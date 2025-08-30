Perú

Más de 624 mil beneficiarios ya cobraron devolución Fonavi: ¿Cómo acceder al pago del Reintegro 4?

El Banco de la Nación reveló que desde el inicio del proceso a la fecha ya se lleva pagando a más de medio millón de exaportantes al extinto fondo de vivienda y se han devuelto casi S/2 mil millones

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Los fonavistas beneficiarios ya se
Los fonavistas beneficiarios ya se encuentran cobrando el Reintegro 4. Los que aún no lo hagan y no sepan si recibirán sus devoluciones, deben revisar si están incluidos en el padrón. - Crédito Banco de la Nación

El Reintegro 4 del Fonavi ya se está pagando a beneficiarios vivos que aportaron al extinto fondo de vivienda en la década de los 80 y 90. A través de red de más de 550 agencias a nivel nacional, el Banco de la Nación (BN) continúa liderando el proceso de devolución de aportes al, también llamado, Cuarto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios.

Así, el banco resalta que desde el inicio del proceso a la fecha, el BN ya realizó la devolución de S/1 mil 789 millones 755 mil 158,95 para un total de 624 mil 217 beneficiarios del Fondo Nacional de Vivienda a nivel nacional.

En lo que compete al último pago, el del Reintegro 4, se han pagado ya a más de 13 mil 827, según los datos revelados por el banco, y se han desembolsado más de S/51 millones. Como se sabe, para acceder a este pago solo se debe verificar que uno ha sido incluido en el padrón y acercarse en la fecha determinada (o una posterior) a alguna oficina del Banco de la Nación solo con su DNI.

El link para consultar el
El link para consultar el padrón del Reintegro 4 ya está listo. Así deberás entrar y poner tus datos para saber si te toca cobrar en el Banco de la Nación. - Crédito Captura de la Secretaría Técnica

¿Cómo cobrar el Reintegro 4?

Para cobrar el Reintegro 4 primero se debe tener cuenta que este irá para personas que hayan aportado al Fonavi durante la década de los 80 y 90 o para sus herederos. Luego, dentro de este grupo se está pagando a los que han sido beneficiarios de la lista 1 a la 19, en su momento.

Pero lo más sencillo, para salir de dudas, es consultar el enlace oficial del padrón de beneficiarios:

  • Ingresa aquí: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/
  • Coloca el número de tu DNI (o de tu pariente, el fonavista titular)
  • Coloca el código Captcha que ves
  • Por enviar y te saldrá si te toca cobrar en el Reintegro 4.
Cronograma de pagos del Reintegro
Cronograma de pagos del Reintegro 4 del Fonavi. - Crédito Banco de la Nación

Si ya corroboraste que sales en el Reintegro 4 (o sale tu pariente que aportó a este fondo), deberás tener en cuenta el cronograma de pagos del Banco de la Nación, que incluye también las fechas para que los herederos se acrediten:

  • Último dígito del DNI 0 y 1 cobran el jueves 28 de agosto de 2025
  • Último dígito del DNI 2 y 3 cobran el viernes 29 de agosto de 2025
  • Último dígito del DNI 4 y 5 cobran el lunes 1 de septiembre de 2025
  • Último dígito del DNI 6 y 7 cobran el martes 2 de septiembre de 2025
  • Último dígito del DNI 8 y 9 cobran el miércoles 3 de septiembre de 2025
  • Herederos con cualquier dígito del DNI  deben acercarse para la presentación y registro a partir del lunes 8 de septiembre de 2025.

Con esto, solo deberás ir a alguna oficina del banco. "La devolución se realiza a través de las ventanillas del BN y en las que se encuentran en los Centros MAC (Mejor Atención al Ciudadano) en todo el país, a donde el titular beneficiario debe presentarse con su DNI", aclararon. También los beneficiarios pueden llamar al teléfono de Aló MAC, opción 1800, que brinda información sobre el proceso de devolución.

Primero cobrarán los fonavistas vivos,
Primero cobrarán los fonavistas vivos, y luego los herederos deberán acreditarse para cobrar por los fallecidos. - Crédito Banco de la Nación

Trámite para los herederos

Asimismo, para el trámite de acreditación para los herederos se debe cumplir una serie de requerimientos. “En cuanto a la atención a herederos de este cuarto grupo, recién se iniciará el lunes, 8 de septiembre de 2025. Para ello, deberán presentar declaración jurada (descargable de la web del BN), copia certificada de la partida de defunción (con antigüedad no mayor a 30 días) y documento que acredite el vínculo con el fonavista fallecido”, aclara el banco.

Como se sabe, No todos los herederos de un fonavista fallecido pueden cobrar su monto. Para esto se ha determinado un orden de prioridad, con el cual se determina si un familiar cobra o lo hace otro. Este es el orden:

  • Primero, el cónyuge o conviviente registrado en una unión de hecho
  • Segundo, los hijos del fonavista fallecido
  • Tercero, los padres del aportante
  • Cuarto, los hermanos del beneficiario
  • Luego, otros herederos designados en testamento o sucesión intestada.

Temas Relacionados

FonaviReintegro 4Banco de la NaciónFonavi 2025peru-economia

Últimas Noticias

Piero Arenas se ocultó en el baño por llegada de Christian Cueva durante cumpleaños de Pamela López, contó Lucía Oxenford

Según relató la actriz, el chico reality habría buscado refugio en el baño tras la inesperada visita del futbolista Christian Cueva y su entorno. El incidente se dio en la misma fiesta donde Pamela López festejaba su cumpleaños

Piero Arenas se ocultó en

Víctor Zanabria negó conocer a oficiales del Caso Ícaro y acusó a fiscales del Eficcop de armar investigaciones sin pruebas

El comandante general de la PNP respondió a las denuncias sobre presuntas amenazas contra un testigo protegido para evitar que declare en el caso que involucra a Juan José Santiváñez

Víctor Zanabria negó conocer a

Accidente en Carabayllo: camión destruye dos viviendas y cuatro menores se salvan de morir

El impacto dejó varias casas inhabitables, mientras que los vecinos exigen que el propietario del vehículo asuma los daños

Accidente en Carabayllo: camión destruye

No es Perú ni Argentina: este país cuenta con el tren más rápido de Sudamérica

Estas unidades ofrecen mejoras tecnológicas y de confort poco usuales en la región, como wifi gratuito, aire acondicionado, puertos USB y cámaras de seguridad

No es Perú ni Argentina:

Clima en Lima hoy sábado 30 de agosto: Senamhi pronostica temperatura mínima de 12°C con llovizna

El organismo detalló que las variaciones térmicas dependerán de la cercanía al mar, mientras que la humedad superará el 90% en algunos distritos de Lima.

Clima en Lima hoy sábado
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Nos estábamos reseteando”: la respuesta

“Nos estábamos reseteando”: la respuesta de Axel Kicillof sobre la interna con La Cámpora y su relación con Cristina Kirchner

La producción de petróleo de la Argentina alcanzó en julio su máximo nivel en 26 años

Asaltaban casas de adultos mayores y los maniataban para robarles: fueron detenidos

Elecciones en Corrientes: siete candidatos disputan la gobernación en un escenario abierto a segunda vuelta

Santilli repudió la filtración de los audios de Karina Milei: “Siempre aparecen estas operaciones antes de las elecciones”

INFOBAE AMÉRICA
A pocos días del veredicto

A pocos días del veredicto por presunto golpismo, uno de los hijos de Bolsonaro comentó que el ex presidente de Brasil “no quiere alimentarse”

Nuevos datos de inflación moderada allanan el camino para recortes de tasas de interés

Un dron ucraniano provocó un incendio cerca del “palacio de Vladimir Putin” en el sur de Rusia

El momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

La historia de Karina Barbosa, la brasileña que regresó a su país tras unirse al grupo terrorista ISIS en 2016

TELESHOW
La llamativa coincidencia de Juana

La llamativa coincidencia de Juana Repetto con sus hijos luego de anunciar su embarazo: “Me parece un flash”

Daniela Batlle Casas: “Piensan que Gerson me mantiene”

Soledad definió los cinco participantes que integrarán su equipo en La Voz Argentina: el pedido de ayuda al público

Una historia de ida, de sueños y de vuelta: Yayo Cáceres emociona con su regreso al país al frente de Ron Lalá

Thomas Guzmán: “Si alguna vez me pasa algo en la calle, en mi lápida pongan que fui libre y feliz”