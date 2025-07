Hugo García responde tras cena de Isabella Ladera con Vinícius Jr. y lanza frase que aviva rumores: “Hincha de Vinícius no, del Real Madrid”

Hugo García responde tras cena de Isabella Ladera con Vinícius Jr. y lanza frase que aviva rumores. Video: Amor y Fuego.

Hugo García fue abordado por el programa ‘Amor y Fuego’ luego de que se difundieran imágenes de la influencer venezolana Isabella Ladera en una cena con el futbolista del Real Madrid, Vinícius Jr., en un exclusivo restaurante de Miami. La cercanía entre ambos personajes no pasó desapercibida, especialmente por los antecedentes que vinculan sentimentalmente a Ladera con el exchico reality peruano.

Durante la entrevista, García dejó en claro que no tiene ningún resentimiento y se refirió al encuentro entre su amiga y el astro del fútbol, aclarando que su simpatía va por el equipo madrileño, pero no necesariamente por el delantero brasileño.

“Tengo mi camiseta del Real Madrid. (¿Eres hincha de Vinícius Jr.?) No, de Vinícius no. Del Real”, afirmó Hugo García ante las cámaras de Willax TV, con una sonrisa que fue interpretada como una elegante manera de tomar distancia del jugador.

Lejos de mostrarse incómodo por la situación, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ aseguró que mantiene una excelente relación con Isabella Ladera y con su familia. A pesar de las especulaciones en redes sociales sobre un posible romance frustrado, el modelo reiteró que el vínculo entre ambos es de amistad.

“No hay ningún problema. Me llevo superbién con ella, con su familia. Los quiero muchísimo, cada vez que vaya a Miami me van a seguir viendo con ella. Isabella es una chica increíble”, expresó.

Hugo García publica video de TikTok dedicado a Vinicius Jr. tras salida con Isabella Ladera.

¿Indirecta para Vinícius Jr.?: Un video en TikTok desata sospechas

Tras la difusión del encuentro entre Isabella y Vinícius Jr., Hugo García publicó en su cuenta de TikTok un video que muchos internautas interpretaron como una indirecta. En el clip, el modelo utiliza un audio que se viralizó en tono sarcástico y que fue acompañado por una frase llamativa:

“Yo viendo al actual de mi ex”, se lee en el texto del video, mientras suena la frase: “Impresionante. De cerca es más feo todavía”.

Este contenido avivó la conversación en redes sociales. Muchos seguidores asumieron que el mensaje estaba dirigido a Vinícius Jr., a quien ahora se vincula sentimentalmente con la venezolana. Aunque Hugo no mencionó directamente al jugador, el momento de la publicación fue clave para que los usuarios hicieran sus propias interpretaciones.

Isabella Ladera aclara su situación sentimental y asegura que no piensa enamorarse

En medio de esta ola de especulaciones, Isabella Ladera decidió pronunciarse en sus redes sociales. A través de una dinámica de preguntas y respuestas, una seguidora le consultó si tenía planes de enamorarse pronto. Su respuesta fue breve, pero contundente:

“¿Volverás a enamorarte pronto?”, le preguntaron. A lo que ella respondió: “La verdad siento que no”.

Isabella Ladera: quién es la influencer venezolana relacionada con Vinícius Jr. y con el peruano Hugo García.

Esta declaración sorprendió a sus seguidores, quienes han seguido de cerca sus interacciones con Hugo García y más recientemente con Vinícius Jr. A pesar de haber sido vista compartiendo momentos cercanos con ambos, Ladera deja entrever que su prioridad no está en el amor, al menos por ahora.

Cabe recordar que Isabella ha sido captada en varias ocasiones en compañía de Hugo García. Desde paseos por Miami hasta interacciones cómplices en transmisiones en vivo, los rumores sobre un posible romance han sido constantes. En una de esas transmisiones, la influencer incluso bromeó diciendo que estaban “tomando un cafecito al peruano”, generando risas entre los espectadores.