Perú

Examen de admisión 2026-I: San Marcos anuncia nuevo costo para la matrícula para titulados y graduados

En la mesa de diálogo estuvo presente la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, además de representantes estudiantiles del Consejo de Facultad, la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Universidad San Marcos presenta novedosas
Universidad San Marcos presenta novedosas carreras a su proceso de admisión 2026-I ¿cuáles son y cuántas vacantes ofrecen - UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprobó por unanimidad el cobro de S/ 500 como matrícula única para titulados y graduados universitarios que postulen en el proceso de Admisión 2026-I. Esta decisión fue adoptada en una sesión de la Mesa de Diálogo Institucional, donde participaron las principales autoridades de la Decana de América y sus representantes estudiantiles. La máxima autoridad, Jeri Ramon Ruffner, lideró la reunión junto a directivos académicos y asesores legales.

También se resolvió, con voto unánime, que los alumnos activos y regulares de pregrado podrán postular a una nueva carrera en la casa de estudios por única vez durante este proceso. Para iniciar el trámite se exige la presentación de la Declaración Jurada de Retiro Definitivo de la carrera anterior, documento que será gestionado por la Oficina Central de Admisión (OCA). El retiro de la carrera previa se hará efectivo automáticamente si el aspirante ingresa a la nueva especialidad.

En la sesión de la Mesa de Diálogo participaron la rectora, el vicerrector Académico de Pregrado Carlos Cabrera Carranza, así como representantes estudiantiles del Consejo de Facultad, la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario. También estuvieron presentes Víctor Masuda Toyofuka, director de la OCA, y Walter Ugarte Casafranca, asesor legal del Vicerrectorado Académico de Pregrado.

Varios aspirantes concentrados en resolver
Varios aspirantes concentrados en resolver su examen, que desafía tanto su rapidez mental como su preparación en áreas específicas. | UNMSM

Autoridades reafirman compromiso con enseñanza gratuita y excelencia académica

Durante la reunión de este 26 de agosto, Jeri Ramon ratificó el compromiso de la universidad con la excelencia académica y la gratuidad de la enseñanza. La autoridad universitaria descartó de forma tajante versiones que insinúan la privatización de los servicios educativos de la institución.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, considerada la universidad más antigua de América, mantiene su modelo de educación pública. Con 474 años de trayectoria, la casa de estudios ha formado profesionales, intelectuales y líderes nacionales.

Simulacro del examen de admisión
Simulacro del examen de admisión de San Marcos esta es la fecha límite para la inscripción - UNMSM

Detalles del proceso de admisión 2026-I

La UNMSM publicó los detalles para el proceso de Admisión 2026-I. El examen ofrece 2.771 vacantes para ingresar a 78 escuelas profesionales, marcando un hito con la inclusión de la carrera de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital, enfocada en la transformación tecnológica del sector logístico. El proceso está dirigido a egresados de secundaria y estudiantes que culminan el último año escolar.

La evaluación comprende 100 preguntas que deberán resolverse en un lapso de tres horas. El acceso a las vacantes se definirá por orden de mérito, según el rendimiento individual de los postulantes. La prueba se aplicará en cuatro fechas específicas durante septiembre de 2025: el sábado 13 para Ciencias Económicas, Humanidades y Ciencias Jurídicas; el domingo 14 para Ciencias Básicas e Ingeniería; el sábado 20 para Ciencias de la Salud; y el domingo 21 para Medicina Humana.

El proceso de inscripción atiende a un cronograma alfabético por apellidos. Del 25 de julio al 3 de agosto se inscriben los postulantes con apellidos de la A a la O; del 4 al 16 de agosto, de la P a la Z; y del 18 al 31 de agosto, la etapa corresponde a rezagados. El pago por el reglamento de admisión es de 70 soles a través del sistema Págalo.pe o en el Banco de la Nación. Posteriormente, los aspirantes deben completar el registro en admision.unmsm.edu.pe y realizar el pago correspondiente según el tipo de colegio.

Temas Relacionados

San MarcosJerí RamónAdmisión 2026-Iperu-noticias

Últimas Noticias

Sancionan a empresa que comercializó papillas que contenían altos niveles de plomo con S/ 364.281

El proceso se inició tras la queja presentada por una madre de familia, luego de que los análisis médicos revelaran que su pequeño, de apenas un año, tenía una concentración elevada de plomo en la sangre tras ingerir las papillas “Guttis”

Sancionan a empresa que comercializó

“Ya no estamos en un sistema democrático”: CNDDHH alerta que designación de Juan José Santiváñez en Minjus “consolida la impunidad”

El exministro del Interior y nuevo ministro de Justicia enfrenta procesos por delitos como abuso de autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real, peculado, tráfico de influencias, colusión, omisión de actos funcionales y lavado de activos

“Ya no estamos en un

Gol de Oliver Sonne en el último minuto para triunfo ante Derby County y clasificación en Carabao Cup 2025

El futbolista peruano desató la euforia entre los suyos al asestarle el golpe definitivo al rival en tiempo de reposición. Remató con éxito una acción brillante. Clasificación a la 3era ronda. ¡Locura!

Gol de Oliver Sonne en

Gisela Valcárcel acusa de maltrato al CEO de América TV: “Todos merecemos respeto”

La líder de GV Producciones se pronunció tras la cancelación de ‘América Hoy’ y su abrupta salida del canal

Gisela Valcárcel acusa de maltrato

Resultados SERUMS 2025-II: este es el total de profesionales aprobados en distintas carreras de salud a nivel nacional

Los profesionales que no figuren en la lista de aprobados compartida por el Minsa podrán presentar su solicitud de revisión el jueves 28 de agosto, a través del Sistema de Gestión Documental (SGD), según el cronograma oficial

Resultados SERUMS 2025-II: este es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incidentes en Independiente: son 8

Incidentes en Independiente: son 8 los identificados por el intento de homicidio de los hinchas de la U de Chile

Filmó a su hijo fumando marihuana, con drogas y armas en la habitación: quedó detenido

Triple choque y vuelco en la autopista Dellepiane: dos personas resultaron heridas

Plantas aromáticas para el hogar: 12 especies que perfuman y purifican los ambientes

Allanaron más de 40 domicilios en un operativo internacional contra la explotación sexual de menores

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán y la OACI: un

Taiwán y la OACI: un llamado desde Argentina hacia una aviación más inclusiva y segura

Censura, represión y propaganda: Rusia radicaliza el control cultural e informativo

Lula da Silva reveló que Estados Unidos sancionó al ministro de Justicia de Brasil

Canadá prolonga su misión en Letonia y refuerza el flanco oriental de la OTAN

Pete Townshend, Roger Daltrey y el futuro de The Who: “No queremos convertirnos en una caricatura”

TELESHOW
La furia de Dalma y

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi