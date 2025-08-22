Perú

Martín Vizcarra será trasladado al penal Ancón II, informó el INPE, tras anularse su primera clasificación a Lurigancho

El traslado se adoptó tras detectarse irregularidades en el procedimiento que lo ubicaba en Lurigancho. El Instituto Nacional Penitenciario señaló que continuará aplicando las disposiciones legales para asegurar el régimen penitenciario correspondiente

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Mediante un comunicado, el INPE informó que el expresidente Martín Vizcarra será trasladado a penal Ancón II. | Canal N

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente Martín Vizcarra será trasladado al penal Ancón II, conocido como ‘Piedras Gordas II’, pese a que inicialmente había sido clasificado para cumplir prisión en Lurigancho. La decisión se adoptó mediante la Resolución Directoral N° 411-2025-INPE/ORL, en la que se precisa que el cambio obedece a criterios de seguridad penitenciaria.

En su comunicado oficial, el organismo remarcó que el nuevo destino del exmandatario cuenta con condiciones para garantizar su integridad. “El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica”, señaló el comunicado difundido a la prensa.

El traslado ocurre tras detectarse irregularidades en la primera clasificación realizada por la Junta Técnica del Establecimiento Transitorio de Lima, la cual fue declarada inválida. Según el propio INPE, el procedimiento no se ajustó a la normativa vigente, lo que motivó su anulación y la conformación de una nueva junta para reevaluar el caso.

Revisión del procedimiento

La Defensoría del Pueblo pidió
La Defensoría del Pueblo pidió al INPE garantizar que la ubicación del expresidente Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo se base en criterios técnicos y de seguridad, respetando sus derechos fundamentales. Foto: Composición Infobae Perú

De acuerdo con la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP, Vizcarra obtuvo un puntaje de 16 en la evaluación técnica, lo que lo hacía elegible para el penal de Lurigancho. Sin embargo, la resolución señala que ese proceso no cumplió los criterios legales, por lo que no podía mantenerse como válido.

“Se ordenó la formación de una nueva Junta Técnica de Clasificación que deberá reevaluar el caso”, precisa el comunicado N° 045-2025-INPE, en el que también se reitera que el régimen penitenciario se aplicará conforme a la ley.

El traslado del expresidente Martín Vizcarra al penal Ancón II se enmarca en una serie de decisiones administrativas, adoptadas luego de varios días de incertidumbre sobre el centro donde debía cumplir los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial. Hasta ahora, permanecía en el penal de Barbadillo, pero el reciente comunicado del INPE zanjó la discusión: el destino final será Piedras Gordas II.

El comunicado oficial resalta que el pabellón asignado ofrece condiciones adecuadas y un régimen compatible con lo establecido en la normativa penitenciaria. Además, indica que el objetivo principal es salvaguardar la integridad física y psicológica del exmandatario, tomando en cuenta su condición de expresidente y la exposición pública de su caso.

Comunicado del INPE
El traslado, que podría efectuarse en las próximas horas, responde a la necesidad de mantener el orden en los establecimientos penitenciarios y reducir eventuales riesgos. Mientras tanto, el organismo reiteró que continuará aplicando estrictamente la normativa vigente y que todos los procedimientos se realizan bajo los marcos legales establecidos.

Noticia en desarrollo...

