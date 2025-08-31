Crimen y Justicia

Desbarataron una banda dedicada al robo de ruedas en la Ciudad de Buenos Aires: hay 4 detenidos, uno de ellos menor de edad

Fueron apresados en Villa Soldati, acusados de robar ruedas en Boedo. Circulaban en un Volkswagen Gol Trend negro, el mismo vehículo con el que ya habían sido detenidos en mayo por un hecho similar en Villa Devoto

Detienen a cuatro "roba ruedas" en CABA

La Policía de la Ciudad detuvo a tres adultos y a un menor acusados de integrar una banda dedicada al robo de ruedas, que había actuado en el barrio de Boedo y ya había sido desbaratada meses atrás en Villa Devoto por un hecho similar.

El episodio más reciente ocurrió en la madrugada del 28 de agosto, cuando cuatro personas sustrajeron las cubiertas de dos vehículos Peugeot 208 que estaban estacionados sobre la calle Tarija al 3400. Tras concretar el robo, los delincuentes huyeron en un Volkswagen Gol Trend negro, el mismo vehículo utilizado en hechos anteriores.

Entre los detenidos hay un menor de edad

A partir del análisis de cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano y de las tareas de seguimiento, personal del Departamento de Investigaciones Comunales de la Comuna 5 logró identificar el rodado utilizado en el ilícito y montó una vigilancia sobre varios domicilios vinculados a los sospechosos.

Horas más tarde, el operativo culminó en inmediaciones de Villa Soldati, donde los efectivos interceptaron el Gol Trend y procedieron a la detención de sus cuatro ocupantes: un joven de 22 años, otro de 19, ambos con antecedentes; una mujer de 18 años y un menor de 15.

En el interior del vehículo se secuestraron teléfonos celulares y una insignia de Peugeot, que coincidía con las ruedas sustraídas de los autos damnificados.

Los delincuentes se movían en un Volkswagen Gol Trend negro

Las investigaciones permitieron establecer que no era la primera vez que los detenidos cometían un ilícito de estas características. De hecho, los dos adultos ya habían sido arrestados en mayo de este año en Villa Devoto, cuando intentaban robar las ruedas de un Fiat Cronos. En aquella ocasión también operaban con un menor de edad y se movilizaban en el mismo Volkswagen Gol Trend negro.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, conducida por el doctor Munilla Lacasa, quien dispuso la detención incomunicada de los tres mayores y el traslado del menor al Instituto Inchausti.

Con estas detenciones, la Policía de la Ciudad logró desarticular nuevamente a la banda conocida como los “robaruedas de Boedo”, que en pocos meses reincidió en delitos similares y que ahora deberá enfrentar a la justicia con un prontuario más amplio y agravado.

Roba ruedas, también en Mendoza

El mes pasado, dos delincuentes con antecedentes penales, fueron detenidos mientras intentaban robar los neumáticos de un auto estacionado en la ciudad de Mendoza.

Al advertir la presencia de preventores urbanos y efectivos policiales, los asaltantes quisieron escapar del lugar, pero el vehículo cayó sobre sus manos y los dos quedaron atrapados entre el guardabarros y un neumático del mismo. Después de varios minutos de gritos y desesperación, los ladrones pudieron ser liberados y fueron trasladados a una comisaría cercana.

Detienen a dos roba ruedas en Mendoza

Fuentes municipales consultadas por Infobae precisaron que el insólito hecho ocurrió en el cruce de las calles La Rioja y Maipú, a pocos metros de la transitada avenida San Martín y a unas cuadras del centro de la capital provincial.

Mientras cometían el ilícito, los delincuentes advirtieron la presencia policial y soltaron la rueda de forma abrupta. En consecuencia, quedaron atrapados con las manos entre la rueda delantera derecha y el guardabarros del Renault Clio color gris que estaban violentando. Según consigna el medio Mendoza Post, en la escena también había otros dos cómplices que lograron escapar del lugar antes de ser aprehendidos.

“Enganchadísima la tienen, van a tener que patear la rueda”, se escucha decir a uno de los testigos presentes en el lugar del hecho, mientras uno de los delincuentes gritaba de dolor y suplicaba para que alguien los ayudara a liberarse.

Identificados como E. R., de 33 años, y M. B., de 36, los asaltantes fueron liberados por bomberos voluntarios que se presentaron en el lugar tras recibir la notificación del hecho. Por su parte, los efectivos policiales secuestraron siete tuercas de la rueda afectada como evidencia del intento de robo.

