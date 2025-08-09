Víctor Zanabria nuevamente se va de viaje en plena ola de extorsiones y asesinatos a transportistas

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, prepara un nuevo viaje internacional autorizado por el Ministerio del Interior, mientras el país enfrenta una ola de homicidios y extorsiones contra transportistas. En medio de un contexto marcado por el aumento de la criminalidad y con una policía que no cuenta con los recursos logísticos, el general sumará su viaje número 17 desde que asumió el cargo en enero de 2024.

Según una resolución ministerial, Zanabria estará en Brasil del 11 al 15 de agosto, acompañado por un general y dos coroneles, para participar en la Quinta Reunión Tripartita sobre la aplicación de la ley en ríos de la cuenca amazónica, junto a representantes de Brasil, Colombia y Perú. Los costos del desplazamiento serán cubiertos por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito para la Región Andina y Sur.

Víctor Zanabria viajará a Brasil en medio de la crisis de inseguridad ciudadana| Composición Infobae

La ausencia del jefe policial coincide con el incremento de crímenes y extorsiones que afectan sobre todo al sector transporte. Los gremios y ciudadanos han planteado cuestionamientos por la problemática local que sigue sin control y no se perciben mejoras en la seguridad.

¿Quiénes viajan en esta comitiva?

Víctor Jose Zanabria Angulo: comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Nilton Reynaldo Santos Villalta: general de la Policía Nacional del Perú.

Percy Raul Pizarro Ramón: coronel de la Policía Nacional del Perú.

Juan Carlos Samaniego Miranda: coronel de la Policía Nacional del Perú.

El comandante general de la policía de ese país, Víctor Zanabria Angulo - crédito CCL

Polémica por compra de vehículos de alta gama

Zanabria ha respondido de manera irónica a señalamientos sobre el uso de vehículos de lujo para altos mandos policiales. Esto debido a que la PNP no tendría suficientes unidades para el patrullaje.

“Las actividades en la administración moderna buscan el incentivo de las personas. ¿Qué se necesitan? Se necesita vehículos comando, o sea, yo para cumplir con esas actividades vengo en bicicleta”, mencionó.

El abogado Miguel Pérez Arroyo, abogado penalista, indicó que el general pasa al retiro en octubre de este año al cumplir el límite de edad, lo que abre interrogantes sobre el destino de estos recursos recientemente, por lo que podría solicitar la adquisición de una de estas unidades.

“Uno de los que va a hacerse beneficiario de estos vehículos de alta gama de 200 mil soles o 160 mil o 180 mil, el Audi por lo menos”, agregó.

Víctor Zanabria responde por acusaciones de organización criminal| Andina

Homicidios en aumento

El registro de homicidios en Perú presenta notables inconsistencias. Entre 2022 y 2025, el SINADEF documentó 4,968 muertes por homicidio, mientras que los reportes de denuncias policiales sumaron más de 6,600 casos en el mismo lapso. Esta diferencia cercana al 30% pone en evidencia la falta de un sistema centralizado capaz de integrar.

Arturo Huaytalla, sociólogo especializado en seguridad ciudadana, indicó que la falta de información precisa limita la dimensión real del problema e impide diseñar planes efectivamente focalizados. Según el especialista, el SINADEF contabiliza certificados de defunción, pero no homologa directamente cada uno con un caso de homicidio.

Una situación que alcanza a todos los sectores que se ven afectados. En las últimas horas, un cobrador fue asesinado tras el ataque de sicario al bus de la empresa Tigrillo. La compañía pagaba cupos para evitar ser asesinados.