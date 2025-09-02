Perú

Fonavi: Cronograma del Reintegro 4 acaba mañana, ¿beneficiarios podrán seguir cobrando?

La última fecha, según el cronograma de pago del cuarto grupo de reintegro, es este miércoles 3 de septiembre. Pero el pago a fonavistas no caduca

Consulta las fechas del pago
Consulta las fechas del pago del Reintegro 4 y cuándo acercarte si eres heredero de un fonavista. - Crédito Banco de la Nación

El cronograma de pagos del Reintegro 4 paga este martes 9 de septiembre a los beneficarios del Fonavi que salieron en el nuevo padrón y tengan el 6 o 7 como último número del DNI. Así, estas fechas detalladas acaban mañana con los fonavistas cuyo documento terminé en 8 y 9.

¿Qué pasa luego de estas fechas? Los fonavistas pueden seguir acercándose para cobrar su pago. El cronograma solo ha sido para ordenar los desembolsos en los primeros días, pero luego de acabadas estas fechas los beneficiarios pueden acercarse en cualquier momento posterior.

“Pueden cobrarlo hoy día, mañana, la siguiente semana, el siguiente mes. (...) En cualquier momento. No hay tiempo de caducidad”, reveló Eduardo Gaytán, Jefe de la Subunidad de Orientación y Registro de apoyo al fonavista del Banco de la Nación para Andina.

Los fonavistas beneficiarios ya se
Los fonavistas beneficiarios ya se encuentran cobrando el Reintegro 4. Los que aún no lo hagan y no sepan si recibirán sus devoluciones, deben revisar si están incluidos en el padrón. - Crédito Banco de la Nación

Fechas del cronograma del Reintegro 4

Ojo, fonavistas. El pago del Reintegro 4 del Fonavi se viene realizando por medio de un cronograma de pagos, establecido por el Banco de la Nación de esta manera:

  • Último dígito del DNI 0 y 1 cobran el jueves 28 de agosto de 2025 - Ya pasó
  • Último dígito del DNI 2 y 3 cobran el viernes 29 de agosto de 2025 - Ya pasó
  • Último dígito del DNI 4 y 5 cobran el lunes 1 de septiembre de 2025 - Ya pasó
  • Último dígito del DNI 6 y 7 cobran el martes 2 de septiembre de 2025
  • Último dígito del DNI 8 y 9 cobran el miércoles 3 de septiembre de 2025

Asimismo, para la presentación y registro de herederos de fonavistas con cualquier dígito del DNI, esta empezará a partir del lunes 8 de septiembre de 2025. Recuerda que todas estas fechas son solo para quienes han salido en el nuevo padrón de beneficiarios, que se puede consultar en este enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/.

Primero cobrarán los fonavistas vivos,
Primero cobrarán los fonavistas vivos, y luego los herederos deberán acreditarse para cobrar por los fallecidos. - Crédito Banco de la Nación

Pagos del Fonavi no caducan

Como se sabe, la devolución del Fonavi no tiene fecha de vencimiento inmediata, por lo que el cobro puede hacerse de forma escalonada y sin necesidad de acudir el primer día.

El Banco de la Nación recuerda que el pago está garantizado para todos los beneficiarios. Asimiso, se recomienda informarse únicamente a través de canales oficiales y no dejarse llevar por mensajes falsos o no verificados en redes sociales. 

Así, la devolución del Reintegro 4 está continuando con normalidad y transparencia. El BN tambien recuerda que esta se hace sin ningún tipo de cobro ya que los trámites son completamente gratuitos.

El pago del Fonavi no
El pago del Fonavi no caduca. - Crédito Andina

¿Y los herederos?

Según el cronograma, a partir del lunes 8 de septiembre, los 11 mil 494 herederos de fonavistas podrán acercarse a gestionar el pago del Reintegro 4 en nombre de su familiar fallecido.

  • Se dará desde el lunes 8 de septiembre la presentación y registro de herederos de fonavistas fallecidos
  • Podrán asistir desde esta fecha y sin importar el último dígito de su DNI, a diferencia de los fonavistas

Además, las devoluciones se realizarán en todas las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional, en el horario habitual de atención”, aclara la entidad, pero para los herederos primero estos deberán pasar por esta acreditación.

¿Pero qué requisitos necesitarán los familiares de los fonavistas fallecidos? Así detalló este proceso el BN: “En cuanto a la atención a herederos de este cuarto grupo, recién se iniciará el lunes, 8 de septiembre de 2025. Para ello, deberán presentar declaración jurada (descargable de la web del BN), copia certificada de la partida de defunción (con antigüedad no mayor a 30 días) y documento que acredite el vínculo con el fonavista fallecido".

