Perú aprueba la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, desde Paraguay: líder criminal sigue prófugo

El Gobierno peruano aprobó la extradición desde Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país y líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 169-2025-JUS, publicada este jueves en el diario oficial El Peruano.

Pese a que ‘El Monstruo’ es uno de los criminales más buscados por encabezar una banda dedicada a la extorsión, la condena que deberá cumplir en Perú corresponde al delito de robo agravado en perjuicio de Augusto Carbajal Cerna. El pedido fue presentado por el Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima Norte y declarado procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ . (Foto: PNP)

Hasta el momento, Moreno Hernández permanece con paradero desconocido, a pesar de los esfuerzos conjuntos de las autoridades de Perú, Brasil, Paraguay y Bolivia para capturarlo. Según la información más reciente, recibiría protección del Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil.

Si bien la aprobación de la extradición de Moreno Hernández es un paso importante, su facilidad para escapar ha dejado en evidencia refleja la complejidad del crimen organizado transnacional, que se expande más allá de las fronteras y aprovecha la debilidad de los sistemas de seguridad para seguir operando.

Allanan segundo búnker de 'El Monstruo': joven de 21 años resguardaba arsenal de la banda | Latina TV

Operativos frustrados

Los intentos por detener a ‘El Monstruo’ se han visto frustrados en varias ocasiones. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), en junio de este año se logró ubicar su escondite en Brasil gracias a un trabajo coordinado con las autoridades locales.

El general Marco Conde, vocero de la PNP, informó que se desplegó un megaoperativo para cercar la vivienda donde se ocultaba Moreno Hernández. Sin embargo, durante la intervención, el delincuente logró escapar.

“Durante el operativo, el sujeto consiguió darse a la fuga, dejando abandonados en el lugar teléfonos móviles, estupefacientes y otros elementos probatorios que confirman sus vínculos con actividades ilícitas”, declaró a Exitosa.

‘El Monstruo’ sigue libre mientras la PNP ofrece 500.000 soles por su captura. - Crédito: Composición Infobae Perú

Pese a esta fuga, la policía brasileña y los equipos especiales de la PNP continúan con el rastreo de sus movimientos. La captura de ‘El Monstruo’ se ha convertido en una prioridad, considerando el poder económico y criminal que aún mantiene su organización.

PNP golpea a Los Injertos del Cono Norte

Mientras el cabecilla sigue evadiendo a la justicia, varios de sus principales hombres de confianza han empezado a caer. En agosto, la PNP detuvo en el distrito de Carabayllo a Paolo Yosimar Ramírez, alias ‘Piraña’, señalado como brazo armado de la organización.

Durante la intervención, Ramírez —de apenas 21 años— fue hallado en posesión de un arsenal compuesto por seis fusiles, una escopeta de retrocarga, una pistola Glock con seis cartuchos, municiones de diversos calibres, además de tres artefactos explosivos de uso civil, una carga explosiva y un vehículo.

El Monstruo La Historia Criminal De Erick Moreno Hernández, El Criminal Más Buscado Del Perú. Youtube: Panorama

Según su propia confesión, recibía S/100 diarios por custodiar las armas en su vivienda ubicada en el asentamiento humano Raúl Porras Barrenechea. También cumplía la función de fijar objetivos para operaciones de extorsión y asesinatos por encargo, un rol clave en la estructura criminal de Los Injertos del Cono Norte.