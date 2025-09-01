Policía fallece tras ser herido en enfrentamiento con banda armada en Cusco: robaron 25 mil soles y tendría nexos con la minería ilegal

Policía falleció tras enfrentarse a delincuentes vinculados a la minería ilegal en Cusco. Foto: Composición Infobae Perú

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú perdió la vida tras enfrentarse a una banda de delincuentes fuertemente armados en la provincia de Paucartambo, región Cusco. El hecho ocurrió en el centro poblado de Kallacancha, cuando los agentes acudieron a intervenir un asalto que se estaba perpetrando en dos locales comerciales de la zona.

El suboficial PNP Alfredo Quispe Atayupanqui resultó herido de bala durante el intercambio de disparos y, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, falleció horas después en el hospital de EsSalud de Cusco. Su deceso ha generado gran conmoción entre sus colegas y en la comunidad, que reconoce el sacrificio del agente en cumplimiento de su deber.

El jefe de la Región Policial de Cusco, general PNP Julio César Becerra Cámara, lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a la familia del suboficial. Asimismo, aseguró que el crimen no quedará impune y que se intensificarán los operativos para capturar a los responsables, quienes habrían actuado con armas de largo alcance.

Delincuentes armados desataron violencia durante asalto en Cusco

El ataque se registró la noche del sábado, cuando un grupo de desconocidos descendió de tres motocicletas para irrumpir violentamente en una ferretería y una bodega de Kallacancha. De acuerdo con medios locales, los sujetos se llevaron dinero en efectivo, mercadería, un disco duro de cámaras de seguridad y pertenencias de los propietarios.

Foto: Andina

Testigos afirmaron que los asaltantes actuaron con rapidez y violencia, apuntando a las víctimas y disparando al aire para intimidarlas. Se llevaron cerca de 25 mil soles en total, provenientes de la venta de productos y del alquiler de una cancha sintética de la zona. Tras el robo, emprendieron la fuga a bordo de una camioneta blanca, que más tarde fue abandonada en una carretera cercana.

Las víctimas, identificadas como Lourdes M. M. y Isabel S. Q., denunciaron que los sujetos actuaron con conocimiento previo y se llevaron dinero en efectivo y pertenencias de valor.

Fue durante esta huida que los delincuentes se toparon con agentes del Puesto de Auxilio Rápido de Carhuayo. En medio de la persecución se produjo un violento enfrentamiento que dejó herido al suboficial Alfredo Quispe Atayupanqui. Pese a ser trasladado de inmediato a un hospital en Cusco, el agente no resistió la gravedad de sus heridas.

El alcalde de Carhuayo, Alejo Vitorino, declaró a la prensa que los atacantes portaban armas de largo alcance y que se desplazaban con motos de gran potencia. “Han asaltado a los que compran oro y se fueron en motos con armas. Tenían fusiles, era un ataque planificado”, señaló la autoridad a Diario Correo, advirtiendo además que la población se encuentra atemorizada por la violencia de estos grupos.

Policía y rondas campesinas unen esfuerzos para capturar a asesinos de suboficial

La Región Policial de Cusco desplegó un contingente de 50 efectivos en las zonas aledañas al lugar de los hechos. El general Becerra informó que se mantiene un operativo en curso para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se ha producido ninguna captura.

Las primeras indagaciones apuntan a que los delincuentes pertenecerían a bandas ligadas a la minería ilegal, actividad que en los últimos años ha generado graves conflictos sociales y económicos en la región.

El general Becerra sostuvo que las investigaciones se realizan de manera conjunta con la Fiscalía y que no se descarta el apoyo de la Dirección de Inteligencia. Además, recalcó que se está evaluando solicitar helicópteros para rastrear a los fugitivos en zonas de quebradas y caminos de difícil acceso.

La Policía Nacional del Perú despidió al suboficial en sus redes sociales, destacando su honor y valentía en cumplimiento del deber. Foto: X/PolicíaPeru

Por su parte, las rondas campesinas han anunciado que apoyarán la búsqueda de los responsables, sumándose a la Policía para realizar patrullajes en áreas rurales. El alcalde de Carhuayo insistió en que la coordinación entre autoridades y comunidades es vital para enfrentar a las organizaciones criminales que se refugian en territorios apartados.

Exigen justicia por la muerte del suboficial Alfredo Quispe

La familia de Alfredo Quispe Atayupanqui llegó hasta la morgue de EsSalud de Cusco, donde permanecen los restos del suboficial. Entre lágrimas, su esposa, Delia Vargas Barra, exigió que se capture cuanto antes a los responsables del asesinato. “Pido justicia, que atrapen a los delincuentes que le hicieron esto”, declaró la viuda.

Washington Quispe Atayupanqui, hermano del agente, expresó el profundo dolor que embarga a la familia. Recordó que Alfredo murió cumpliendo con su deber y pidió que el Estado no abandone a sus deudos. “Lamentablemente, mi hermano murió en cumplimiento de su deber. Solo pedimos justicia y que su sacrificio no sea en vano”, indicó.

El suboficial deja en la orfandad a dos hijos de 18 y 12 años. Su esposa pidió apoyo para que los menores continúen con sus estudios y tengan un futuro digno pese a la pérdida de su padre. Asimismo, solicitó respaldo psicológico y económico para sobrellevar este difícil momento.

Alfredo Quispe Atayupanqui sirvió a la Policía Nacional durante 25 años y recientemente había sido asignado a la zona de Carhuayo. Sus colegas lo describen como un agente comprometido con su labor y entregado al servicio de la ciudadanía. La noticia de su deceso ha provocado consternación en Cusco y en toda la institución policial.

Sus familiares y compañeros esperan que las investigaciones avancen con rapidez y que los responsables enfrenten la justicia. Mientras tanto, la comunidad de Kallacancha y localidades vecinas se mantienen en alerta, temiendo nuevos ataques de las bandas que operan en torno a la minería ilegal.