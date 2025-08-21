Fonavi 2025: Reintegro 4 ya tiene fecha tentativa de pago en el Banco de la Nación

En solo una semana ya empezaría el pago de la devolución del Reintegro 4 del Fonavi. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ya se concretarían los últimos pasos para la aprobación del nuevo pago del Fonavi para 2025. Los últimos informes para el Reintegro 4 estarían aprobandose este jueves 21 de agosto, y la siguiente semana se estaría confirmando ya la cantidad de beneficiarios y la fecha oficial en que empezaría la devolución.

Todo indica que se empezaría a pagar desde el próximo jueves 28 de agosto en el Banco de la Nación. Así lo proyectó José Cortez, miembro de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, en informe que dio en la Plaza San Martín a los fonavistas que asistieron.

“En la agenda están los informes de Reintegro 4. Ahí nos van a dar informes de cuántos van a salir [beneficiados], fonavistas de todos los departamentos, también internacionalmente. Y también los informes de las reconsideraciones. Todos mañana se firman. Quedan expeditos para que la próxima semana ya se firme la resolución administrativa y luego se firme también todo el padrón para que el día 28 proximamente ya se esté pagando a los hermanos fonavistas”, reveló Cortez.

El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en agosto. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pago del Reintegro 4 empezaría el 28 de agosto

Según cómo avancen las sesiones de la Comisión Ad Hoc del 21 de agosto y la posterior, es que se confirmaría la fecha de pago del Reintegro 4 del Fonavi para el jueves 28 de agosto.

José Cortez, miembro de la Comisión Ad Hoc y representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), calculó que la siguiente semana se estaría firmando la resolución administrativa. Como se sabe, luego de esto este documento se estaría publicando en el diario oficial El Peruano para que los días posteriores se esté realizando el pago en el Banco de la Nación.

También ya se conoce los detalles de esta devolución. Así se caracterizaría el nuevo pago:

El Reintegro 4 irá para 73 mil fonavistas

Incluirá 60 mil fonavistas titulares vivos mayores de 68 años a más (cumplidos al 31 de julio de 2025)

Incluirá también a 13 mil titulares fonavistas fallecidos mayores de 89 años a más (herederos lo cobran, y la edad debe haberse cumplido a la misma fecha que para los vivos)

El 21 de agosto se aprobarían los informes respectivos, que confirmarían la transferencia de dinero y el número exacto de fonavista que van a salir en este grupo

Dado que se aprueba una semana antes de que se transfiera todo al Banco de la Nación, el 28 de agosto de proyecta el pago.

El pago del Reintegro 4 se acerca. La Comisión Ad Hoc ya se prepara para sesionar. - Crédito Infobae/Paula Díaz

Si bien es cierto que esta vez se está considerando a un grupo menor de fonavistas comparado a anteriores devoluciones, como el de la Lista 21 o el Reintegro 3, esto se debe al poco presupuesto que tiene la Comisión Ad Hoc para las devoluciones del Fonavi, uno que los mismos representantes de la Fenaf Perú buscan que se aumenten desde el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo para asegurar las devoluciones del 2026. Es decir, tendría que considerarse en el presupuesto para el siguiente año que se presenta este agosto.

Lista 22 llegaría en noviembre

Por el otro lado, sobre el pago de la Lista 22, una devolución para fonavista que aún no reciben ni un solo sol de sus aportes al Fonavi, Luis Luzuriaga reveló a Exitosa que se pagará al padrón de beneficiarios que integren la Lista 22, a partir de noviembre.

“[Para este grupo] está asegurado el financiamiento”, afirmó el ‘presidente‘ de los fonavistas. Pero también reveló que se aprobó la incorporación de 100 mil personas que habían estado involucradas en los temas de los préstamos para calaminas y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado del Banco de Materiales, y que no fueron incorporadas el año pasado.

El pago del Reintegro 4 está cerca de devolverse, pero la Lista 22 también va proyectandose. Pero este podría ser el último pago del Fonavi. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

“Este grupo 22 los van a incorporar, como nuevos, además de los nuevos calificados. (...) Si tenemos que las conexiones de agua y alcaminas, son 70 mil personas. Debe estar por ahí [la cantidad de beneficiarios]”, explicó. De esta manera, serían alrededor de 170 mil fonavistas beneficiados.