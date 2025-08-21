Perú

Fonavi 2025: Reintegro 4 ya tiene fecha tentativa de pago en el Banco de la Nación

Este 21 de agosto sesionaría la Comisión Ad Hoc y se avanzaría con el pago de la nueva devolución del Fonavi. Cerca de 73 mil beneficiarios podrían cobrar antes de septiembre

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
En solo una semana ya
En solo una semana ya empezaría el pago de la devolución del Reintegro 4 del Fonavi. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ya se concretarían los últimos pasos para la aprobación del nuevo pago del Fonavi para 2025. Los últimos informes para el Reintegro 4 estarían aprobandose este jueves 21 de agosto, y la siguiente semana se estaría confirmando ya la cantidad de beneficiarios y la fecha oficial en que empezaría la devolución.

Todo indica que se empezaría a pagar desde el próximo jueves 28 de agosto en el Banco de la Nación. Así lo proyectó José Cortez, miembro de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, en informe que dio en la Plaza San Martín a los fonavistas que asistieron.

“En la agenda están los informes de Reintegro 4. Ahí nos van a dar informes de cuántos van a salir [beneficiados], fonavistas de todos los departamentos, también internacionalmente. Y también los informes de las reconsideraciones. Todos mañana se firman. Quedan expeditos para que la próxima semana ya se firme la resolución administrativa y luego se firme también todo el padrón para que el día 28 proximamente ya se esté pagando a los hermanos fonavistas”, reveló Cortez.

El nuevo pago del Fonavi
El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en agosto. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Pago del Reintegro 4 empezaría el 28 de agosto

Según cómo avancen las sesiones de la Comisión Ad Hoc del 21 de agosto y la posterior, es que se confirmaría la fecha de pago del Reintegro 4 del Fonavi para el jueves 28 de agosto.

José Cortez, miembro de la Comisión Ad Hoc y representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), calculó que la siguiente semana se estaría firmando la resolución administrativa. Como se sabe, luego de esto este documento se estaría publicando en el diario oficial El Peruano para que los días posteriores se esté realizando el pago en el Banco de la Nación.

También ya se conoce los detalles de esta devolución. Así se caracterizaría el nuevo pago:

  • El Reintegro 4 irá para 73 mil fonavistas
  • Incluirá 60 mil fonavistas titulares vivos mayores de 68 años a más (cumplidos al 31 de julio de 2025)
  • Incluirá también a 13 mil titulares fonavistas fallecidos mayores de 89 años a más (herederos lo cobran, y la edad debe haberse cumplido a la misma fecha que para los vivos)
  • El 21 de agosto se aprobarían los informes respectivos, que confirmarían la transferencia de dinero y el número exacto de fonavista que van a salir en este grupo
  • Dado que se aprueba una semana antes de que se transfiera todo al Banco de la Nación, el 28 de agosto de proyecta el pago.
El pago del Reintegro 4
El pago del Reintegro 4 se acerca. La Comisión Ad Hoc ya se prepara para sesionar. - Crédito Infobae/Paula Díaz

Si bien es cierto que esta vez se está considerando a un grupo menor de fonavistas comparado a anteriores devoluciones, como el de la Lista 21 o el Reintegro 3, esto se debe al poco presupuesto que tiene la Comisión Ad Hoc para las devoluciones del Fonavi, uno que los mismos representantes de la Fenaf Perú buscan que se aumenten desde el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo para asegurar las devoluciones del 2026. Es decir, tendría que considerarse en el presupuesto para el siguiente año que se presenta este agosto.

Lista 22 llegaría en noviembre

Por el otro lado, sobre el pago de la Lista 22, una devolución para fonavista que aún no reciben ni un solo sol de sus aportes al Fonavi, Luis Luzuriaga reveló a Exitosa que se pagará al padrón de beneficiarios que integren la Lista 22, a partir de noviembre.

“[Para este grupo] está asegurado el financiamiento”, afirmó el ‘presidente‘ de los fonavistas. Pero también reveló que se aprobó la incorporación de 100 mil personas que habían estado involucradas en los temas de los préstamos para calaminas y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado del Banco de Materiales, y que no fueron incorporadas el año pasado.

El pago del Reintegro 4
El pago del Reintegro 4 está cerca de devolverse, pero la Lista 22 también va proyectandose. Pero este podría ser el último pago del Fonavi. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

“Este grupo 22 los van a incorporar, como nuevos, además de los nuevos calificados. (...) Si tenemos que las conexiones de agua y alcaminas, son 70 mil personas. Debe estar por ahí [la cantidad de beneficiarios]”, explicó. De esta manera, serían alrededor de 170 mil fonavistas beneficiados.

Temas Relacionados

FonaviFonavi 2025Reintegro 4Banco de la Naciónperu-economia

Últimas Noticias

Carlos Zambrano descartó lesión en Alianza Lima y advirtió previo al clásico con Universitario: “Venimos trabajando humildemente”

El ‘Kaiser’, que no completó el duelo con Universidad Católica de Ecuador, habló de la clasificación de los ‘íntimos en la Copa Sudamericana y del partido con la ‘U’

Carlos Zambrano descartó lesión en

Golazo de Eryc Castillo tras sensacional asistencia de Sergio Peña en Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana 2025

El ecuatoriano se volvió a hacer presente en este torneo continental para acercar a los ‘blanquiazules’ a la clasificación a los cuartos de final

Golazo de Eryc Castillo tras

Alianza Lima clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: fechas de sus partidos de ida y vuelta

Los ‘íntimos’ vencieron 2-1 a Universidad Católica de Ecuador de visita y sellaron su boleto a la siguiente instancia del certamen Conmebol, donde deberá esperar por su rival tras tragedia en Independiente vs U. de Chile

Alianza Lima clasificó a cuartos

Precio del dólar hoy: Así abre el tipo de cambio este 21 de agosto en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar hoy: Así

Santoral del 21 de agosto: ¿Quién fue San Pío X papa?

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del 21 de agosto:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habló Cristian Graf del hallazgo

Habló Cristian Graf del hallazgo de un cadáver en su casa: “No sabemos cómo llegó el cuerpo de Diego ahí”

Senado, en vivo: se votan la emergencia pediátrica, el financiamiento de universidades y otros vetos de Milei

Receta de budín de naranja sin manteca ni harina, rápida y fácil

El INCAA modificó condiciones para que las películas accedan a subsidios

El Gobierno aprobó el plan de acción de Aerolíneas Argentinas y estima una ganancia operativa en el año de $59.000 millones

INFOBAE AMÉRICA
El cerebro descarta memorias poco

El cerebro descarta memorias poco útiles para facilitar nuevas experiencias

El descubrimiento de un nuevo sitio arqueológico revela secretos inéditos de la sociedad Tiwanaku en Bolivia

La insólita competencia en Corea del Sur donde gana quien no hace nada por 90 minutos

Cuáles son los animales más rápidos en tierra, agua y aire

“Jelly ice”, el innovador hielo gelatinoso que conserva alimentos sin humedad extra ni contaminantes

TELESHOW
Wanda Nara contó que Mauro

Wanda Nara contó que Mauro Icardi la llamó por teléfono: “La noticia que todos nos imaginamos”

El llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez luego del furibundo posteo de Wanda Nara: “Mi presente”

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba

Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo

Zaira Nara habló de su foto viral con Nicolás Furtado y sorprendió al revelar su vínculo con Facundo Pieres