Reintegro 4 del Fonavi: Herederos de fonavistas de 89 años a más también cobrarían pago

Aún no hay lista de beneficiarios, pero sí se prevería pagar el Reintegro 4 del Fonavi según un rango de edad de los exaportantes fallecidos. Pago podría ser cobrado por herederos. - Crédito Andina/Daniel Bracamonte

Fuentes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) informaron a Infobae Perú que el Reintegro 4, el siguiente pago del Fonavi, se desembolsaría a fines de agosto.

A pesar de la demora, y con miras de que sea uno de los grupos más pequeños de beneficiarios (dada la falta de presupuesto del Fonavi, para lo que piden mayores recursos al Ministerio de Economía y Finanzas), este pago continuará las devoluciones de los tres anteriores reintegros

Asimismo, lo que deben saber los herederos de los fonavistas fallecidos es que sí serán parte de este grupo de beneficiarios, y que se considerarían a los familiares de fonavistas que hubiesen cumplido justo 89 años recientemente (de estar vivos).

Reintegro 4 ya tendría rango de edades tentativo. - Crédito infobae/Paula Elizalde

Reintegro para herderos

Como se sabe, el reintegro 4 es el nuevo pago en el marco de las devoluciones del Fonavi, el extinto fondo de vivienda al que aportaron miles de trabajadores durante los años de la década de los ochentas y noventas.

El siguiente pago se ha confirmado que se aprobaría para desembolsarse a fines de agosto, esto, luego de demoras y problemas con los recursos del Fonavi, dado que inicialmente se proyectaba para este mes de julio. Este sería el rango de edades de beneficiarios:

Fallecidos que tuvieran la edad de 89 a más y que no han cobrado reintegro (esto lo cobran los herederos )

Fonavistas que recibieron un adelanto del grupo 1 al 19 cuyas edades son de 68 años a más

Ya se puede consultar con DNI el pago del Reintegro 3 del Fonavi. Se cobra desde viernes 11 de abril. - Crédito Captura de Secretaría Técnica

Lista 22 no confirma fecha

Los fonavistas debe saber que a pesar de que hayan versiones sobre una fecha oficial de la Lista 22, aún no hay nada confirmado. Es más, desde la Fenaf Perú no revelan una exacta. “[Para el] grupo de pago 22 todavía no hay fecha de pago”, afirman desde la Comisión Ad Hoc.

Según lo que se sabe, este pago iría para fonavistas que aún no han sido parte de los padrones de las listas anteriores, de la 1 a la 21. La última fue aprobada para entregarse en diciembre de 2024 pasado.

Así, han habido demopras de no solo de la Lista 22, sino también el aplazamiento de fechas que ha habido con el Reintegro 4. ¿Por qué esto fue así? Se debe, principalmente, a un tema que se sigue solicitando desde hace años al Ministerio de Economía y Finanzas: aumentar los recursos para pagar los aportes del Fonavi.

“[La demora es por] la falta de recursos, por eso se ha pedido formalmente presupuesto para pagar a los fonavistas”, declaró Milla a Infobae Perú.

Los fonavistas piden al MEF mayor presupuesto para los pagos de las devoluciones. - Crédito MEF

¿Cuánto se ha pagado ya?

Como se sabe, así se han dado los pagos del Fonavi hasta la fecha.

Primera etapa : En esta se devolvieron montos a fonavistas ordenado en grupos de pago: se crearon las listas 1 a la 19 progresivamente. Esto incluyó en total cerca de un millón 84 mil 598 exaportantes y se entregaron S/1.345 millones 885 mil 128

Segunda etapa: Es la etapa más reciente, en la que se devolvieron a las listas nuevas, los grupos de pago 20 y 21. Aquí fueron beneficiados 162 mil 963 nuevos fonavistas, con S/446 millones de monto total. También se incluye dentro de esta etapa los reintegros 1 y 2 (que son nuevos pagos para completar las devoluciones de los beneficiarios de las listas 1 a la 19). Estos últimos fueron para 360 mil 552 fonavistas, con un monto total S/900 millones desembolsados.

El reintegro 3 fue un pago a fonavistas desde 70 años a más, a la fecha del cierre del 31 de marzo de 2025; y a los familiares de fonavistas fallecidos que hubieran cumplido 90 años a más a la misma fecha. En el caso del reintegro 2 se trataba de fonavistas titulares a partir de los 75 años, así como a aportantes fallecidos que hayan cumplido 93 años antes del 31 de agosto de 2024. Mientras, el Reintegro 1 empezó considerando a los mayores de 80 años.