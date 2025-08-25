Perú

Presidenta del TC defiende fallo que paraliza las investigaciones contra Dina Boluarte hasta el 2026

Decisión del Tribunal Constitucional impide que se siga investigando a la mandataria por las muertes en protestas al inicio de su gobierno, Caso Rolex y desactivación de Eficcop

Renato Silva

Por Renato Silva

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, defendió el fallo del TC que determinó el cese de las investigaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte por casos relevantes, como el de las muertes en las protestas al inicio de su gobierno en 2022; el Caso Rolex; y la desactivación del Eficcop. Según la magistrada, esta decisión se dio para “preservar la investidura presidencial”.

Según Pacheco, las investigaciones realizadas por la Fiscalía contra la presidenta Boluarte la “distraen” de hacer su trabajo y generan “un clima de inestabilidad política que no ayuda (...)”.

Durante una entrevista con Punto Final, la presidenta del TC también indicó que el fallo solo afecta a las investigaciones en los casos mencionados, ya que estas deberán detenerse porque“ya se han recabado todas las pruebas que a nuestro criterio son las que se pueden actuar como diligencia preliminar“. Sin embargo, el Ministerio Público puede continuar el curso de las otras 21 investigaciones contra la presidenta.

Pruebas no serán eliminadas

Pacheco también indicó que las pruebas que la Fiscalía tenga en su poder no serán eliminadas pese a que la norma permitiría al TC indicar que estas pueden ser anuladas.

Luego de acusaciones que acusan al Tribunal Constitucional de un supuesto ‘blindaje’ a favor de Boluarte, Luz Pacheco afirmó que “hemos considerado más prudente, justamente para evitar un blindaje, mantener esas pruebas y conservarlas para cuando termine el mandato de la señora y poder continuar con la investigación preliminar”.

En ese sentido, también afirmó que la Fiscalía no podrá recoger más evidencias usando allanamientos, como ocurrió en el pasado, cuando se intervino Palacio de Gobierno. Argumentó que ello podría poner en riesgo la seguridad del Estado.

“Tendrán que ver si en las carpetas que le han abierto a la presidenta ya han hecho esos actos que se han autorizado (...) no habrá allanamientos, tampoco levantamiento del secreto bancario, ni de las comunicaciones, porque ponen en riesgo la seguridad del Estado indirectamente como fue el allanamiento a Palacio”.

La presidenta del TC también afirmó en Punto Final que una vez que concluya el mandato de la presidenta Boluarte el próximo año, la Fiscalía ya podrá “seguir investigando, pero ya podrá tomar el resto de las pruebas que antes no podía”.

Es decir que, si las investigaciones lo requieren, cualquier tipo de allanamiento o levantamiento del secreto bancario o comunicaciones contra la presidenta Dina Boluarte podrá hacerse a partir del 28 de julio del 2026.

Presidenta Dina Boluarte habló sobre el fallo del TC

La presidenta Dina Boluarte afirmó que el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que suspende las investigaciones en su contra y contra futuros mandatarios mientras estén en funciones, representa un legado de su gobierno para la democracia.

Durante una actividad oficial de entrega de vehículos de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la presidenta reafirmó que entregará el cargo el próximo año.

“Y así será hasta el 28 de julio del año 2026, fecha en que dejaremos un legado de trabajo honesto. (...) Un legado en defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias”, indicó.

