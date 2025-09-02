Estos son los alimentos con azúcares añadidos que debes evitar en el desayuno

El desayuno es la primera comida del día y define cómo se regulará tu energía y metabolismo en las horas siguientes (Freepik)

El desayuno es una de las comidas más importantes del día, ya que brinda la energía necesaria para iniciar las actividades cotidianas con concentración y vitalidad. Según el Ministerio de Salud (Minsa), saltarse esta comida o elegir alimentos poco nutritivos aumenta el riesgo de fatiga, bajo rendimiento académico o laboral y problemas de sobrepeso. De acuerdo con el Seguro Social de Salud (EsSalud), una alimentación equilibrada desde la mañana contribuye a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y la hipertensión.

Sin embargo, muchos desayunos en el Perú incluyen productos ultraprocesados que contienen grandes cantidades de azúcares añadidos. Estos azúcares, que no forman parte natural de los alimentos sino que se agregan durante su preparación industrial, son uno de los principales responsables del aumento de la obesidad y los problemas metabólicos en la población. Por ello, si quieres cuidar tu salud y la de tu familia, es fundamental empezar el día con un desayuno saludable y libre de azúcares añadidos.

Alimentos con azúcares añadidos que debes evitar en el desayuno

El aporte nutricional de las mermeladas industrializadas es mínimo frente a la cantidad de azúcar que concentran (Pexels)

En muchos hogares peruanos se repite la costumbre de consumir productos dulces en la primera comida del día. Estos son algunos alimentos que debes evitar o reducir:

Cereales azucarados de caja: aunque se promocionan como nutritivos, suelen contener altos niveles de azúcar y muy poca fibra.

Panetón y panes dulces: habituales en desayunos festivos, tienen grandes cantidades de azúcar y grasas saturadas.

Yogures endulzados o con sabor: algunos pueden contener hasta tres cucharadas de azúcar por envase.

Jugos procesados o néctares envasados: no son equivalentes a un jugo natural, ya que incluyen jarabes y azúcares añadidos.

Mermeladas industrializadas: su aporte nutricional es mínimo frente a la cantidad de azúcar que concentran.

Bebidas instantáneas en polvo (chocolates, refrescos): suelen estar cargadas de azúcares y aditivos artificiales.

Galletas y queques industriales: son una fuente de azúcar, harinas refinadas y grasas poco saludables.

Reducir o eliminar estos productos de tu desayuno te permitirá mantener estables tus niveles de energía durante el día y prevenir enfermedades.

Desayuno: por qué son dañinos los azúcares añadidos

El exceso de azúcares añadidos provoca un aumento rápido de la glucosa en sangre, lo que genera un “pico de energía” seguido de un descenso brusco que produce cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarse.

Cuando este patrón se repite, el organismo comienza a acumular grasa y a desarrollar resistencia a la insulina, un factor de riesgo para la diabetes tipo 2. Además, el consumo frecuente de azúcares añadidos está asociado con:

Aumento de peso y obesidad.

Mayor riesgo de caries dental.

Problemas cardiovasculares por acumulación de grasa en la sangre.

Alteraciones en el estado de ánimo.

Aunque se promocionan como nutritivos, los cereales azucarados de caja suelen contener altos niveles de azúcar y muy poca fibra (Freepik)

En el caso del desayuno, el impacto es aún mayor, porque es la primera comida del día y define cómo se regulará tu energía y metabolismo en las horas siguientes. Por eso, empezar la mañana con azúcares añadidos no solo es poco nutritivo, sino que también afecta tu rendimiento físico y mental.

Alimentos que se deben incluir en el desayuno

Un desayuno saludable debe ser variado y equilibrado, combinando alimentos que aporten energía de calidad, proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Algunas opciones recomendadas son:

Frutas frescas: en lugar de jugos procesados, opta por piezas enteras de fruta que aporten fibra y antioxidantes.

Cereales integrales: avena, quinua o panes integrales, que brindan energía de liberación lenta.

Lácteos naturales sin azúcar: yogur natural, leche o quesos frescos, que son fuente de calcio y proteínas.

Proteínas saludables: huevo sancochado, palta, frutos secos o semillas, que ayudan a mantener la saciedad.

Infusiones o agua: en lugar de bebidas azucaradas, prefiere té, infusiones de hierbas o simplemente agua.