Perú

Cronograma del Banco de la Nación para septiembre 2025: Consulta las fechas oficiales

Para pagos de trabajadores y pensionistas de la ONP y otros del sector público. Revisa cuándo se cobran los desembolsos

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Los jubilados y trabajadores del
Los jubilados y trabajadores del sector público tienen un cronograma diferencia y ordenado para cobrar sus montos del mes en las oficinas del Banco de la Nación. - Crédito Andina

El próximo lunes 25 de agosto se da la última fecha para pagos de los trabajadores públicos y jubilados de las pensiones públicas de la ONP correspondiente a este mes. Pero ya el próximo viernes 5 de septiembre empiezan los días de cobro del siguiente pago.

Así los que podrán cobrar sus sueldos y pensiones en el Banco de la Nación será los los jubilados de la Ley 19990 , mientras que los funcionarios cobrarán sus sueldos a partir del miércoles 17 de septiembre.

Cronograma para Ley 19990

Primero cobrarán sus pensiones los jubilados de la Ley N° 19990, en los primeros días del mes de agosto.

  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 5 de septiembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - lunes 8 de septiembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - martes 9 de septiembre
  • Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - miércoles 10 de septiembre
Estas son las fechas importantes
Estas son las fechas importantes para pagos del sector público y pensionistas en septiembre de 2025. - Crédito Andina

Por otro lado, los domiciliados que tengan pago a domicilio deberán estar atentos a esta fecha:

  • Abono del pago (viernes 5 de septiembre); pago del viernes 12 al domingo 21 de septiembre

Asimimo, el jueves 11 de septiembre se les depositará a los 64 mil 667 pensionistas que pertenecen al régimen 20530 y pensiones por encargo, régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Los trabajadores púiblicos cobran luego
Los trabajadores púiblicos cobran luego de la quincena del mes. - Crédito Andina

Cronograma de pensiones 20530

Asimismo, como se recuerda, la única modificación este año al cronograma de pagos (resolución Viceministerial N° 0003-2025-EF/11.01) ha sido para los pensionistas del decreto legislativo 20530. Esta son las fechas en septiembre actualizadas para este cobro:

  • El jueves 11 de septiembre cobran: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional
  • El viernes 12 de septiembre cobran: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
  • El lunes 15 de septiembre cobran: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
  • El martes 16 de septiembre cobran: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
BN lanzará crédito hipotecario para
BN lanzará crédito hipotecario para compra de terrenos en 2025. - Crédito Andina

Cronograma de remuneraciones

Así, según la resolución ya aprobada, estas son las fechas para que cobren los trabajadores estatales sus remuneraciones:

  • El miércoles 17 de septiembre cobran las planillas de sueldos de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas
  • El jueves 18 de septiembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo
  • El viernes 19 de septiembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil
  • El lunes 22 de septiembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.

Temas Relacionados

Banco de la NaciónCronograma del Banco de la NaciónSector públicoONPperu-economia

Últimas Noticias

Violencia en Antamina: enfrentamientos entre manifestantes y Policía dejan heridos en toma de zona minera

En Áncash, la tensión social se desbordó. Los comuneros de Huaripampa mantienen reclamos sociales frente a la minera Antamina. Autoridades buscan un diálogo para reducir la conflictividad y evitar una mayor escalada de violencia

Violencia en Antamina: enfrentamientos entre

Natalia Salas, su regreso a la TV, el sueño de su unipersonal y su reencuentro con Mónica Sánchez en Eres mi bien tras salir de AFHS

Natalia Salas revela a Infobae Perú cómo afronta su nueva etapa personal y profesional, desde su participación en la telenovela de Latina hasta la preparación de su primer unipersonal, en un año de grandes transformaciones

Natalia Salas, su regreso a

Cómo identificar a un verdadero trabajador de Sedapal y evitar robos en tu vivienda

La ola de estafas con falsos trabajadores de Sedapal ha puesto en alerta a la capital, afectando la seguridad de múltiples hogares. La identificación del personal autorizado es crucial para proteger tu hogar

Cómo identificar a un verdadero

Clausuran 100 farmacias y boticas en Lambayeque por vender medicamentos vencidos, adulterados o de contrabando

En lo que va del 2025, la DIREMID de Lambayeque ha cerrado un centenar de establecimientos por incumplir las normas sanitarias

Clausuran 100 farmacias y boticas

⁠Alcalde de Miraflores pide disculpas a vecinos por hackeo y filtración de datos de 103 mil miraflorinos

Múltiples suplantaciones de trabajadores de Sedapal exponen a decenas de hogares a estafas. Conoce las claves para identificar al personal autorizado y proteger tu vivienda ante el aumento de la delincuencia en la capital

⁠Alcalde de Miraflores pide disculpas
ÚLTIMAS NOTICIAS
La verdad detrás de los

La verdad detrás de los huracanes: cómo se forman y qué zonas de América Latina están en riesgo

Le tendieron una trampa, lo secuestraron y lo torturaron: la forma que encontró para escapar

Encontraron a un turista perdido en El Bolsón que pasó la noche en el bosque: “Presentaba mucho frío”

Guillermo Francos vinculó el escándalo de la ANDIS con una maniobra política y afirmó que el Gobierno está “tranquilo”

JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina por la incertidumbre electoral y la volatilidad de tasas de interés

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido postergó la autorización

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron a marchar para pedir su liberación

TELESHOW
Los saludos a Cris Morena

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”