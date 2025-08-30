Perú

Víctor Zanabria negó conocer a oficiales del Caso Ícaro y acusó a fiscales del Eficcop de armar investigaciones sin pruebas

El comandante general de la PNP respondió a las denuncias sobre presuntas amenazas contra un testigo protegido para evitar que declare en el caso que involucra a Juan José Santiváñez

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, respondió a las graves acusaciones formuladas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) respecto a las supuestas amenazas que habría recibido un testigo protegido en el caso Ícaro, investigación que vincula al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Según advirtió el fiscal Carlos Ordaya, se inició una investigación contra dos agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) por presuntamente incitar al testigo protegido a no declarar en el proceso que involucra a Santiváñez.

La denuncia resulta aún más grave para el general Zanabria, pues, de acuerdo con el testimonio del colaborador protegido, los oficiales de la Diviac habrían buscado obtener información de la investigación para luego transmitirla al propio Zanabria y al general Óscar Arriola.

Zanabria cuestiona al Ministerio Público
Al respecto, Zanabria aseguró no tener conocimiento de estas acusaciones contra los agentes y cuestionó que el Ministerio Público no le informara previamente sobre los hechos, señalando que se enteró recién a través de los medios de comunicación.

“Entonces, a mí me han preguntado sobre si hay conocimiento de alguna actividad de investigación por parte de la Policía o el Ministerio Público. Desconozco. Si hay dos suboficiales que han estado a cargo de la custodia y tienen una vinculación. No sabemos. Si hemos tomado alguna medida tampoco lo sabemos”, declaró en RPP Noticias.

El comandante general de la PNP también negó conocer a los suboficiales Jesús Guerrero Rodríguez y Jhon Olano Tito, quienes supuestamente habrían intimidado al testigo protegido.

“Perseguimos el delito, no personas”:
“Cuando me llame, le voy a dar mi teléfono, para que vean si siquiera por el GPS nos ubican cerca. Ni sé quiénes son los oficiales, ni sé quién, qué carpeta ha sido. Ayer yo me he enterado recién por la televisión de la operación que han hecho”, agregó.

Zanabria advierte que fiscales no informaron a la PNP

El comandante general de la PNP también cuestionó el trabajo del Ministerio Público en el caso Ícaro, al señalar que no solicitó ni notificó a la Policía que se requeriría su apoyo durante los allanamientos.

Zanabria explicó que, pese a que la resolución judicial que autorizaba la diligencia disponía que se comunicara a la PNP, esto nunca ocurrió.

De acuerdo al testigo protegido,
“Nosotros ni sabemos. Nunca nos han oficiado, pese a que la resolución dice: Comuníquese al apoyo de la Policía Nacional del Perú para realizar la diligencia”, comentó.

Asimismo, calificó de negligente que no se haya informado oportunamente sobre los presuntos actos de amedrentamiento, lo que habría permitido detener a los implicados en flagrancia.

“¿Cuándo se dio esa situación que ha tomado conocimiento? El 9 de mayo de 2025. Desde el 9 de mayo, que podíamos haberle intervenido en flagrancia. Habíamos podido probar si estos oficiales le han dado cuenta a su jefe, si su jefe tiene una vinculación con la comandancia general. 9 de mayo. Mire cuántos meses”, expresó.
Allanan vivienda de Nicanor Boluarte

Finalmente, remarcó que colaborará con todas las investigaciones para esclarecer las denuncias en su contra y contra los agentes de la Diviac.

“Le vamos a dar toda la información posible, como siempre, para desvirtuar esos muñecos que para armando, en base a dicho, sin ninguna corroboración”, puntualizó.

Temas Relacionados

PNPEficcopVíctor ZanabriaNicanor BoluarteJuan José SantiváñezDiviacperu-politica

