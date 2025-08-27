Perú

Policía de Seguridad del Estado de Perú intervino bus con 30 venezolanos y colombianos

Treinta migrantes, entre adultos y menores de edad, fueron interceptados en un operativo policial cuando intentaban llegar hasta la capital, atravesando rutas irregulares y sin cumplir con los trámites legales de ingreso

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Policía de Seguridad del Estado del Perú intervino bus con 30 venezolanos y colombianos - Buenos Días Perú

Un operativo de la Policía de Seguridad del Estado detuvo en Tumbes un ómnibus interprovincial con 30 pasajeros extranjeros, de nacionalidades venezolana y colombiana, que intentaban llegar a Lima sin contar con documentación de ingreso al país. La intervención tuvo lugar en el distrito de La Cruz, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador, y reveló la persistencia del tráfico ilícito de migrantes por rutas irregulares en el norte del Perú.

Intervención a bus de la empresa TCR

El bus intervenido pertenece a la empresa TCR y presentaba la placa N°B4K. Al momento de la inspección, se identificó a Glener Andrés Hernández Hernández como conductor de la unidad, quien quedó retenido por las autoridades. Se le acusa de haberse prestado al presunto delito de tráfico ilícito de migrantes, dado que transportaba a personas indocumentadas, entre ellas varios menores de edad.

Las primeras indagaciones policiales revelaron que el conductor contaba únicamente con licencia para manejar autos y portaba un documento de identidad que no le pertenecía. El caso abre una nueva línea de investigación sobre irregularidades en el sector de transporte de pasajeros a larga distancia, donde la verificación de credenciales resulta esencial para enfrentar delitos de índole migratoria.

Policía de Seguridad del Estado
Policía de Seguridad del Estado del Perú intervino bus con 30 venezolanos y colombianos - Migraciones

Condición de los extranjeros y rutas de ingreso

De los 30 ciudadanos extranjeros intervenidos, todos carecían de los documentos requeridos para su ingreso regular a territorio peruano. Se estableció que procedían de Colombia y Venezuela y que su ruta incluyó el cruce de la frontera entre Ecuador y Perú, por la zona de Aguas Verdes. Algunos adultos y menores de edad habrían realizado la travesía por pasos no habilitados, usando sectores a lo largo del Canal Internacional o el Puente Internacional, acciones que suelen estar facilitadas por personas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, conocidos como “coyotes”.

Durante el operativo, se evidenció que el procedimiento de paso formal, supervisado en el Centro Binacional de Atención Fronteriza, fue evadido por la totalidad de los pasajeros ahora retenidos.

Policía investiga delito contra el orden migratorio

El personal de Seguridad del Estado trasladó a los extranjeros, incluidos los menores de edad, a la unidad policial correspondiente para la ejecución de las diligencias de ley. La investigación se desarrolla bajo la modalidad de presunto delito contra el orden migratorio por tráfico ilícito de migrantes.

Policía de Seguridad del Estado
Policía de Seguridad del Estado del Perú intervino bus con 30 venezolanos y colombianos - Migraciones

Las autoridades indicaron que un grupo de los intervenidos será expulsado del país en las próximas horas, mientras que las personas en situación de vulnerabilidad permanecerán bajo resguardo en las instalaciones policiales para una evaluación adicional de su caso.

El coronel Julio Huilca, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía, destacó que “este es el segundo bus de la misma empresa intervenido en menos de un mes”. En la primera intervención, ocurrida el 26 de julio, también se detectó el traslado de extranjeros indocumentados en un vehículo de la misma compañía.

Incremento de intervenciones y panorama nacional

Durante 2025, las autoridades han intensificado las acciones de control migratorio en las regiones fronterizas, principalmente en Tumbes, Piura y Lima, zonas que concentran el mayor flujo y detección de ingresos irregulares. Sólo en el presente año, el número de extranjeros intervenidos por no contar con documentos legales de ingreso supera los 63 mil, de acuerdo a reportes oficiales.

Las fuerzas policiales continúan con el despliegue de operativos para enfrentar tanto el tráfico ilícito de migrantes como la situación de vulnerabilidad de quienes ingresan por rutas no habilitadas, dando prioridad a la protección de menores y otros grupos en riesgo. El caso recientemente identificado evidencia la continuidad de estas actividades e impulsa nuevas medidas para fortalecer el control en los corredores fronterizos y de transporte interprovincial.

Temas Relacionados

venezolanoscolombianosTumbesperu-noticias

Últimas Noticias

Gisela Valcárcel afirma que “tiene un país” y Magaly Medina le responde: “Siempre se ha creído la reina, soberbia”

Las palabras de la exconductora de televisión fueron criticadas por la popular ‘Urraca’, quien además desmintió su versión de los hechos

Gisela Valcárcel afirma que “tiene

Perú será sede del XXIX Congreso Interamericano de Educación Católica, confirma el Vaticano

La cita, que se desarrollará del 15 al 17 de ese enero de 2026, está organizada por la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC)

Perú será sede del

Puma Carranza explotó y quiso pegarle a periodista en pleno debate sobre el clásico Universitario vs Alianza Lima

El referente de la ‘U’ perdió los papeles e intentó agredir a Evaristo. La producción tuvo que quitar las imágenes y el audio para que no se exponga la pelea

Puma Carranza explotó y quiso

Condenan a prisión a líder de red de piratería de TV en Lima: Justicia peruana dicta sentencia histórica contra el crimen audiovisual

La investigación reveló que el sentenciado contrató personal extranjero para vender equipos que permitían captar señales de canales exclusivos sin autorización, generando pérdidas económicas a operadoras y al Estado

Condenan a prisión a líder

Terminó la fase de grupos del Mundial Femenino de Vóley 2025: ¿Cuándo arrancan los octavos de final del torneo?

Los 16 mejores equipos de la competencia se enfrentan en busca de un lugar en los cuartos de final. Conoce el calendario de esta fase decisiva del certamen en Tailandia

Terminó la fase de grupos
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno introdujo cambios clave

El Gobierno introdujo cambios clave para los vuelos nacionales e internacionales

Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron un nuevo bochorno en a Cámara de Diputados

ARCA flexibilizó los plazos para el cómputo de percepciones de IVA

Los alquileres en CABA subieron más que la inflación en agosto: cuáles son los barrios más baratos y los más caros

Cómo es el edificio neogótico del antiguo correo de Gante que renació como hotel boutique de lujo

INFOBAE AMÉRICA
Cuál es el estudio que

Cuál es el estudio que detecta antes el cáncer y puede salvar la vida de miles de personas

Werner Herzog, el director que desafió los límites de la condición humana, premiado en Venecia

La isla paradisiaca que impone reglas estrictas a los turistas que no cumplan con las normas establecidas

Lula da Silva y José Mulino abordarán en Brasilia las posibilidades que Panamá ofrece al Mercosur

Los apagones afectarán de forma simultánea a casi la mitad de Cuba este miércoles

TELESHOW
La llamativa táctica de Eugenia

La llamativa táctica de Eugenia Tobal y su marido para que su relación perdure: “Es la clave”

Romina Uhrig se sumó a una plataforma de contenido para adultos: “Ahora podrás conocer mi otro lado”

Luego del nacimiento de Otto, las Trillizas de Oro anunciaron la llegada de su nieto 21: “El cuento de nunca acabar”

Pilar Smith se reconcilió con su pareja luego de más de un año separados: “La distancia sirve para valorar”

El profundo dolor de Gladys La Bomba Tucumana y Daniel Agostini por la muerte de su representante