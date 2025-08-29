Perú

Herederos de fonavistas aún deben esperar para cobrar Reintegro 4: Esta es la fecha del trámite

Fonavi 2025. Según el cronograma de pagos del Banco de la Nación, los familiares que cobran por fonavistas fallecidos

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Primero cobrarán los fonavistas vivos,
Primero cobrarán los fonavistas vivos, y luego los herederos deberán acreditarse para cobrar por los fallecidos. - Crédito Banco de la Nación

Ya miles de fonavistas se han acercado al Banco de la Nación a cobrar su pagos del Reintegro 4 del Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado a los que millones de trabajadores aportaron en la década de los 80 y 90. Se han pagado, así más de S/28 millones a más de 7 mil 413 beneficiarios, a la fecha.

Pero, como detalla el cronograma, desde el jueves 28 de agosto vienen cobrando los beneficiarios vivos, quienes están ordenados por fechas según el último dígito del DNI. ¿Qué pasa con los herederos de fonavistas fallecios que son beneficiarios del Reintegro 4?

Tal como detalla el cronograma, a partir del lunes 8 de septiembre recién podrán acercarse a las oficinas del Banco de la Nación los fonavistas herederos para su acreditación, sin importa el número de DNI. Recuerda que puedes consultar si te toca Fonavo aquí: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

Cronograma de pagos del Reintegro
Cronograma de pagos del Reintegro 4 del Fonavi. - Crédito Banco de la Nación

Fecha para los 11 mil herederos de fonavistas

A partir del lunes 8 de septiembre, los 11 mil 494 herederos de fonavistas podrán acercarse a gestionar el pago del Reintegro 4 en nombre de su familiar fallecido.

Así, el Banco de la Nación apunto que la acreditación “como herederos de fonavistas que se encuentran en este grupo de pago de Reintegros 4″ se hará con respecto a los siguientes detalles:

  • Se dará desde el lunes 8 de septiembre la presentación y registro de herederos de fonavistas fallecidos
  • Podrán asistir desde esta fecha y sin importar el último dígito de su DNI, a diferencia de los fonavistas

“Las devoluciones se realizarán en todas las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional, en el horario habitual de atención”, aclara la entidad, pero para los herederos primero estos deberán pasar por esta acreditación.

El link para consultar el
El link para consultar el padrón del Reintegro 4 ya está listo. Así deberás entrar y poner tus datos para saber si te toca cobrar en el Banco de la Nación. - Crédito Captura de la Secretaría Técnica

Sin embargo, como se sabe, en este proceso de acreditación es posible que otro familiar se presente, cuando se considera más merecedor del pago del Fonavi de su familiar. Y para eso se ha determinado un orden de priodidad para el pago.

Orden de prioridad

No todos los herederos de un fonavista fallecido pueden cobrar su monto. Para esto se ha determinado un orden de prioridad, con el cual se determina si un familiar cobra o lo hace otro:

  • Cónyuge o conviviente registrado en una unión de hecho: La primera prioridad recae en el cónyuge sobreviviente o en la pareja de hecho legalmente reconocida del fonavista fallecido. Este reconocimiento se basa en la documentación oficial que acredita la relación con el difunto.
  • Hijos del fonavista fallecido: En ausencia de cónyuge o conviviente, los hijos biológicos o adoptivos del aportante fallecido son los siguientes en la línea de sucesión para reclamar los aportes.
  • Padres del aportante: Si el fonavista no dejó cónyuge, conviviente ni descendientes, sus progenitores tienen el derecho de solicitar la devolución de los aportes acumulados.
  • Hermanos del beneficiario: En caso de que no existan cónyuge, hijos ni padres, los hermanos del fonavista fallecido pueden reclamar los fondos correspondientes.
  • Otros herederos designados en testamento o sucesión intestada: Finalmente, si no hay familiares directos en las categorías anteriores, aquellos individuos mencionados en un testamento válido o determinados mediante una sucesión intestada tienen el derecho de reclamar los aportes del fonavista fallecido.

Temas Relacionados

FonaviHerederos del FonaviReintegro 4Banco de la Naciónperu-economia

Últimas Noticias

Magaly Medina opina sobre la liberación de ‘Cri Cri’ y el desconcierto de Jefferson Farfán: “Él quiere ganar siempre”

La conductora analizó el desconcierto del exfutbolista frente a la excarcelación de su primo Christian Martínez Guadalupe, procesado por abuso sexual.

Magaly Medina opina sobre la

Cultura Vichama revela símbolos precolombinos que dejan mensajes sobre el cambio climático hace milenios

Nuevas representaciones de sapos de arcilla y maquetas urbanísticas, halladas en el sitio arqueológico de Végueta, ofrecen información sobre la adaptación de los primeros moradores andinos frente a variaciones en el clima y los recursos

Cultura Vichama revela símbolos precolombinos

Proponen incluir advertencia en publicidad de productos que contienen eritrosina

“Contiene eritrosina: evitar su consumo” es el mensaje que se mostraría en toda publicidad, incluido los comerciales

Proponen incluir advertencia en publicidad

Congreso pone en debate la regulación del uso de redes sociales en menores de edad por crisis de salud mental

La iniciativa, debatida en una comisión, contempla sanciones a plataformas digitales, filtros parentales y restricciones para reducir casos de depresión, ansiedad y conductas suicidas en adolescentes

Congreso pone en debate la

Carlos Anderson, precandidato presidencial renunció a Perú Moderno: “Intenté que sea una organización transparente”

El congresista formalizó su salida del partido político. Su renuncia se suma a una serie de quiebres en la agrupación que ya había perdido a su principal figura, Carlos Añaños

Carlos Anderson, precandidato presidencial renunció
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le prohibieron el ingreso a

Le prohibieron el ingreso a los estadios de todo el país a uno de los jefes de la barra brava de Independiente

Difundieron audios de Karina Milei tras el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Un pulpo dio un show en vivo y acaparó todas las miradas en otra jornada de expedición en el fondo marino uruguayo

Qué reveló la autopsia a la mujer hallada semi enterrada en su casa de Tristán Suárez

Aumenta el transporte en Buenos Aires en septiembre: cuánto costará el pasaje subte y el colectivo de colectivo

INFOBAE AMÉRICA
India y Japón consolidan su

India y Japón consolidan su alianza estratégica con acuerdos en inversión, defensa y tecnología

La economía de India sorprende con un crecimiento del 7,8% en el segundo trimestre

El número de desempleados en Alemania superó los 3 millones por primera vez desde 2015

Basura congelada en el Everest: cómo drones y sherpas se unen en la lucha contra la contaminación

La población indígena se reduce en Bolivia, según datos del último censo

TELESHOW
Alberto Cormillot celebró sus 87

Alberto Cormillot celebró sus 87 años en la radio bailando tango y se convertirá en estrella de circo

Marley sufrió un grave accidente en Tailandia: susto y sangre en las catacumbas

Sebastián Graviotto reveló que es el papá del bebé que espera Juana Repetto: “Se agranda la familia”

La confesión de Tiago PZK sobre sus primeros pasos en la música: “Me preparaba para ser un laburante”

El sorpresivo video de Juana Repetto para anunciar su embarazo y la reacción de Reina Reech: “Te esperamos bebé”