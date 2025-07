Patricio Parodi se sorprende al escuchar la confesión de Onelia Molina sobre sus deseos hacia él: “¿No dijiste eso?”

Patricio Parodi y Onelia Molina protagonizan un tenso momento tras la filtración de un audio comprometedor. Infobae Perú / Captura: Doble Sentido

En podcast ‘Doble Sentido’, el foco de la polémica fue Onelia Molina y la filtración de un audio en el que la exmodelo revelaba sus deseos hacia su compañero Patricio Parodi, una confesión que ha sorprendido tanto al público como al propio Parodi.

En el contexto de esta revelación, la reacción de Patricio fue algo inesperada, dejando entrever su incomodidad al escuchar las palabras de Onelia.

Ante ello, la expareja de Mario Irivarren no tardó en reaccionar a la filtración. En su programa de YouTube, defendió sus declaraciones, asegurando que lo que se había filtrado era un malentendido. Sin embargo, no dejó de atacar a quienes, según ella, fueron responsables de la divulgación de su conversación privada.

Onelia acusó a Piero Arenas de ser el responsable de la filtración y lo calificó de “malcriado” y “desatinado”. Según la modelo, el hecho de que su conversación privada hubiera sido expuesta sin su consentimiento la había puesto en una posición incómoda y avergonzada.

La conversación comenzó cuando la chica reality, al hablar de un conflicto reciente, dejó claro que no permitiría que nadie la tratara de forma despectiva. “Yo le dije, ¿sabes qué? A mí no me vas a venir a hablar de esa manera”, comentó Onelia, quien aseguró que, en situaciones como esa, deja claro su límite y que las personas deben saber hasta dónde pueden llegar con ella. Luego, continuó la conversación aclarando que, a pesar del desacuerdo, la situación se resolvió sin mayores inconvenientes.

Además, la modelo explicó cómo un encuentro con un grupo de personas en una fiesta derivó en una situación inesperada. “Yo lo vi que estaba con la chica, esa que se lo besó y todo”, dijo Onelia, refiriéndose a una joven con la que Patricio había interactuado en la fiesta. Según Onelia, la chica se enojó y se fue, pero fue entonces cuando Parodi, quien aparentemente había consumido un poco de alcohol, empezó a sentirse mareado.

“Él me dijo que simplemente había tomado dos vasos de whisky y que se sentía como ‘pepeado’ (eufórico)”, continuó. En ese momento, ella intentó ayudarlo y se preocupó por su bienestar. Al no encontrarlo en el lugar donde lo había dejado, la integrante de EEG se asustó y salió a buscarlo. Fue en ese preciso momento cuando se cruzó con Piero Arenas, con quien tuvo una breve conversación. Según Onelia, Piero le confirmó que Patricio estaba “hecho concha”, refiriéndose a que estaba completamente eufórico o mareado debido a su consumo de alcohol.

Parodi reaccionó de manera inesperada tras escuchar la confesión de Onelia. Con un gesto de desilusión y entre bromas, le preguntó: “¿Entonces no dijiste eso?”, mostrando su asombro ante la situación. Este momento ha desatado especulaciones sobre la posibilidad de una relación que podría ir más allá de la amistad entre ambos integrantes de Esto es Guerra.

¿Qué dijo Patricio Parodi?

En cuanto a Patricio Parodi, él se mostró tranquilo ante los comentarios de Onelia, aunque no ocultó su incomodidad con la situación. En las entrevistas posteriores, se limitó a comentar que no era algo que esperaba escuchar, pero prefirió no entrar en más detalles sobre su relación con su compañera, evitando así alimentar la controversia.

