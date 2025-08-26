Magaly Medina respalda a Gisela Valcárcel y arremete contra América TV: “Un poco de agradecimiento con quien fue una figura de tu canal”

Gisela Valcárcel no pudo entrar a América TV y anuncia el retiro inmediato de América Hoy: “Yo tengo un país que me quiere”

Magaly Medina expresó su respaldo a Gisela Valcárcel tras el incidente ocurrido en América Televisión este martes 26 de agosto, donde la reconocida conductora no fue autorizada a ingresar al canal en el que trabajó durante años y mantiene actualmente vínculos profesionales como productora. La periodista calificó como una falta de respeto la negativa de acceso a Valcárcel, remarcando la trayectoria y el aporte que la también empresaria ha dado al canal y a la televisión peruana. “Terrible. Mi solidaridad con ella”, fueron las palabras de la periodista.

En entrevista con Infobae Perú, Magaly Medina se refirió sobre la situación que vivió Gisela Valcárcel, quien fue impedida de ingresar a las instalaciones de América Televisión pese a su reconocida carrera. La conductora de Magaly TV La Firme inició su análisis reconociendo la importancia de Valcárcel en la industria televisiva. “A mí me parece una falta de respeto que no se le deje pasar a una conductora con tanta trayectoria como Gisela, nos guste o no, tiene una trayectoria y tiene un público que la sigue, eso es indudable también. Que no se le deje entrar al canal donde permaneció tantos años y donde ella, como productora, mantiene un programa de televisión”, señaló.

Gisela Valcárcel sufre bochornosa situación en América TV y Magaly Medina se solidariza con ella. (Facebook)

“Trataron mejor a Nicola Porcella”

La periodista enfatizó que un trato como el brindado a Valcárcel resulta incongruente, sobre todo considerando la permisividad hacia otras figuras que han tenido actitudes cuestionables en el pasado. Magaly Medina utilizó el ejemplo del exparticipante de realities Nicola Porcella.

“Me parece tremendo que se le permita la entrada cuando ayer (25 de agosto) se le ha permitido la entrada a Nicola Porcella, un chico que se portó mal con el canal, que hizo cincuenta mil escándalos que lo taparon y que luego despotricó de América Televisión todo lo que hubo que despotricar y lo dejaron entrar de lo más campante. Sin embargo, no, a Gisela Valcárcel no se la deja entrar”, indicó Magaly.

Magaly Medina respalda a Gisela Valcárcel tras bochornoso incidente en América TV.

Medina señaló que llama mucho la atención este comportamiento contra Gisela Valcárcel, pues no era ninguna sorpresa que estaría en el programa, ya que América Hoy lo venía anunciando desde hace varios días.

“Le hicieron pasar papelón”

Magaly Medina remarcó la importancia de la cortesía y el respeto a las figuras que han construido la historia del canal. La periodista lamentó que no se le haya advertido previamente a Valcárcel sobre la restricción de ingreso.

“Por cortesía se le pido haber dicho: ‘Señora Gisela, no la vamos a dejar entrar, no queremos que entre al canal, así que mejor no se acerque’. Para no hacerle pasar el papelón que le han hecho pasar”, comentó Medina.

La conductora consideró que el episodio fue innecesariamente bochornoso para una persona que dedicó años de trabajo y liderazgo a la industria, reiterando que “hay que tener un poquito de agradecimiento con quien fue una figura de tu canal y un talento de tu canal”.

¿Conflicto entre productoras?

En la entrevista con Infobae Perú, Magaly Medina también habló sobre las excusas que le dieron a Gisela Valcárcel para no dejarla pasar a América TV: la creación de su canal digital y el conflicto de interéses que habría. La periodista señaló que hubo mejores formas para expresarle su desacuerdo.

“No sé quién es el CEO de América Televisión (Fernando Muñiz) y no sé qué intereses internos se mueven. Acuérdense que ahí hay dos productoras que siempre han competido, que es la productora GV, de Gisela, y es la productora que hace este programa de Esto es guerra, que es Mariana Ramírez del Villar. Entonces, hay dos productoras que siempre han estado en franca competencia. No sé qué tiene que ver eso en esto, pero sí me parece lamentable y terrible, porque no puedes exponer a alguien que te ha dado tantos años de triunfos, de rating y de liderazgo en televisión a un bochorno público. No le puedes cerrar la puerta en la cara. Me parece anticaballeroso”, dijo.

Mariana Ramírez del Villar es productora general de Pro TV. Composición Infobae Perú

Magaly Medina indicó que América TV debió usar mejores formas para comunicarle a Gisela Valcárcel sus supuestas razones. “Le dices: ‘Mira, no quiero que te presentes en el programa porque me estás haciendo competencia a mis canales de streaming’. O no sé, pues. que le diga: ‘si quieres publicitar tu canal de streaming, pon tu publicidad y paga tu publicidad’. No sé, hay formas, hay maneras de ser amable cuando se quiere ser amable”, sentenció.

Hasta la fecha, ni la administración de América Televisión ni representantes directos de Gisela Valcárcel han emitido un pronunciamiento formal sobre el incidente.