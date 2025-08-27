América TV acusa a Gisela Valcárcel de incumplir acuerdo comercial: “Transmitió una promoción sin autorización”

Gisela Valcárcel si habría ingresado a América TV, pero fue impedida de promocionar programa digital, según Rodrigo González. Willax TV: 'Amor y Fuego'.

La reciente controversia entre Gisela Valcárcel y América Televisión ha generado una fuerte ola de comentarios en redes sociales y en el ámbito televisivo. La reconocida conductora reveló en una transmisión en vivo que le habrían impedido el ingreso a las instalaciones del canal por orden del directorio y, en específico, del CEO Fernando Muñiz, la mañana del martes 26 de agosto.

Ante ello, la empresa respondió con un extenso comunicado en el que explican su posición y señalan que la presentadora incumplió acuerdos comerciales establecidos.

América TV explica el trasfondo del conflicto

Pocas horas después de lo sucedido, América Multimedia difundió un comunicado en el que lamentó que Gisela Valcárcel haya sentido que no era bienvenida en el set de ‘América Hoy’.

El texto detalla que la participación de la presentadora estaba prevista para la transmisión, pero fue necesario reprogramarla debido a un incidente previo relacionado con la difusión de un anuncio comercial sin autorización.

“Durante dicho programa, coproducido por América Multimedia y su productora GV Producciones, estaba prevista su participación; la cual se pidió reprogramar debido a que en días previos se transmitió una promoción de un negocio de su productora sin autorización. El acuerdo comercial que nos une a GV Producciones establece un orden y protocolo para cualquier presentación comercial, que debía ser cumplido”, señaló la empresa en el comunicado.

Con ello, América TV precisó que la decisión de posponer la intervención de la popular “Señito” obedeció a un tema estrictamente contractual y no a una medida de censura personal o profesional.

Comunicado de América TV sobre el caso de Gisela Valcárcel y lo ocurrido en América Hoy.

América TV niega versión de Gisela Valcárcel

El comunicado también desmintió categóricamente que se haya impedido el ingreso de Gisela Valcárcel a las instalaciones del canal, como ella afirmó en su transmisión en vivo.

“En ningún momento se prohibió su ingreso. Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales”, enfatizó América Multimedia.

La televisora aclaró además que su política es mantener una relación de respeto hacia todos sus talentos y socios, destacando la importancia de cumplir los compromisos legales.

“En América Multimedia somos respetuosos de la trayectoria profesional de todos nuestros talentos; como también de los acuerdos legales, y esperamos lo mismo de todos nuestros socios de negocio”, añadieron.

Invitación para la Teletón 2025

Pese al conflicto, América TV mostró su disposición a continuar trabajando con la conductora en futuros proyectos. En ese sentido, la empresa se refirió de manera especial a la participación de Gisela Valcárcel en la Teletón 2025, cuya conducción estaba en duda tras el incidente.

“Confiamos que en las próximas horas las cosas regresen a la normalidad para continuar trabajando de manera profesional y respetuosa como siempre ha sido; y se concrete en los siguientes días el regreso de Gisela a la televisión peruana a través de su esperada conducción de la Teletón”, se lee en el pronunciamiento.

Con esta declaración, América Multimedia ratifica su interés en que Valcárcel lidere la transmisión de la colecta a beneficio de los niños de la clínica San Juan de Dios, evento benéfico que cada año moviliza a miles de peruanos.

Confirmado: Gisela Valcárcel regresa a la televisión para la Teletón 2025. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Una relación marcada por la tensión

La relación entre América Televisión y Gisela Valcárcel ha estado marcada por momentos de colaboración y también de tensión. La animadora, considerada una de las figuras más influyentes de la televisión peruana, ha sido parte clave de diversos formatos emitidos por el canal. Sin embargo, los recientes desacuerdos contractuales evidencian que no siempre ambas partes coinciden en su manera de manejar las decisiones empresariales y de producción.

El episodio ocurrido este 26 de agosto ha puesto nuevamente en el centro del debate la delgada línea entre lo profesional y lo personal en el mundo del entretenimiento, donde los contratos, las audiencias y las trayectorias individuales se entrelazan constantemente.

Los próximos días serán cruciales para determinar el rumbo de esta relación laboral. Mientras América TV insiste en que no hubo veto alguno y que la controversia se originó por un incumplimiento de protocolos, Gisela Valcárcel mantiene la posición de que fue marginada de su propio espacio televisivo.

Por ahora, la expectativa de los televidentes se centra en la Teletón 2025, donde la presencia de Valcárcel resulta clave no solo por su experiencia como conductora, sino también por el impacto emocional que genera su figura en el público peruano.