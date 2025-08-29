‘Prima’ de Josimar anuncia que está embarazada y manda indirecta a María Fe: “No necesito a nadie que me mantenga”

'Prima' de Josimar anuncia que está embarazada

Josimar Fidel se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta luego de que Verónica González, mujer a quien el cantante la señaló como “prima” después de haber sido captados juntos, anunciara que está embarazada. La noticia fue dada a conocer por la propia González a través de una publicación en sus historias de Instagram, sumado a un audio enviado al programa “América Hoy” en el que confirmó su estado.

La joven compartió una fotografía de una prueba de embarazo positiva y acompañó su publicación con una canción de Josimar, lo que ha sido interpretado por los seguidores como una señal sobre la paternidad del artista. El gesto ocurrió en medio de comentarios persistentes sobre la relación entre ambos, especialmente tras haber sido captados juntos en salidas públicas, pese a que el cantante mantiene un vínculo con María Fe Saldaña.

En la misma línea, Verónica González publicó una historia dirigida a la actual pareja de Josimar en la que dejó un mensaje enfático sobre su autonomía: “La única diferencia entre tú y yo es que yo puedo sola, no necesito que nadie me mantenga”.

Verónica González mandó indirecta a María Fe Saldaña.

Esta declaración fue percibida como una respuesta directa a la repercusión que ha generado el escándalo y una manera de marcar distancia, más aún después que se le viera con Maria Fe Saldaña difrutando juntos, dejando atrás la infidelidad del cantante.

‘Prima’ asegura que hablará con Josimar

El tema alcanzó el espacio televisivo “América Hoy”, conducido por Janet Barboza, Valeria Piaza y Edson Dávila, quienes informaron al aire que González había enviado un mensaje de voz al programa. En dicho audio, la joven confirmó oficialmente su embarazo y aseguró estar lista para afrontar la maternidad de manera independiente. La reportera le consultó abiertamente si Josimar sería el padre biológico del bebé, dado el contexto y las indirectas planteadas en redes sociales.

“Sí, correcto (estoy embarazada). No quiero hablar ahora del tema, ya sabemos de quién es el niño... según el personaje. Así que no voy a tocar el tema... hasta que no hable con élunciar el nombre del salsero.

“Todo indicaría que el papá es Josimar”, le dijo la reportera, con el fin de que confirme el nombre del padre de su bebé. “Ya hablaré con él, ya en su momento. No me ha escrito, pero tenemos que hablar, obvio”, fueron las palabras de González, que no dudó en dejar entrever que se trataba de él.

Consultada por la reconciliación de Josimar con María Fe pese a infidelidad, Verónica aseguró que no sabía nada, mucho menos había visto las redes del salsero. “No lo he visto, porque él me tiene bloqueada”, afirmó.

Verónica González, conocida como la “prima” de Josimar, confirmó su embarazo.

Por ahora, Josimar no ha realizado declaraciones públicas respecto al anuncio ni ha respondido a las insinuaciones sobre la posible paternidad. Mientras tanto, Verónica González sostiene su postura de independencia y reafirma su decisión de continuar por su cuenta. No obstante, ha dejado en claro que tiene una conversación pendiente con el cantante.

Josimar reaparece junto a María Fe Saldaña

El cantante de salsa Josimar Fidel sorprendió a sus seguidores al mostrarse recientemente acompañado de María Fe Saldaña, madre de sus hijos menores, durante una visita al Chase Stadium de Florida. A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió imágenes y videos en los que se le ve disfrutando de un partido de fútbol junto a Saldaña y otros familiares, escena que generó comentarios inmediatos sobre una posible reconciliación de la pareja.

(Instagram)

El reencuentro entre Josimar y María Fe ocurre en medio de un momento complicado para el cantante, luego del escándalo mediático que protagonizó con su supuesta “prima”, Verónica González, quien anunció estar embarazada. Pese a la controversia, las imágenes difundidas por Josimar sugieren que la pareja habría dejado atrás los recientes conflictos, ya que en sus historias ambos lucen sonrientes y en un ambiente familiar.

Durante los videos compartidos, Josimar se refirió explícitamente a estar “con su familia”, lo que fue interpretado por sus seguidores como una confirmación del regreso de la pareja.

(Instagram)