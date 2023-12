Fonavi: origen, evolución y liquidación del programa que buscó resolver el problema de la vivienda en el Perú

Durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez se creó el Fonavi.

Hoy inició el proceso de devolución de los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Más de 64 mil personas serán los que acudan a las distintas agencias del Banco de la Nación de Lima y regiones para cobrar entre S/40 a S/ 6000, de acuerdo a la cantidad de años que estuvieron afiliados y desembolsaron a este programa que duró casi 20 años en el Perú.

El Fonavi fue creado a través del decreto ley N° 22591 el 19 de julio de 1979. El gobierno del exdictador Francisco Morales Bermúdez impulsó esta programa como una necesidad de facilitar el acceso a la vivienda digna para la clase trabajadora. Y es que por la década de los setenta hubo una creciente urbanización y demanda de la vivienda que superaba la oferta disponible, lo que generó un déficit habitacional significativo.

Ante la urgencia de resolver este problema social, el régimen de Morales Bermúdez optó por establecer un sistema de financiamiento que permitiera acumular recursos económicos destinados específicamente a proyectos de vivienda.

De esa manera, tanto trabajadores como empleadores aportarían al Fonavi para la construcción de nuevas viviendas, otorgamiento de créditos hipotecarios accesibles y programas de mejoramiento urbano, cuyo fin terminó en mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora.

Trabajadores en el Perú no contaban con viviendas. Fuente: Diario El Peruano.

Sin embargo, durante su desarrollo, el Fonavi también tuvo logros y críticas.

Viviendas para todos

Con el Fondo Nacional de Vivienda se construyó unidades habitacionales que no existían en Lima. Esto permitió a las familias, que tenían bajos y medianos recursos, poder acceder a los departamentos que se edificaron y así salir del grave problema de escasez de vivienda que existía en la capital.

Otras personas aprovecharon los créditos hipotecarios que daba el Fonavi con el fin de construir sus propios hogares desde cero y en el lugar que desearán.

Los habitantes, que estaban en los barrios y las comunidades, se vieron beneficiados con el Fonavi porque pudieron ser mejoradas para tener una buena calidad de vida.

En la imagen, las viviendas se extienden por las colinas en el vecindario humilde de Villa Maria, en Lima, Perú, el 11 de marzo de 2023. (AP Foto/Martín Mejía)

Ahora, más allá de resolver el problema de vivienda en el país, el Fonavi fue una oportunidad laboral también porque en el sector construcción hubo un mayor dinamismo por los proyectos que se pusieron en marcha.

La idea del Fonavi sirvió como el antecedente claro que el Estado peruano debía contar con políticas de vivienda social que, hasta finales de los setenta, no resultaba prioritario.

Corrupción

No obstante, también se presentaron algunos problemas con el Fondo Nacional de Vivienda. Entre los más importantes estuvo la falta de transparencia y malversación del manejo del dinero de los aportantes.

Además, hubo denuncias de corrupción contra los funcionarios del Fonavi que habrían beneficiado con la asignación de viviendas y créditos hipotecarios a personas con alguna influencia política.

Revisa cómo podrías acceder a devolución del Fonavi 2023 si eres deudo familiar de un fonavista fallecido - Crédito Andina

De otro lado, se criticó que el sistema no benefició por igual a todos los aportantes, ya que muchos trabajadores que contribuyeron al fondo no recibieron la prometida vivienda o no pudieron acceder a créditos.

Muchos proyectos de vivienda iniciados bajo el amparo del Fonavi quedaron incompletos o no se ejecutaron de acuerdo con los planes originales, lo que generó desconfianza en la población beneficiaria.

Liquidación final y lucha

Debido a los problemas que habían con el Fondo Nacional de Vivienda. por ser obsoleto e ineficaz, el gobierno de Alberto Fujimori comenzó con el proceso para desactivarlo. La medida formaba parte de su plan de políticas de reforma económica que apuntaba a un modelo más liberal y una reducción del rol del Estado durante los noventa.

Es así que el Fonavi terminó oficialmente desactivado el 3 de diciembre de 1998 a través de la Ley N° 26969 con el que suspendió la captación de aportes y se convirtió en un impuesto extraordinario de solidaridad. Además, se dio paso al Fondo MiVivienda, cuya administración está bajo el Ministerio de Vivienda, Construcción, Saneamiento y Transportes, como su reemplazo.

Durante el gobierno de Alberto Fujimori se dio inicio a la disolución del Fonavi. Foto: Alonso Chero /Europa Press/Contacto/El Comercio

Tras disolverse, los fonavistas iniciaron una larga lucha para recibir los aportes que dieron a lo largo de casi 20 años. En el 2010 lograron una victoria histórica al ganar el referéndum que preguntó a la población sobre este tema. Con ello se aprobó la Ley N° 29625 que dispuso la devolución del dinero de los exafiliados.