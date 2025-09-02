Perú

El cacao, el café y las nueces se convierten en el nuevo tesoro de las agroexportaciones peruanas: las regiones detrás

Tras arribar a más de 130 mercados internacionales, las agroexportaciones de Perú superaron los US$5.500 millones en el primer semestre del año, anunció MIDAGRI. 15 de 24 regiones brillaron

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
La selva peruana lideró el
La selva peruana lideró el crecimiento de exportaciones agrícolas, con Amazonas registrando un aumento del 153,1% gracias al café y cacao.

Las agroexportaciones peruanas experimentaron un crecimiento sostenido y diverso durante el primer semestre de 2025, superando US$5.500 millones en envíos a mercados internacionales, según reportó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

De acuerdo con los datos compartidos por el Gobierno peruano, este balance oficial destaca la participación de 15 de 24 regiones, con las zonas de la selva y la costa como principales motores de expansión.

La selva peruana, protagonista de las agroexportaciones en el primer semestre 2025

La región selva lideró la variación interanual con un avance de 71,9% en agroexportaciones, mientras que la costa reportó un alza de 21,2% y la sierra sumó un incremento de 5,1%.

Entre las regiones amazónicas, Amazonas encabezó el crecimiento con 153,1%, apalancada en el comercio exterior de café sin tostar, cacao en grano, cáscaras y cascarilla de café. Madre de Dios reportó una expansión de 41,6%, impulsada principalmente por nueces del Brasil sin cáscara y otras especies de frutos de cáscara, así como maderas tropicales.

En el caso de San Martín, el avance alcanzó 102,4%, donde destacan productos como cacao en grano, aceite de palma y café sin tostar. Ucayali incrementó sus ventas externas en 6,3%, con protagonismo de cacao en grano y aceite de palma en bruto. El desempeño refleja la diversificación productiva y un acceso creciente a canales internacionales para la agricultura amazónica.

Ica, Lambayeque y Piura destacaron
Ica, Lambayeque y Piura destacaron en la costa peruana por el incremento en exportaciones de uvas, paltas, mangos y espárragos.

Agroexportaciones: ¿cómo les fue a la sierra y la costa?

Por su parte, la región costa reafirmó su peso en el sector con aumentos notables. Ica experimentó un incremento de 29,2%, con exportaciones de uvas frescas, paltas y espárragos. Áncash avanzó en 3,5%, colocando paltas, mangos y arándanos rojos, mientras que La Libertad sumó 4,1%, principalmente con paltas y arándanos frescos.

Lambayeque despuntó con 60,6% gracias a la colocación de paltas y mangos congelados; Lima sumó 19,5%, destacando paltas, carmín de cochinilla y galletas dulces; Piura creció 26,9% por la demanda de mangos frescos, bananas y mango congelado.

La sierra peruana también registró variaciones positivas. Apurímac aumentó sus exportaciones en 66,9%, enfocada en quinua y habas. En Huánuco, el avance fue de 126,2% con ventas de pasta y manteca de cacao. Junín reportó 49% en café sin tostar y jengibre; Puno incrementó en 10,1% con quinua, cebollas y habas.

Arándanos. Estados Unidos, Holanda y
Arándanos. Estados Unidos, Holanda y España se consolidaron como los principales destinos de los productos agrarios peruanos, absorbiendo el 76% del total exportado.

EEUU, Holanda y España, destino de productos no tradicionales peruanos

Durante este semestre, Estados Unidos, Holanda y España fueron los principales destinos de los productos agrarios peruanos, junto con México, Chile, Ecuador, Inglaterra, Canadá, China y Colombia. Estos mercados absorbieron el 76% del total exportado, consolidando la relevancia internacional de los alimentos peruanos. Asi, el país envió frutas y hortalizas a más de 130 mercados en los seis primeros meses de 2025. “El Perú se consolida como uno de los principales proveedores de alimentos a nivel mundial”, indicó MIDAGRI.

La expansión hacia nuevas plazas y la diversificación de la oferta agraria contribuyeron a que 15 de los 24 departamentos incrementaran su participación en el rubro exportador. El resultado refuerza la proyección de las autoridades sobre el desarrollo de la agroindustria nacional y una vinculación estable con el comercio exterior.

Temas Relacionados

exportacionesagroexportacionMidagriAgriculturacacaocafeperu-economia

Últimas Noticias

Escolar sufre violación sexual por falso colectivero en Cañete y Fiscalía libera al presunto agresor

La menor de 15 años abordó un taxi colectivo cuyo chofer desvió la ruta para cometer la agresión y dejarla abandonada en un campo de cultivo. La PNP capturó a dos sospechosos y posteriormente la sede fiscal dejó a uno en libertad alegando falta de pruebas

Escolar sufre violación sexual por

Figura de Uruguay sorprende al elogiar a Erick Noriega previo al duelo con Perú por Eliminatorias 2026

El defensor peruano sigue cosechando halagos luego de su debut en Gremio. Ahora, un rival lo destacó por su nivel

Figura de Uruguay sorprende al

TC: La Policía no te puede detener inmediatamente si no portas tu DNI durante un control de identidad

Sentencia remarca que los efectivos de la PNP están en la obligación de dar facilidades a las personas para que encuentren su identificación, incluso llevándolas a su domicilio

TC: La Policía no te

Asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia y las consecuencias para Perú: “Puede haber una reacción”, advierte excanciller

Miguel Ángel Rodríguez Mackay consideró que la Cancillería debe aclarar rápidamente las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Zetro Leonardo Purba

Asesinato de funcionario de la

Así lucirá la cédula de votación en las elecciones 2026: peruanos deberán votar cinco veces

Los ciudadanos mayores de 18 años elegirán un presidente, 60 senadores, 130 diputados y cinco parlamentarios andinos

Así lucirá la cédula de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El fiscal Stornelli pidió investigar

El fiscal Stornelli pidió investigar la denuncia del Gobierno pero reivindicó el derecho constitucional que protege las fuentes de los periodistas

Advierten por la suba de casos de leptospirosis: cuáles son los síntomas y como se contagia

Tragedia en Mendoza: viajaba con un amigo que manejaba alcoholizado y terminó con muerte cerebral

La caída del salario registrado desde noviembre de 2023 alcanzaría el 9%, según un informe

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a diputados provinciales en la Tercera sección

INFOBAE AMÉRICA
Volatilidad global: los mercados caen

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

El momento en que la policía abatió a un hombre que apuñaló a cinco personas en Marsella

El dólar paralelo baja en Bolivia en medio de incertidumbre política de cara al balotaje

Ascendieron a 73 los disidentes presos en Nicaragua, incluidos 22 adultos mayores

Estados Unidos sancionó a una red acusada de contrabandear petróleo iraní camuflado como crudo de Irak

TELESHOW
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección

Wanda Nara volvió al país de imprevisto tras su viaje a México: qué fue lo primero que hizo

El influencer Pablito Castillo habló por primera vez de su depresión: “Me cuesta mucho contar esto”

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur celebraron los 21 años de su hijo André: “No hay felicidad más grande”

Pampita sorprendió a Evangelina Anderson: “Es una bomba atómica y la más linda del programa”