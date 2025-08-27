Perú

Rafael López Aliaga señala que PNP patrulla con chalecos inútiles desde 2019 y arremete contra el Mininter: “¡Qué vergüenza!”

El alcalde de Lima anunció una compra de emergencia de tres mil chalecos antibalas para la institución policial, ante la falta de equipos funcionales

Por Luis Paucar

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, arremetió este martes contra el Ministerio del Interior (Mininter) por la falta de equipamiento adecuado para la Policía Nacional (PNP), al denunciar que los agentes patrullan sin chalecos antibalas funcionales desde hace seis años.

“No puede ser que la PNP esté pidiendo a la Municipalidad de Lima chalecos antibalas. No tienen desde el año 2019, y si lo tienen, tienen un chaleco pésimo que le pueden meter un balazo por los costados”, expresó durante un acto oficial en el distrito de Villa El Salvador.

El burgomaestre anunció que la comuna realizará una compra de emergencia para dotar de protección a los efectivos. “Estamos procediendo con (el teniente alcalde) Renzo Reggiardo a hacer una compra de emergencia. El policía no se arriesga tampoco. Vamos a comprar tres mil chalecos justamente para la PNP”, detalló.

Luego, cuestionó con dureza la inacción del sector liderado por el ministro Carlos Malaver. “Pero qué vergüenza, ¿no? ¡Qué vergüenza! Ya llevan seis años sin darle protección a la PNP, que se saca el ancho por nosotros. No es justo, pues”, remató.

La Municipalidad de Lima realizará
La Municipalidad de Lima realizará una compra urgente de tres mil chalecos para proteger a los efectivos policiales

Hasta ahora, el Ministerio del Interior no ha respondido públicamente a estas declaraciones.

Tensiones

La semana pasada, Malaver se sumó a los miembros del Gabinete que han expresado su malestar por la gestión de López Aliaga, quien cuestionó que se sugiriera a los gobiernos locales participar en la compra de chalecos para la PNP.

El ministro precisó que no se trata de una solicitud informal, sino de una disposición contemplada en la normativa vigente, específicamente en el programa presupuestal 0030 de seguridad ciudadana, el cual permite a las municipalidades realizar este tipo de adquisiciones.

“Hay que tener en consideración que las municipalidades y gobiernos locales pueden hacer compras para la PNP, ya que se considera una inversión en materia de seguridad ciudadana. Esta facultad se rige por normativa del presupuesto público, específicamente por el programa presupuestal 0030 (...) No es que le soplemos la pluma ni estamos pidiendo que nos regalen nada, solo que se cumpla la normativa”, precisó.

López Aliaga cuestionó duramente la
López Aliaga cuestionó duramente la inacción del Ministerio del Interior, liderado por Carlos Malaver, por no haber dotado de protección adecuada a la PNP durante seis años

Según Malaver, la urgencia de la situación motivó la propuesta: “Se hizo la sugerencia debido a la prioridad y premura y estado de necesidad (...) Este no es un tema de ahora. Hay informes de la Defensoría de 2008. ¿Cuántos gobiernos han pasado? Pero miremos hacia adelante“, señaló.

También detalló que la compra programada para este año se canceló en marzo debido a fallas en la documentación presentada por la empresa ganadora del proceso. “Hay que recordar que hay una nueva modalidad en la Ley de Contrataciones que salió posteriormente, entonces había que adecuar lo anterior hecho y reformular la convocatoria”, matizó.

Agregó que, en la actualidad, el Ejecutivo solo adquirirá 3,200 chalecos, una cantidad que, sumada a los 4,000 donados por China, sigue siendo insuficiente frente a la demanda real.

“Por eso surge esta idea como sugerencia, pero sustentada en la norma. No se les está pidiendo que se le regale nada. Se han emitido declaraciones despectivas (...) El desconocimiento a veces es malcriado. Primero que se enteren, para que se dirijan a la población. La sugerencia ha sido con la finalidad de acortar esa brecha”, dijo.

