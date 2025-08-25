Perú

Dina Boluarte defiende compra de aeronaves para la Fuerza Aérea y sostiene que críticas en contra son "inaceptables e irresponsables"

La mandataria sostuvo rechazó los comentarios que califican de innecesaria la compra de modernos equipos. También resaltó que el desarrollo económico esté alcanzando a los bolsillos de los peruanos

En un acto protocolar celebrado en las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú en Las Palmas, la presidenta Dina Boluarte defendió enfáticamente la inversión pública en equipamiento militar y cuestionó las críticas dirigidas a las recientes adquisiciones de aeronaves para la defensa nacional. Durante su discurso, la mandataria rechazó los comentarios que califican de innecesaria la compra de modernos equipos, asegurando que tales afirmaciones son “inaceptables e irresponsables”.

“Es inaceptable e irresponsable cuando algunas voces perversas señalan que las compras de aeronaves son inútiles”, manifestó la jefa de Estado ante representantes de las fuerzas armadas, agregando que abastecer a la Fuerza Aérea con recursos adecuados resulta imprescindible para la seguridad nacional.

Boluarte pidió evitar repetir errores históricos que dejaron en situación vulnerable a las fuerzas del orden y destacó que, en un contexto de reconocimiento internacional, el Perú debe fortalecer su capacidad estratégica y militar.

La presidenta subrayó que el respaldo del Ejecutivo a las fuerzas armadas es una medida alineada con el desarrollo económico que, según datos sus oficiales, atraviesa el país. Destacó que “el Gobierno avanza firme y decidido en su compromiso de consolidar nuestra economía nacional, sentando las bases para un crecimiento sostenido que asegure bienestar y progreso para todos”.

“El crecimiento económico está llegando a los bolsillos de los peruanos”

De otro lado, Boluarte señaló que durante la primera mitad de 2025, la economía peruana experimentó un crecimiento de 3,3%, ubicándose entre las mayores tasas de la región latinoamericana.

“El último reporte del INEI confirma que en los primeros seis meses del año el gasto privado superó los trescientos cuarenta y ocho mil millones de soles, registrando una expansión de más de tres por ciento. Este dinamismo se da en un contexto de inflación baja y controlada, lo que significa que los peruanos no están gastando más porque los precios suben, sino porque su capacidad adquisitiva ha mejorado, porque el crecimiento económico que está generando nuestro Gobierno está llegando al bolsillo de los peruanos”, sostuvo.

Durante la ceremonia, Boluarte enfatizó el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso de crecimiento nacional. Expresó reconocimiento al sacrificio y la disciplina de los efectivos, a quienes definió como “fuente de inspiración” en la tarea de construir un Perú más desarrollado. El Gobierno reafirma su meta de modernizar a la Fuerza Aérea, aseguró la mandataria, aspirando a convertirla en líder del sector aeroespacial a nivel nacional y regional, apelando a la unidad y la superación de desafíos históricos.

De acuerdo con lo planteado por la presidenta, el plan de trabajo del Ejecutivo mantendrá la prioridad en la ejecución de obras públicas y en la reducción de brechas sociales. Ratificó la determinación de su gestión de continuar trabajando hasta el 28 de julio de 2026, fecha en la que culmina el período presidencial.

Boluarte también abordó la problemática de la corrupción como un obstáculo persistente para el desarrollo y sostuvo que la actual administración está enfocada en cerrar brechas abiertas por prácticas indebidas del pasado. Enfatizó la necesidad de avanzar “sin temor” y de mantener la unidad social para asegurar la continuidad del proceso de transformación y modernización del país.

En relación con los retos de seguridad, Boluarte reiteró que dotar de recursos a las fuerzas del orden es una muestra de responsabilidad estatal, no solo por el contexto regional, sino en correspondencia con las exigencias internas de un país que busca consolidar su posición en el ámbito internacional. Cuestionó la intención de “dejar en desamparo a nuestras fuerzas del orden” y reafirmó el compromiso de su Gobierno por dignificar el servicio militar y policial.

El evento protocolar en la base aérea Las Palmas sirvió de escenario para la entrega oficial de nuevo equipamiento y fue acompañado por mandos militares, autoridades civiles y representantes del sector defensa.

