Cronograma del Banco de la Nación para septiembre 2025: Consulta las fechas oficiales

Los jubilados y trabajadores del sector público tienen un cronograma diferencia y ordenado para cobrar sus montos del mes en las oficinas del Banco de la Nación. - Crédito Andina

El próximo lunes 25 de agosto se da la última fecha para pagos de los trabajadores públicos y jubilados de las pensiones públicas de la ONP correspondiente a este mes. Pero ya el próximo viernes 5 de septiembre empiezan los días de cobro del siguiente pago.

Así los que podrán cobrar sus sueldos y pensiones en el Banco de la Nación será los los jubilados de la Ley 19990 , mientras que los funcionarios cobrarán sus sueldos a partir del miércoles 17 de septiembre.

Cronograma para Ley 19990

Primero cobrarán sus pensiones los jubilados de la Ley N° 19990, en los primeros días del mes de agosto.

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 5 de septiembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - lunes 8 de septiembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - martes 9 de septiembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - miércoles 10 de septiembre

Estas son las fechas importantes para pagos del sector público y pensionistas en septiembre de 2025. - Crédito Andina

Por otro lado, los domiciliados que tengan pago a domicilio deberán estar atentos a esta fecha:

Abono del pago (viernes 5 de septiembre); pago del viernes 12 al domingo 21 de septiembre

Asimimo, el jueves 11 de septiembre se les depositará a los 64 mil 667 pensionistas que pertenecen al régimen 20530 y pensiones por encargo, régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Los trabajadores púiblicos cobran luego de la quincena del mes. - Crédito Andina

Cronograma de pensiones 20530

Asimismo, como se recuerda, la única modificación este año al cronograma de pagos (resolución Viceministerial N° 0003-2025-EF/11.01) ha sido para los pensionistas del decreto legislativo 20530. Esta son las fechas en septiembre actualizadas para este cobro:

El jueves 11 de septiembre cobran: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional

El viernes 12 de septiembre cobran: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

El lunes 15 de septiembre cobran: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

El martes 16 de septiembre cobran: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

BN lanzará crédito hipotecario para compra de terrenos en 2025. - Crédito Andina

Cronograma de remuneraciones

Así, según la resolución ya aprobada, estas son las fechas para que cobren los trabajadores estatales sus remuneraciones:

El miércoles 17 de septiembre cobran las planillas de sueldos de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas

El jueves 18 de septiembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo

El viernes 19 de septiembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil

El lunes 22 de septiembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.