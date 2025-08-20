Municipalidad de Lima, bajo gestión de Rafael López Aliaga, debe S/ 91 millones a la PNP, revela ministro del Interior

Carlos Malaver y el general PNP Óscar Arriola se reunieron con César Acuña

El ministro del Interior, Carlos Malaver, solicitó públicamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que cumpla con una deuda pendiente de aproximadamente 91 millones de soles correspondiente a papeletas de infracción al tránsito impuestas por la Policía Nacional (PNP) y ya canceladas por los ciudadanos.

“Recordamos a la Municipalidad de Lima que le tiene una pendiente una deuda a la PNP de aproximadamente 91 millones de soles por las papeletas de infracción al tránsito ya pagadas”, expresó durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Estamos a la espera que se honre lo más pronto posible. Eso también serviría para la PNP, que el sector invierta como debe ser”, agregó.

Según detalló el titular del Interior, el compromiso entre la PNP y la comuna limeña data del año 1995 y se mantiene vigente hasta la actualidad. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Tránsito, entre los años 2020 y 2025, la recaudación acumulada por multas de tránsito asciende a S/ 143 millones 140 mil.

De ese total, la Municipalidad de Lima solo ha transferido S/ 51 millones hasta junio de este año. “El saldo de transferencias pendientes es de 91 millones. Eso es lo que me ha dado la PNP de Tránsito”, precisó Malaver.

Seguidamente, exhortó a la comuna a regularizar la situación para que los fondos recaudados puedan ser utilizados en el fortalecimiento de la institución, como en la compra de chalecos.

Propuesta

El ministro generó controversia la semana pasada al proponer que las municipalidades financien la compra de chalecos antibalas para la PNP, en un contexto de creciente inseguridad y escasez de equipos de protección.

Durante una entrevista con Panamericana Noticias, Malaver reconoció el déficit actual y planteó una solución alternativa. “El presupuesto fluye a través de las municipalidades y se puede ver alguna alternativa, como compras menudas de las diferentes municipalidades para poder atender inmediatamente”, sostuvo. Aclaró que esta medida no reemplazaría los procesos regulares de adquisición.

La propuesta fue rechazada por la MML, cuyo gerente de seguridad, Francisco Calisto, indicó que el portafolio “maneja diez veces más presupuesto que el alcalde” y calificó de irregular pedir a los municipios que asuman gastos que corresponden al Gobierno central.

“No puede ser posible que un ministro que maneja un presupuesto mucho mayor pida a los alcaldes comprar motos, chalecos y luego hasta que paguen sueldos. Eso refleja una falta de gestión”, afirmó.

Por su parte, el teniente alcalde, Renzo Reggiardo, adoptó un tono más conciliador y recordó que el municipio ya ha entregado patrulleros, motos y chalecos. “Estamos dispuestos a coordinar si es necesario”, aseguró, aunque pidió una mejor articulación entre sectores.

Desde el Concejo Metropolitano, el regidor José Tisoc, exdirector de la PNP, calificó la propuesta como “inoportuna” y criticó el traslado de responsabilidades al nivel local. “Me parece ilógico que un gobierno municipal tenga que mantener a una institución que corresponde administrar al gobierno central”, señaló.