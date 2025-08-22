Dina Boluarte sobre fallo del TC que suspende sus investigaciones y blinda a futuros presidentes: “Es un legado para la democracia”

La presidenta Dina Boluarte afirmó que el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que suspende las investigaciones en su contra y contra futuros mandatarios mientras estén en funciones, representa un legado de su gobierno para la democracia.

La jefa de Estado inició su discurso recordando la crisis política que atravesó el país cuando asumió la Presidencia tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, en diciembre de 2022. En ese marco, reiteró que concluirá su mandato en julio de 2026.

Máximo intérprete de la carta magna dio luz verde a la jefa de Estado. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

“Y así será hasta el 28 de julio del año 2026, fecha en que dejaremos un legado de trabajo honesto. (...) Un legado en defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias”, declaró.

Las declaraciones se dieron durante una actividad pública de entrega de vehículos de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en la que también participó el ministro de Trabajo, Daniel Maurate.

El reciente fallo del Tribunal Constitucional otorgó la razón al Ejecutivo en la demanda competencial presentada contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, al precisar los alcances del artículo 117 de la Constitución. Este establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, por el cierre inconstitucional del Congreso o por impedir el funcionamiento de los órganos electorales.

En consecuencia, todas las investigaciones que la Fiscalía de la Nación había iniciado contra la mandataria, así como las denuncias presentadas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quedan suspendidas hasta el final de su gestión.

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, llega al Congreso para pronunciar su discurso anual y último ante la nación, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2025. REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo

La presidenta también se refirió al paro de transportistas realizado el jueves 21 de agosto, que no tuvo la acogida esperada. En ese sentido, saludó a los trabajadores que no cedieron a “chantajes políticos”.

Según afirmó, un sector de la oposición está empeñado en mantener una mala imagen del Perú a nivel internacional.

“(...) El legado de un trabajo que permitió recuperar nuestro país y ponerlo en vitrina ante el mundo, que ve con asombro que sí se pueden superar las crisis generadas por quienes solo quieren caos y anarquía”, puntualizó.

Arana pide sanción a policías y fiscales que allanaron la casa de Dina Boluarte

El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Eduardo Arana, ha solicitado la aplicación de medidas disciplinarias contra los fiscales y efectivos policiales implicados en el allanamiento a la residencia de la presidenta Dina Boluarte. Esta intervención, ejecutada en el contexto de la investigación conocida como “Rolexgate”, ha adquirido notoriedad tras el fallo reciente del Tribunal Constitucional (TC), el cual establece que el mandatario no puede ser objeto de investigaciones penales durante su gestión, excepto en los supuestos contemplados por la Constitución.

Arana advirtió públicamente que los funcionarios involucrados en el procedimiento habrían transgredido las normas vigentes sobre la inmunidad presidencial.

“Corresponde a las instancias pertinentes del Ministerio Público y de la Policía evaluar y establecer las respectivas sanciones por la actuación realizada”, sostuvo el presidente del Consejo de Ministros.

“Sin embargo, esto no va a de ninguna manera dejar sin efecto que ha habido un acto irregular por aquellos fiscales que, en cumplimiento de un mandato irregular, irrumpieron e hicieron durante mucho tiempo acciones que de manera entre comillas oficial, cumpliendo un mandato, ejercieron tareas que eran evidentemente ilegales y aquellos miembros de la Policía Nacional que también, evidentemente, actuaron contra la ley”, indicó.

Fotografía de archivo fechada el 5 de abril de 2024 de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, mostrando un reloj en una rueda de prensa en Lima (Perú). EFE/ STR

El funcionario remarcó que cualquier diligencia que se realice fuera de los parámetros establecidos por la carta magna y los lineamientos del Tribunal Constitucional compromete el respeto institucional hacia la figura presidencial.