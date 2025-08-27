Perú

Videos de Gisela Valcárcel ingresando a América TV y al set de América Hoy: Esto es lo que realmente pasó dentro del canal

La conductora de Magaly TV: La Firme reveló imágenes exclusivas de la ‘Señito’ entrando al canal y luego saliendo para transmitir en vivo desde la calle

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Gisela Valcárcel sorprendió al ingresar al set de América Hoy: videos revelan cada detalle. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La tarde del 26 de agosto quedó marcada por un episodio que rápidamente se convirtió en tema central de conversación en el mundo del espectáculo. Gisela Valcárcel apareció en las instalaciones de América Televisión y, lejos de pasar desapercibida, su recorrido generó polémica.

En Magaly TV: La Firme, Magaly Medina compartió los videos exclusivos de lo ocurrido y narró, paso a paso, todo lo que hizo la popular ‘Señito’. Según las imágenes difundidas, Gisela llegó con calma y entró directamente al canal, caminando con firmeza y sin mostrar signos de incomodidad.

Vestida con un look impecable y escoltada por su equipo, se desplazó por los pasillos internos de América Televisión como si se tratara de una visita habitual. Nada hacía sospechar que minutos después cambiaría por completo el tono de su aparición pública.

Así fueron los videos de Gisela Valcárcel entrando a América TV y al set de América Hoy. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina describió con detalle cómo, tras estar dentro del set, Gisela salió del canal y decidió colocarse en plena calle para dar su discurso frente a cámaras. Allí, frente a trabajadores, curiosos y su equipo de producción, la animadora habló con tono dramático, resaltando la importancia de la televisión y presentándose como una figura dispuesta a luchar contra las críticas.

La conductora de espectáculos subrayó que la estrategia parecía premeditada, pues no era común que una figura de su talla prefiriera armar una escena en la vereda cuando ya había ingresado al canal. “Ella entró con total normalidad, pero luego salió como si quisiera enviar un mensaje de lucha y victimización”, comentó Magaly.

En los videos mostrados en el programa se puede observar a Gisela Valcárcel caminando con seguridad por los pasillos, saludando a algunos trabajadores y avanzando hasta el set, donde permaneció por unos minutos. Después, las cámaras la captaron saliendo y situándose frente al canal, justo en la vereda, donde pronunció sus palabras con un tono casi solemne.

Así fueron los videos de Gisela Valcárcel entrando a América TV y al set de América Hoy. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Usuarios no apoyan a Gisela Valcárcel: ¿Quería publicidad sin permiso?

“Esto ha sido un espectáculo creado por ella misma”, añadió la periodista al analizar el comportamiento de la animadora. Para la “Urraca”, no fue casualidad que Gisela eligiera salir a la calle y no hablar dentro del estudio, pues de esa manera generaba un efecto mediático mucho más llamativo, como si quisiera reforzar su rol de figura perseguida.

La escena no tardó en despertar comentarios en redes sociales, donde varios usuarios coincidieron con la lectura de Magaly Medina. Algunos señalaron que la dueña de GV Producciones buscaba captar atención en medio de los rumores sobre su regreso a la televisión y que su actitud respondía más a una estrategia de marketing personal que a una simple visita al canal.

Así fueron los videos de Gisela Valcárcel entrando a América TV y al set de América Hoy. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Otros, en cambio, la defendieron, asegurando que Gisela siempre ha sabido manejar los escenarios a su manera y que lo ocurrido el 26 de agosto era una prueba más de su experiencia frente a las cámaras. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que la visita de la animadora no pasó inadvertida y dejó claro que, incluso sin un programa al aire, todavía tiene la capacidad de generar titulares.

Así fueron los videos de Gisela Valcárcel entrando a América TV y al set de América Hoy. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Gisela siempre llamará la atención, que se ha creído el CEO”, “Ella quería pasar por el resto y tener publicidad gratis, pero América ya la expuso”, “Estoy esperando la aclaración de Gisela, no me voy a dormir hasta que la escuche”, “Es raro todo esto, soy fiel a Gisela”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Así fueron los videos de Gisela Valcárcel entrando a América TV y al set de América Hoy. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Gisela ValcárcelMagaly MedinaAmérica TelevisiónMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

