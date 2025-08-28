Clima en Lima para hoy: Senamhi revela cómo estará el tiempo durante este 28 de agosto

Una mujer adulta está bastante abrigada y tapa su boca y nariz con una chalica por el intenso frío de una tarde invierno en Lima Metropolitana. (Composición: Infobae Perú)

Lima espera para hoy jueves 28 de agosto una jornada marcada por cielo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 12℃ y los 20℃ en el sector este, según el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El pronóstico detalla que las primeras horas de la mañana estarán bajo cielo nublado, aunque se prevé una tendencia hacia nubosidad parcial hacia el mediodía.

De acuerdo con el organismo, en Lima oeste y el Callao, las condiciones serán similares por la mañana, aunque se anticipa nubosidad parcial desde el mediodía y ráfagas de viento por la tarde. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 15℃, con máximas de 18℃ en la zona costera.

El Senamhi recomendó a los ciudadanos considerar estos datos en su planificación diaria, debido a las variaciones en la cobertura nubosa y los posibles incrementos del viento costero en horas de la tarde.

El invierno limeño, marcado por humedad récord y cielos grises, intensifica las crisis respiratorias en miles de personas. Distritos con altos índices de humedad son los más afectados. (Andina)

Según reiteró el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, este escenario climático responde al patrón estacional habitual en la capital peruana para esta época, caracterizado por temperaturas frescas, baja radiación solar directa y condiciones propicias para actividades al aire libre bajo protección ligera.

La persistencia de la cobertura nubosa y los cambios hacia el mediodía son frecuentes en Lima durante la transición invernal.

Cambio climático

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Limeños tuvieron que sacar sus casacas abrigadoras y chalinas para poder abrigarse del intenso frío de hoy

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Lima para este 28 de agosto.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 3% durante el día y del 4% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 58% en el transcurso del día y del 69% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 10.

La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones de año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

Agencia Andina

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

Clima: las temperaturas que predominarán este 25 de julio en Lima| Andina

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.