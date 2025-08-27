Caso Ícaro: Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte

Allanan vivienda de Nicanor Boluarte

El Ministerio Público allanó la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito de San Borja. El operativo se inició alrededor de las 5:20 de la mañana, hasta donde llegó un equipo de fiscales acompañado por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con el noticiero Buenos Días Perú, la diligencia comenzó con retraso, ya que inicialmente solo acudieron dos agentes policiales para brindar apoyo a los representantes del Ministerio Público.

Se restringió el acceso al personal encargado de recabar material audiovisual en el inmueble. Foto: captura Panamericana

El allanamiento se desarrolla en el marco del operativo Ícaro y, según las investigaciones preliminares, se estaría ejecutando de manera simultánea en otros inmuebles vinculados al caso. La intervención forma parte de una nueva denuncia contra el hermano de Dina Boluarte.

En esta investigación, Nicanor Boluarte es acusado de cuatro presuntos delitos:

Favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior. Cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales en sus cargos. Favorecimiento ilícito en beneficio de la mina El Dorado. Encubrimiento y ocultamiento de pruebas.

Cabe señalar que una persona al interior del inmueble impidió el ingreso del personal audiovisual de la Fiscalía que debía registrar la diligencia.

De manera simultánea, otro equipo de fiscales allanó una oficina en el centro empresarial de San Isidro, vinculada al general PNP (r) Percy Tenorio, allegado a Juan José Santiváñez.

Este último ejerció la defensa de Tenorio en la investigación abierta por las muertes registradas durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino. Según la tesis del Ministerio Público, el actual ministro de Justicia habría utilizado dicho espacio para ocultar pruebas relacionadas con otra investigación.

“Es un abuso de la Fiscalía”

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, acudió al inmueble en San Borja y calificó el operativo de la Fiscalía como un “abuso”. Asimismo, rechazó que su patrocinado tenga algún vínculo con la minera El Dorado, con el ministro Juan José Santiváñez o con Percy Tenorio, otro de los investigados.

“No tengo ninguna información sobre el caso. Lo único que les puedo decir es que es un abuso más de la Fiscalía y lo vamos a determinar en el trascurso del día”, señaló Vivanco.

Abogado de Nicanor Boluarte llega al inmueble en San Borja. Foto: captura Buenos Días Perú

Vivanco cuestionó el accionar de los fiscales y señaló que su defendido no ha sido notificado, ni tampoco lo llamaron a brindar su declaración.

"Cómo vamos a tener información de este caso si le digo que nunca nos han notificado absolutamente nada de este caso. Si tienes un caso, lo primero que haces es citar a la persona para preguntarle sobre los hechos, ¿cierto?“, cuestionó.

Abogado de Nicanor Boluarte califica como "abuso" allanamiento de la Fiscalía

Tras la llegada de Vivanco, el defensor público que estuvo presente en la diligencia, como abogado de Nicanor, se retiró del lugar y brindó algunas declaraciones a la prensa.

El abogado resaltó la actitud colaborativa que mantuvo el hermano de la presidenta con los fiscales y que el operativo se desarrolló sin inconvenientes.

“El señor todo caballero, hasta ahora sigue demostrando apoyo de la justicia. No hubo ningún problema con el señor Boluarte, ahora está con su abogado. El doctor Boluarte muestra ánimo a toda la colaboración del allanamiento”, apuntó.