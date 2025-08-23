Reintegro 4 confirmado: Este es el rango de edades de beneficiarios del Fonavi

Consulta la edad que debes tener y las condiciones que debes cumplir para ser considerado como parte del padrón del Reintegro 4. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Devolverán más aportes del Fonavi. El nuevo pago del extinto fondo de vivienda al que miles de trabajadores aportaron durante los años 80 y 90 se ha confirmado el pasdao jueves 21 de agosto. Este es el llamado Reintegro 4.

¿Qué características tiene este? Es un pago que va para exaportantes que ya han cobrado algún monto anterior por las listas de la 1 a la 19 (anteriores listas de pago aprobadas). Pero se considerará a estos fonavistas en el rango de edad de 68 años a más, y otro grupo de exaportantes fallecidos que hubieran cumplido 89 años o más. Estos son todos los detalles:

73.739 fonavistas: 62,246 titulares fonavistas vivos y 11,493 titulares fonavistas fallecidos

Se considerará en tanto cumplan 68 años (y 89 los fallecidos) a la fecha del 31 de julio del 2025

El pago se realizará en el Banco de la Nación desde el jueves 28 de agosto (se podrá consultar el padrón días antes)

Se destinará un total de S/351 millones 485 mil 598 para estas devoluciones.

Pago de Reintegro 4 se confirma

Según pudo informar a Infobae Perú, Luis Luzuriaga, presidente de Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú y de la Comisión Ad Hoc de pagos del Fonavi, el "miércoles 27 se publica la resolución y se inicia el pago el jueves 28″.

Así, el pasado jueves 21 se expusieron los informes en la sesión de la Comisión Ad Hoc, y quedaron que el martes 26 a las 10 a.m. se aprobaría finalmente la resolucion, con la firma del padrón.

“La sesión del martes es para aprobar dos informes, la resolución administrativa del pago y el padrón de los fonavistas que integran el cuarto grupo de reintegro. La resolución se publicará el día miércoles 27 en el diario oficial El Peruano“, detalló Luzuriaga a este medio.

De igual manera, pudo confirmar que se trata de una devolución para 73 mil 739 fonavistas en total: 62,246 titulares fonavistas vivos y 11,493 titulares fonavistas fallecidos. “Se va a pagar en total S/351 millones 485 mil 598″, añadió.

Sobre el rango de edades

Como también señaló Luis Luzuriaga, la edad del grupo de titulares fonavistas vivos es de 68 años a más cumplidos al 31 de julio de este 2025. Paro para el caso del grupo de titulares fallecidos beneficiados este es de 89 años a más, cumplidos a la misma fecha anterior que aplica para los exaportantes vivos.

Esto quiere decir que si un fonavista tiene 67 años o menos actualmente, no estaría incluido en el padrón. Si el 31 de julio tenían cumplieron 68 años, sí estarían considerados para la devolución (solo si están dentro de los que ya recibieron devoluciones de las lsita 1 a la 19).

Sin embargo, si cumplieron 68 años luego del 31 de julio, no serán considerados. De igual modo, aplica para los fonavistas fallecidos: si este beneficiario hubiera tenido 89 años a esta fecha, de haber seguido vivo, sí se tomaría en cuenta para el padrón.