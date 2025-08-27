Perú

Fonavi: Anuncian cronograma de pago para el Reintegro 4, según último dígito del DNI

Consulta cuándo te toca. A diferencia de las devoluciones anteriores, ahora el Banco de la Nación ha destinado fechas diferenciadas para el cobri de fonavistas

Edwin Montesinos Nolasco

Consulta la fecha en que
Consulta la fecha en que te tocará cobrar en el cronograma del Banco de la Nación.

Atención, fonavistas. El pago del Reintegro 4 del Fonavi que empieza mañana se realizará por medio de un cronograma. Así lo detalló el Banco de la Nación:

  • Último dígito del DNI 0 y 1 cobran el jueves 28 de agosto de 2025
  • Último dígito del DNI 2 y 3 cobran el viernes 29 de agosto de 2025
  • Último dígito del DNI 4 y 5 cobran el lunes 1 de septiembre de 2025
  • Último dígito del DNI 6 y 7 cobran el martes 2 de septiembre de 2025
  • Último dígito del DNI 8 y 9 cobran el miércoles 3 de septiembre de 2025

Sin embargo, para la presentación y registro de herederos de fonavistas con cualquier dígito del DNI será a partir del lunes 8 de septiembre de 2025. Consulta aquí también si te toca este pago: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

Cronograma de pagos del Reintegro
Cronograma de pagos del Reintegro 4 del Fonavi.

Cronograma de pagos del Reintegro 4

No todos los fonavistas incluidos en el padrón podrán cobrar el Reintegro 4 desde el jueves 28 de agosto. A diferencia de pagos anteriores a exaportantes del extinto fondo de vivienda del Estado peruano, esta vez el Banco de la Nación permitirá el cobro según un cronograma de cinco fechas para los fonavistas vivos.

Mientras, para los herederos de los fonavistas se ha determinado que desde el lunes 8 de septiembre estos podrán acercarse para la presentación y registro de su acreditación como heredero, sin importar los dígitos.

A pesar de que es el grupo menor de pago que se ha aprobado del Fonavi, para 73 mil 739 fonavistas, el banco ha decicido dar este cronograma, según el último dígito del DNI. Este no debe ser confundido con el dígito verificador, que aparece en el documento de identidad luego de todo el número, separado con una raya.

El link para consultar el
El link para consultar el padrón del Reintegro 4 ya está listo. Así deberás entrar y poner tus datos para saber si te toca cobrar en el Banco de la Nación.

Consulta si te toca pago

Para consultar si has salido como uno de los beneficiarios (o si tu pariente fonavista ha salido elegido) debes ingresar al link oficial de la Secretaría Técnica.

  • Ingresa aquí: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/
  • Coloca el número de tu DNI (o de tu pariente, el fonavista titular)
  • Coloca el código Captcha que ves
  • Por enviar y te saldrá si te toca cobrar en el Reintegro 4.

Luego de esto, solo deberás acercarte al Banco de la Nación a cobrar según tu último dígito del DNI. Pero si eres herederos, deberás esperar hasta el lunes 8 de septiembre para poder realizar todos tus trámites en las oficinas del BN.

Desde S/40 hasta a más
Desde S/40 hasta a más de S/10 mil. Fonavistas recibirán desde mañana pagos a modo de devolución de los aportes que realizaron al extinto fondo de vivienda.

Reintegro 4: Todo lo que debes saber

  • El Reintegro 4 irá para 73.739 fonavistas: 62,246 titulares fonavistas vivos y 11,493 titulares fonavistas fallecidos
  • Se considera a beneficiarios de las listas 1 a la 19 que ya hayan recibido pago anteriormente
  • Los beneficiarios que se tomarán en cuenta serán los que tuvieran 68 años (y 89 años para los fallecidos) a la fecha del 31 de julio del 2025
  • El pago se realizará en el Banco de la Nación desde el jueves 28 de agosto (se puede consultar el padrón el miécoles 27 de agosto)
  • Se destinará un total de S/255 millones 55 mil 274,54 para estas devoluciones.

