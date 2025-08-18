Perú

Janet Barboza llama “migajero” a Hugo García y asegura que “mendiga amor” por limpiar lunas de spa de Isabella Ladera

La conductora cuestionó a García por las muestras de cariño hacia Isabella Ladera en Miami. Tuvo duras palabras y afirmó que el modelo estaría suplicando atención sin recibir la misma respuesta

Manoel Obando

Por Manoel Obando

La conductora no se guardó nada y calificó al modelo como el “nuevo migajero de la farándula” tras verlo entregado en la inauguración del spa de Isabella Ladera, generando debate sobre su comportamiento en redes sociales (América TV)

El modelo Hugo García viajó a Miami para acompañar a Isabella Ladera en la apertura de su nuevo centro de belleza. En plena inauguración, se mostró entusiasmado y hasta ayudó a limpiar los espejos del local, gesto que para algunos fue un detalle romántico y para otros un exceso.

Una de las más duras en criticarlo fue Janet Barboza, quien en televisión lo llamó “migajero” y aseguró que está “mendigando amor”. La conductora consideró que García demuestra demasiado interés, mientras que Ladera, según ella, no tendría las mismas intenciones de iniciar una relación sentimental.

Barboza cuestiona entrega excesiva

En un tono sarcástico, Barboza aseguró que Hugo García actúa como alguien que pierde la razón por amor. Sus atenciones a Isabella, según ella, parecen un exceso que lo deja mal parado. (América TV)

Durante su intervención en ‘América Hoy’, la conductora Janet Barboza comentó que el comportamiento del exchico reality Hugo García parecía el de un joven ciego por ilusión. “Está implorando amor, está implorando atención”, señaló con ironía. Para la presentadora, los gestos de colaboración del también modelo no son simples muestras de apoyo, sino señales de una entrega que no estaría siendo correspondida en la medida que a él le gustaría.

Incluso utilizó el término “Esperancito” para describirlo, insinuando que García actúa con la esperanza de conquistar a Isabella Ladera pese a no recibir una confirmación clara de sus sentimientos. Con una mezcla de burla y advertencia, Barboza lo comparó con hombres que, según ella, entregan demasiado y terminan quedando mal parados.

El apodo de “migajero”

La conductora calificó de “migajero” a Hugo García por su insistencia en conquistar a Isabella. Considera que su cercanía no responde a amor recíproco, sino a una ilusión mal correspondida. (Instagram)

En la misma secuencia, Barboza fue más lejos y bautizó al modelo como el “nuevo migajero de la farándula”. Explicó que con esa palabra se refería a alguien que insiste en recibir atención de una persona que ya dejó claro que no está interesada. “No se trata de humillarse, pero él lo está haciendo”, afirmó.

Para la conductora, el hecho de que Isabella no muestre el mismo entusiasmo debería ser motivo suficiente para que García mantenga distancia.

Sin embargo, el joven optó por acompañarla a Estados Unidos, asistir a la inauguración de su spa (ubicado en la ciudad de Miami) y colaborar en tareas del lugar. Barboza consideró que esas acciones lo colocan en una posición incómoda ante la opinión pública.

Comparaciones con un futbolista

La conductora dijo que Hugo García parece un futbolista a la inversa: en vez de recibir gestos de admiración, es él quien busca señales de afecto sin recibir confirmación clara de Ladera. (Instagram)

En medio de su crítica, Barboza también ironizó con que la actitud de García parecía la de un futbolista famoso que recibe flores y tarjetas de admiradoras, pero en sentido inverso.

Según dijo, el modelo parece el que espera una respuesta positiva de parte de Isabella, aun cuando ella ya habría dejado en claro sus intenciones.

La conductora añadió que, si realmente la empresaria estuviera interesada, habría correspondido de manera evidente y no con evasivas. “Si ella quisiera algún tipo de relación con él, ya lo hubiera demostrado hace un buen rato. Pero no se ve por ningún lado”, sostuvo. De esa manera, reforzó la idea de que Hugo García se está aferrando a una ilusión.

Lo que pasó en Miami

El modelo participó en la inauguración del negocio de Ladera en Miami y hasta limpió los vidrios del local. Para sus seguidores fue apoyo sincero, para Barboza un exceso de sumisión. (Instagram)

Hugo García estuvo presente en la apertura del nuevo spa de Isabella Ladera en Miami, donde se lo vio sonriente y participativo con los demás asistentes, entre los que estaban la familia de la empresaria venezolana. Una de las imágenes más comentadas fue la de él limpiando las lunas del local, algo que muchos interpretaron como un símbolo de apoyo incondicional.

Mientras que en redes sociales algunos usuarios lo felicitaron por su humildad y sencillez, otros lo criticaron por lo que consideran un exceso de sumisión.

La aparición de García en el evento no pasó desapercibida. En medio de cámaras y seguidores, el modelo se mostró cercano a la empresaria venezolana en todo momento. Sin embargo, Janet Barboza enfatizó que esa cercanía no significa reciprocidad amorosa y lo instó a no perder su dignidad en el intento.

