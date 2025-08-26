Beto Ortiz defiende a Gisela Valcárcel y cuestiona al CEO de América TV: “El señor no debe tener idea quién es Gisela para la TV peruana”

Gisela Valcárcel no pudo ingresar a América TV | Instagram

El periodista y escritor Beto Ortiz se sumó a las voces de apoyo a Gisela Valcárcel tras el episodio que protagonizó la conductora el 26 de agosto, cuando se le negó el ingreso a las instalaciones de América TV.

En diálogo con Infobae Perú, el experimentado comunicador elogió la trayectoria de la rubia y cuestionó duramente la decisión del canal, representado por su CEO, Fernando Muñiz, al calificar el trato como un “terrible error”. Beto Ortiz comparó la figura de la animadora con los íconos más importantes de la televisión latinoamericana.

“Gisela es patrimonio cultural de la nación y cuando uno va a trabajar a un país extranjero lo primero que tiene que hacer es aprender a respetar los símbolos de esa tierra generosa que te recibe pese a que allí no eres nadie”, indicó Beto Ortiz.

El periodista enfatizó la falta de perspectiva del actual CEO del canal. “Evidentemente el señor Fernando Muñiz no debe tener idea de que Gisela es la catedral de la televisión peruana, habría que explicarle que ningunearla es un terrible error: es como si yo me fuera de administrador de un canal a México y maltratara a Verónica Castro, ¿te imaginas? Saldrían los mexicanos a las calles y le prenderían fuego al Ángel de la Independencia”, criticó Ortiz, ilustrando la dimensión cultural que atribuye a la figura de Valcárcel.

Beto Ortiz defiende a Gisela Valcárcel luego que no la dejaran pasar a América TV.

“Gisela no necesita de canales”

Para el periodista, la conductora trasciende el rol de simple animadora, ya que su imagen está anclada en la identidad mediática y popular del país. “Gisela no necesita de los canales, es al revés: son los canales los que necesitan a Gisela”, sentenció Ortiz, resaltando la importancia estratégica de la presentadora para las televisoras locales.

El incidente coincidió con el lanzamiento de un nuevo proyecto digital por parte de Valcárcel, lo que habría originado el veto por parte del canal bajo el argumento de posibles conflictos de interés y competencia. Así lo dio a conocer la propia conductora de TV a través de sus redes sociales.

Consultado sobre esta supuesta rivalidad entre los espacios televisivos tradicionales y el auge de los canales digitales, Beto Ortiz negó que haya competencia entre ambos formatos.

Gisela Valcárcel fue vetada en América TV. (Foto: Instagram/@giselavalcarcelperu)

“Son públicos distintos, lenguajes distintos, gustos distintos, modo de consumo distintos. Así como es un error llevar a las estrellas de internet a la TV abierta (Latina lo hizo y fracasó estrepitosamente), también es una tontería que todas las estrellas de la TV se mueran por tener su podcast porque no necesariamente van a funcionar. Me parece que el amigo Muñiz ha generado una guerra nuclear por darle importancia a una absoluta tontería”, explicó Ortiz, señalando que el público de la televisión tradicional y el de las plataformas digitales no siempre se cruzan ni comparten intereses.

Magaly Medina arremetió contra América TV

La declaración de Ortiz se suma a otras figuras del periodismo y la televisión, como Magaly Medina, quienes han manifestado rechazo a la forma en que Valcárcel fue tratada. Además, exigió un mayor respeto por su trayectoria y aporte a la pantalla local.

“A mí me parece una falta de respeto que no se le deje pasar a una conductora con tanta trayectoria como Gisela, nos guste o no, tiene una trayectoria y tiene un público que la sigue, eso es indudable también. Que no se le deje entrar al canal donde permaneció tantos años y donde ella, como productora, mantiene un programa de televisión”, señaló a Infobae Perú.

La periodista enfatizó que un trato como el brindado a Valcárcel resulta incongruente, sobre todo considerando cómo se le trató a Nicola Porcella tras su regreso a Perú.

“Me parece tremendo que se le permita la entrada cuando ayer (25 de agosto) se le ha permitido la entrada a Nicola Porcella, un chico que se portó mal con el canal, que hizo cincuenta mil escándalos que lo taparon y que luego despotricó de América Televisión todo lo que hubo que despotricar y lo dejaron entrar de lo más campante. Sin embargo, no, a Gisela Valcárcel no se la deja entrar”, cuestionó Magaly.

Magaly Medina respalda a Gisela Valcárcel tras bochornoso incidente en América TV.