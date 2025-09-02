Perú

Isabella Ladera aclara rumores sobre Hugo García: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios”

La influencer aclaró en una transmisión en vivo que no tiene una relación formal con el chico reality, aunque admitió el cariño que existe entre ambos y dejó abierta la puerta a lo que pueda pasar

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Desde hace semanas, el nombre de Isabella Ladera ha resonado con fuerza en redes y medios debido a los rumores sobre una posible relación con el chico reality Hugo García. Además de la atención mediática, la influencer ha sido objeto de comentarios y críticas que la señalan de ser una persona que busca parejas por su dinero.

Ante este escenario, Ladera se pronunció de manera contundente para defender su trabajo, su libertad y para aclarar el verdadero estado de su vínculo con García. La venezolana, conocida por su impacto como modelo y creadora de contenido digital, decidió responder durante una transmisión en vivo en TikTok, donde una usuaria puso en duda sus intenciones al insinuar que solo se relaciona con hombres adinerados.

Isabela Ladera responde a ola de comentarios y defiende su independencia

Las redes sociales han invadido de comentarios a Isabella Ladera desde que se la relacionó con García. Algunos seguidores han celebrado la química entre ambos, pero otros, apoyándose en rumores y fotos pasadas —como las de cenas con el futbolista Vinícius Jr.—, han encendido la polémica acusándola de buscar solo relaciones con hombres de alto poder adquisitivo.

Esta situación llegó a su fin durante una transmisión en vivo, donde una seguidora escribió: “Hugo no tiene suficiente dinero y a ella le gustan con mucho dinero, así sean feos”. El comentario, que rápidamente generó reacciones, fue recibido con molestia por la influencer, quien no dudó en replicar de forma tajante.

“Una mujer que hace su propio dinero está con el hombre que quiere, con el hombre que la quiere, no con el hombre que necesita. Dios mío, qué ladilla. Yo trabajo mucho como para estar con alguien que simplemente tenga más dinero que yo para ser igual de infeliz (...) No, para eso yo trabajo”, expresó Ladera, subrayando con este mensaje la independencia que ha forjado gracias a su carrera en el mundo digital y empresarial.

Isabella Ladera aclara rumores sobre Hugo García: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios”.

Isabela Ladera: La relación con Hugo García bajo la lupa

La cercanía entre Isabella Ladera y el peruano Hugo García lleva meses atrayendo la mirada de seguidores que los imaginan como pareja. Se les ha visto juntos en eventos sociales, como la inauguración del salón de belleza de la modelo en Miami, y también en muestras públicas de afecto, como la celebración del cumpleaños de Ladera.

Esta constante exposición ha dado pie a todo tipo de especulaciones en línea sobre la verdadera naturaleza de su relación. Durante el en vivo, otra usuaria comentó al respecto: “¿Para cuando formalizan?, ya digan de una vez que son novios".

Sin embargo, pese a la presión social por oficializar un vínculo sentimental, Isabella dejó claro su punto de vista y “choteo” al chico reality: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios”.

Añadió que siente aprecio por Hugo, pero que no tienen una relación formal y que ambos son conscientes de ello. “Lo quiero, sí, yo lo quiero, él a mí, vamos a ver qué pasa. Más allá del destino, vamos a ver nuestras decisiones”, declaró con honestidad.

Janet Barboza critica a Hugo García por estar detrás de Isabella Ladera y lo tilda de "migajero" y "esperancito". Video: América Hoy"

Mientras Isabella permanecía en Miami, Hugo García viajó a Australia para participar en una maratón, señal de que, por el momento, cada uno sigue enfocado en sus propios proyectos y metas personales. Aunque algunos seguidores ven más entusiasmo del lado del chico reality, Ladera insiste en que actualmente solo disfrutan de una amistad y de la posibilidad de seguir conociéndose a otro ritmo.

Janet Barboza critica una vez más a Hugo García

La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, ha sido una de las personas que siempre han critica a Hugo García, tildándolo de “migajero” por estar detrás de Isabel Ladera, mientras la modelo venezolana no tiene intensiones de formalizar la relación.

“Te hemos dicho Hugo García que ‘ahí no es’ con Isabel Ladera. Hugo, ten cuidado. Atención al ‘esperancito’ del amor. Él sueña, vive, respira a Isabela Ladera, pero ella lo mandó a la zone friend”, puntualizó la popular ‘Rulitos’.

