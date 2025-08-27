Policía de Seguridad del Estado de Perú intervino bus con 30 venezolanos y colombianos

Policía de Seguridad del Estado del Perú intervino bus con 30 venezolanos y colombianos - Buenos Días Perú

Un operativo de la Policía de Seguridad del Estado detuvo en Tumbes un ómnibus interprovincial con 30 pasajeros extranjeros, de nacionalidades venezolana y colombiana, que intentaban llegar a Lima sin contar con documentación de ingreso al país. La intervención tuvo lugar en el distrito de La Cruz, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador, y reveló la persistencia del tráfico ilícito de migrantes por rutas irregulares en el norte del Perú.

Intervención a bus de la empresa TCR

El bus intervenido pertenece a la empresa TCR y presentaba la placa N°B4K. Al momento de la inspección, se identificó a Glener Andrés Hernández Hernández como conductor de la unidad, quien quedó retenido por las autoridades. Se le acusa de haberse prestado al presunto delito de tráfico ilícito de migrantes, dado que transportaba a personas indocumentadas, entre ellas varios menores de edad.

Las primeras indagaciones policiales revelaron que el conductor contaba únicamente con licencia para manejar autos y portaba un documento de identidad que no le pertenecía. El caso abre una nueva línea de investigación sobre irregularidades en el sector de transporte de pasajeros a larga distancia, donde la verificación de credenciales resulta esencial para enfrentar delitos de índole migratoria.

Condición de los extranjeros y rutas de ingreso

De los 30 ciudadanos extranjeros intervenidos, todos carecían de los documentos requeridos para su ingreso regular a territorio peruano. Se estableció que procedían de Colombia y Venezuela y que su ruta incluyó el cruce de la frontera entre Ecuador y Perú, por la zona de Aguas Verdes. Algunos adultos y menores de edad habrían realizado la travesía por pasos no habilitados, usando sectores a lo largo del Canal Internacional o el Puente Internacional, acciones que suelen estar facilitadas por personas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, conocidos como “coyotes”.

Durante el operativo, se evidenció que el procedimiento de paso formal, supervisado en el Centro Binacional de Atención Fronteriza, fue evadido por la totalidad de los pasajeros ahora retenidos.

Policía investiga delito contra el orden migratorio

El personal de Seguridad del Estado trasladó a los extranjeros, incluidos los menores de edad, a la unidad policial correspondiente para la ejecución de las diligencias de ley. La investigación se desarrolla bajo la modalidad de presunto delito contra el orden migratorio por tráfico ilícito de migrantes.

Las autoridades indicaron que un grupo de los intervenidos será expulsado del país en las próximas horas, mientras que las personas en situación de vulnerabilidad permanecerán bajo resguardo en las instalaciones policiales para una evaluación adicional de su caso.

El coronel Julio Huilca, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía, destacó que “este es el segundo bus de la misma empresa intervenido en menos de un mes”. En la primera intervención, ocurrida el 26 de julio, también se detectó el traslado de extranjeros indocumentados en un vehículo de la misma compañía.

Incremento de intervenciones y panorama nacional

Durante 2025, las autoridades han intensificado las acciones de control migratorio en las regiones fronterizas, principalmente en Tumbes, Piura y Lima, zonas que concentran el mayor flujo y detección de ingresos irregulares. Sólo en el presente año, el número de extranjeros intervenidos por no contar con documentos legales de ingreso supera los 63 mil, de acuerdo a reportes oficiales.

Las fuerzas policiales continúan con el despliegue de operativos para enfrentar tanto el tráfico ilícito de migrantes como la situación de vulnerabilidad de quienes ingresan por rutas no habilitadas, dando prioridad a la protección de menores y otros grupos en riesgo. El caso recientemente identificado evidencia la continuidad de estas actividades e impulsa nuevas medidas para fortalecer el control en los corredores fronterizos y de transporte interprovincial.