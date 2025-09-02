Perú

Examen de admisión San Marcos 2026-I: ¿En qué casos quedará anulada la prueba del postulante?

San Marcos se alista para recibir a miles de aspirantes para su prueba de ingreso en septiembre

Por Alejandro Aguilar

San Marcos ofrece 78 carreras
San Marcos ofrece 78 carreras en su examen de admisión - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha confirmado las fechas en las que se desarrollará su próximo proceso de admisión 2026-I. El examen de ingreso se llevará a cabo en cuatro jornadas distribuidas entre el 6, 7, 13 y 14 de septiembre.

Esta convocatoria representa uno de los momentos más esperados para miles de postulantes que buscan una vacante en la casa de estudios más antigua de América.

Las autoridades de la UNMSM han difundido detalles relevantes sobre la normativa que regirá el desarrollo de las pruebas. El reglamento señala diversos escenarios en los que los exámenes podrán ser anulados, para garantizar la transparencia y equidad del proceso.

Simulacro del examen de admisión
Simulacro del examen de admisión de San Marcos esta es la fecha límite para la inscripción - UNMSM

¿En qué casos pueden anular tu examen?

Uno de los supuestos ocurre si un participante porta o utiliza dispositivos electrónicos en el aula de evaluación, entre los que se incluyen celulares, radios, reproductores de audio, memorias USB, microcámaras, audífonos, micrófonos u otros aparatos capaces de enviar o recibir señales. La institución ha enfatizado la prohibición de cualquier equipo que posibilite la comunicación con el exterior durante la realización del examen.

Otra causa de nulidad se aplica cuando se detecta un caso de suplantación de identidad, tanto si el postulante suplanta a otra persona como si es suplantado. El reglamento también estipula que se anularán las pruebas de quienes lleven a cabo acciones que obstaculicen el desarrollo normal de la jornada, presenten documentos falsificados o recurran a medios de plagio.

Los postulantes pasaron por diversos
Los postulantes pasaron por diversos controles de seguridad antes de entrar a las aulas, parte de las estrictas medidas implementadas por la universidad. - Crédito: UNMSM

El uso de libros, apuntes, grabaciones o la asistencia remota no autorizada en la resolución del examen también figura como motivo de anulación del proceso. Las disposiciones buscan evitar cualquier intento de obtener ventaja indebida sobre el resto de los candidatos y preservar la integridad académica del proceso de admisión a la UNMSM.

Desde la institución recuerdan a los postulantes revisar cuidadosamente el reglamento y acudir a la prueba únicamente con los materiales autorizados, con el fin de evitar contratiempos que puedan poner en riesgo su postulación.

Universidad San Marcos presenta novedosas
Universidad San Marcos presenta novedosas carreras a su proceso de admisión 2026-I - Créditos: UNMSM.

Objetos prohibidos

Cabe precisar que estos son los objetos que los estudiantes no deben llevar el día del examen:

  • Lápiz
  • Regla
  • Tajador
  • Borrador
  • Hojas
  • Separatas
  • Revistas
  • Libros
  • Cuadernos
  • Smartphone
  • Tablets
  • Smartwatch
  • Celular
  • Radio
  • MP4 y MP3
  • USB
  • Microcámara
  • Reloj
  • Tarjeta bancaria
  • Tarjeta de transporte público
  • Audífono
  • Cables
  • Cualquier material de transmisión y recepción de datos
  • Aretes
  • Cualquier tipo de bebidas
  • Caramelos
  • Anillos
  • Piercing
  • Pulseras
  • Atomizador
  • Llavero
  • Llaves de auto
  • Llaves de casa
  • Servilletas

Cronograma

La UNMSM estableció cuáles serán las cuatro fechas del examen:

  • Sábado 13 de septiembre: Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.
  • Domingo 14 de setiembre: Ciencias Básicas e Ingeniería.
  • Sábado 20 de septiembre: Ciencias de la Salud
  • Domingo 21 de septiembre: Medicina Humana

Breve historia de San Marcos

LaUniversidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), fundada el 12 de mayo de 1551, es la universidad más antigua de América. Su creación se realizó por real cédula de Carlos V y comenzó sus actividades en la sede del convento del Rosario en Lima. Ha desempeñado un papel clave en la historia educativa, científica y política delPerú. Entre sus egresados figuran ilustres intelectuales, científicos y presidentes.

