Perú

Beto Ortiz defiende a Gisela Valcárcel y cuestiona al CEO de América TV: “El señor no debe tener idea quién es Gisela para la TV peruana”

En entrevista con Infobae Perú, el periodista calificó como un error grave la decisión del canal de impedir el ingreso de Valcárcel y resaltó la importancia cultural de la conductora para la pantalla peruana

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Gisela Valcárcel no pudo ingresar a América TV | Instagram

El periodista y escritor Beto Ortiz se sumó a las voces de apoyo a Gisela Valcárcel tras el episodio que protagonizó la conductora el 26 de agosto, cuando se le negó el ingreso a las instalaciones de América TV.

En diálogo con Infobae Perú, el experimentado comunicador elogió la trayectoria de la rubia y cuestionó duramente la decisión del canal, representado por su CEO, Fernando Muñiz, al calificar el trato como un “terrible error”. Beto Ortiz comparó la figura de la animadora con los íconos más importantes de la televisión latinoamericana.

Gisela es patrimonio cultural de la nación y cuando uno va a trabajar a un país extranjero lo primero que tiene que hacer es aprender a respetar los símbolos de esa tierra generosa que te recibe pese a que allí no eres nadie”, indicó Beto Ortiz.

El periodista enfatizó la falta de perspectiva del actual CEO del canal. “Evidentemente el señor Fernando Muñiz no debe tener idea de que Gisela es la catedral de la televisión peruana, habría que explicarle que ningunearla es un terrible error: es como si yo me fuera de administrador de un canal a México y maltratara a Verónica Castro, ¿te imaginas? Saldrían los mexicanos a las calles y le prenderían fuego al Ángel de la Independencia”, criticó Ortiz, ilustrando la dimensión cultural que atribuye a la figura de Valcárcel.

Beto Ortiz defiende a Gisela
Beto Ortiz defiende a Gisela Valcárcel luego que no la dejaran pasar a América TV.

“Gisela no necesita de canales”

Para el periodista, la conductora trasciende el rol de simple animadora, ya que su imagen está anclada en la identidad mediática y popular del país. “Gisela no necesita de los canales, es al revés: son los canales los que necesitan a Gisela”, sentenció Ortiz, resaltando la importancia estratégica de la presentadora para las televisoras locales.

El incidente coincidió con el lanzamiento de un nuevo proyecto digital por parte de Valcárcel, lo que habría originado el veto por parte del canal bajo el argumento de posibles conflictos de interés y competencia. Así lo dio a conocer la propia conductora de TV a través de sus redes sociales.

Consultado sobre esta supuesta rivalidad entre los espacios televisivos tradicionales y el auge de los canales digitales, Beto Ortiz negó que haya competencia entre ambos formatos.

Gisela Valcárcel fue vetada en
Gisela Valcárcel fue vetada en América TV. (Foto: Instagram/@giselavalcarcelperu)

Son públicos distintos, lenguajes distintos, gustos distintos, modo de consumo distintos. Así como es un error llevar a las estrellas de internet a la TV abierta (Latina lo hizo y fracasó estrepitosamente), también es una tontería que todas las estrellas de la TV se mueran por tener su podcast porque no necesariamente van a funcionar. Me parece que el amigo Muñiz ha generado una guerra nuclear por darle importancia a una absoluta tontería”, explicó Ortiz, señalando que el público de la televisión tradicional y el de las plataformas digitales no siempre se cruzan ni comparten intereses.

Magaly Medina arremetió contra América TV

La declaración de Ortiz se suma a otras figuras del periodismo y la televisión, como Magaly Medina, quienes han manifestado rechazo a la forma en que Valcárcel fue tratada. Además, exigió un mayor respeto por su trayectoria y aporte a la pantalla local.

A mí me parece una falta de respeto que no se le deje pasar a una conductora con tanta trayectoria como Gisela, nos guste o no, tiene una trayectoria y tiene un público que la sigue, eso es indudable también. Que no se le deje entrar al canal donde permaneció tantos años y donde ella, como productora, mantiene un programa de televisión”, señaló a Infobae Perú.

La periodista enfatizó que un trato como el brindado a Valcárcel resulta incongruente, sobre todo considerando cómo se le trató a Nicola Porcella tras su regreso a Perú.

Me parece tremendo que se le permita la entrada cuando ayer (25 de agosto) se le ha permitido la entrada a Nicola Porcella, un chico que se portó mal con el canal, que hizo cincuenta mil escándalos que lo taparon y que luego despotricó de América Televisión todo lo que hubo que despotricar y lo dejaron entrar de lo más campante. Sin embargo, no, a Gisela Valcárcel no se la deja entrar”, cuestionó Magaly.

Magaly Medina respalda a Gisela
Magaly Medina respalda a Gisela Valcárcel tras bochornoso incidente en América TV.

Temas Relacionados

Beto Ortizperu-entretenimientoAmérica TVGisela Valcárcel

Últimas Noticias

Fernando Muñiz Bethancourt: ¿Quién es el CEO de América TV que desató la furia de Gisela Valcárcel?

La productora de ‘América Hoy’ sorprendió al revelar en vivo que no la dejaron entrar al canal, señalando directamente al CEO y anticipando que llevará el caso a instancias legales para defender sus derechos

Fernando Muñiz Bethancourt: ¿Quién es

Pati Lorena defiende a Gisela Valcárcel y critica a CEO de América TV: “Es una malcriadez que no se le hace a nadie”

La exproductora lamentó el mal trato que le dieron a la diva de la TV al no dejarla ingresar al canal. “Hubieran tenido la decencia de llamarla”, dijo.

Pati Lorena defiende a Gisela

SERUMS 2025-II: Link de resultados de la evaluación para vacantes a nivel nacional

Casi 500 profesionales de la salud rindieron la segunda evaluación que realiza el Minsa para ocupar plazas remuneradas y equivalentes

SERUMS 2025-II: Link de resultados

Precio del dólar con gran alza: Así cierra el tipo de cambio hoy 26 de agosto en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con gran

Nolberto Solano antes del estreno oficial con Pakistán: “Haré lo que sea necesario para convertirme en un mejor entrenador”

‘Nobby’, que despierta emoción y pasiones en territorio paki tan solo por su reciente desplazamiento desde la ciudad de Newcastle, dijo también que “es un privilegio liderar una gran nación deportiva como Pakistán”

Nolberto Solano antes del estreno
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevos allanamientos en la causa

Nuevos allanamientos en la causa por coimas en la ANDIS: investigan los registros de Nordelta

Nuez pecán: qué reveló la ciencia sobre sus beneficios para la salud cardiovascular

Feria del Libro de Buenos Aires: el público compró más de 1.400.000 libros durante la edición 2025

Son 17 los detenidos por entraderas, robo de vehículos y estafas telefónicas en un operativo entre Córdoba y Salta

La Corte rechazó el último planteo del “Señor del Tabaco”: deberá cancelar USD 1400 millones de un impuesto que nunca pagó

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky propuso que Turquía, países

Zelensky propuso que Turquía, países del Golfo o naciones europeas alberguen una reunión con Putin

¿La vitamina D puede ayudar a reducir la gravedad del dengue?

Rusia avanza en el campo de batalla: Ucrania admitió que Moscú logró penetrar en la región de Dnipropetrovsk

Cuál es considerado el pescado más peligroso para comer

La ONU aprobó la creación del primer panel para la gobernanza de la inteligencia artificial

TELESHOW
Quién es el trapero español

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi

Jimena Barón volvió a entrenar en una cinta y lanzó un desafío frente una carrera: “¿Será que llego?"

“Le alegraste la vida a esta familia”: los saludos de Marcelo Tinelli, Cande y Soledad Aquino por el cumpleaños de Mica