gorosito fue consultado sobre la participación de Guerrero en la fiesta. El entrenador optó por minimizar la polémica, señalando: “No veo mal que festejó el cumpleaños de la señora. Estaba la mamá de Paolo, la mamá de la señora. Cualquiera festeja y no estaba hasta las 6 o 9 de la mañana”.

Gorosito se mostró comprensivo frente a la esfera privada de sus jugadores y criticó la tendencia mediática a destacar los aspectos negativos o más sensacionalistas: “Todos los que están acá han festejado el cumpleaños de su mamá, de su hermana, cualquiera. Y no es que estaba bailando en un boliche (discoteca), estaba bailando con la mamá y con la señora. Pero lo que vende siempre es la mala noticia”, añadió el técnico, subrayando el enfoque selectivo de ciertos sectores de la prensa.

El técnico argentino habló de la polémica fiesta del 'Depredador' y aclaró si seguira en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: JB DEPORTES 30)

A pesar del ambiente de incertidumbre generado por la lesión del máximo referente del club, Alianza Lima logró un triunfo determinante por 2-0, con doblete de Alan Cantero y participación clave de Hernán Barcos tras el ingreso en lugar de Guerrero. Sin embargo, la atención permaneció centrada en el futuro inmediato del goleador, quien podría ausentarse de varios partidos dependiendo de su evolución física.

La lista de encuentros que Guerrero podría perder incluye el choque definitorio en Quito y los compromisos del torneo local frente a rivales como ADT, Universitario de Deportes, Deportivo Garcilaso, Los Chankas, Comerciantes Unidos y Cienciano.

El propio jugador reconoció la frustración que le produce estar fuera: “¿Frustración? Sí, para un jugador es terrible y fatal cuando se lesiona, así que toca recuperarme de la mejor manera para volver fuerte”.