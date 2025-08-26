Examen de admisión 2026-I: San Marcos anuncia nuevo costo para la matrícula para titulados y graduados

Universidad San Marcos presenta novedosas carreras a su proceso de admisión 2026-I ¿cuáles son y cuántas vacantes ofrecen - UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprobó por unanimidad el cobro de S/ 500 como matrícula única para titulados y graduados universitarios que postulen en el proceso de Admisión 2026-I. Esta decisión fue adoptada en una sesión de la Mesa de Diálogo Institucional, donde participaron las principales autoridades de la Decana de América y sus representantes estudiantiles. La máxima autoridad, Jeri Ramon Ruffner, lideró la reunión junto a directivos académicos y asesores legales.

También se resolvió, con voto unánime, que los alumnos activos y regulares de pregrado podrán postular a una nueva carrera en la casa de estudios por única vez durante este proceso. Para iniciar el trámite se exige la presentación de la Declaración Jurada de Retiro Definitivo de la carrera anterior, documento que será gestionado por la Oficina Central de Admisión (OCA). El retiro de la carrera previa se hará efectivo automáticamente si el aspirante ingresa a la nueva especialidad.

En la sesión de la Mesa de Diálogo participaron la rectora, el vicerrector Académico de Pregrado Carlos Cabrera Carranza, así como representantes estudiantiles del Consejo de Facultad, la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario. También estuvieron presentes Víctor Masuda Toyofuka, director de la OCA, y Walter Ugarte Casafranca, asesor legal del Vicerrectorado Académico de Pregrado.

Varios aspirantes concentrados en resolver su examen, que desafía tanto su rapidez mental como su preparación en áreas específicas. | UNMSM

Autoridades reafirman compromiso con enseñanza gratuita y excelencia académica

Durante la reunión de este 26 de agosto, Jeri Ramon ratificó el compromiso de la universidad con la excelencia académica y la gratuidad de la enseñanza. La autoridad universitaria descartó de forma tajante versiones que insinúan la privatización de los servicios educativos de la institución.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, considerada la universidad más antigua de América, mantiene su modelo de educación pública. Con 474 años de trayectoria, la casa de estudios ha formado profesionales, intelectuales y líderes nacionales.

Detalles del proceso de admisión 2026-I

La UNMSM publicó los detalles para el proceso de Admisión 2026-I. El examen ofrece 2.771 vacantes para ingresar a 78 escuelas profesionales, marcando un hito con la inclusión de la carrera de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital, enfocada en la transformación tecnológica del sector logístico. El proceso está dirigido a egresados de secundaria y estudiantes que culminan el último año escolar.

La evaluación comprende 100 preguntas que deberán resolverse en un lapso de tres horas. El acceso a las vacantes se definirá por orden de mérito, según el rendimiento individual de los postulantes. La prueba se aplicará en cuatro fechas específicas durante septiembre de 2025: el sábado 13 para Ciencias Económicas, Humanidades y Ciencias Jurídicas; el domingo 14 para Ciencias Básicas e Ingeniería; el sábado 20 para Ciencias de la Salud; y el domingo 21 para Medicina Humana.

El proceso de inscripción atiende a un cronograma alfabético por apellidos. Del 25 de julio al 3 de agosto se inscriben los postulantes con apellidos de la A a la O; del 4 al 16 de agosto, de la P a la Z; y del 18 al 31 de agosto, la etapa corresponde a rezagados. El pago por el reglamento de admisión es de 70 soles a través del sistema Págalo.pe o en el Banco de la Nación. Posteriormente, los aspirantes deben completar el registro en admision.unmsm.edu.pe y realizar el pago correspondiente según el tipo de colegio.