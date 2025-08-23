Hija mayor de Richard Acuña revela cómo logró tener al cantante Beéle en su quinceañero. iG.

El cumpleaños número 15 de Rafaela Acuña, hija mayor del excongresista Richard Acuña se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del año en Lima.

La joven sorprendió a sus familiares y amigos al tener como invitado especial al cantante colombiano Beéle, uno de los artistas más escuchados de la música urbana, quien ofreció un show privado en la fiesta.

Rafaela cuenta cómo llegó Beéle a su fiesta

La propia cumpleañera fue quien reveló que la contratación de Beéle fue una decisión personal y que, aunque ella lo sabía, mantuvo el secreto para generar sorpresa en todos los invitados.

“Yo lo escogí, pero era sorpresa para los demás, obviamente. No le conté a nadie, pero empezamos a rumorear”, confesó Rafaela en una trasmisión en vivo por TikTok.

La adolescente explicó que las sospechas comenzaron cuando decidió cambiar la fecha de su fiesta: “Mi quince iba a ser el sábado 16 y de la nada lo moví al viernes 15, justo cuando Beéle iba a estar en Arequipa el 14. Entonces, ya se imaginaban algo”.

El intérprete de “Si te pillara” y “No tiene sentido” había llegado al Perú para participar en el Festival del Jardín de la Cerveza de Arequipa, y su presentación privada en Lima ocurrió apenas un día después.

El millonario quinceañero de la hija de Richard Acuña con Beele en escena en medio de la violencia en Trujillo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Una fiesta con familiares, amigos y figuras públicas

El festejo se llevó a cabo en el Club Árabe Palestino en Lima y reunió a familiares, amigos cercanos y varias personalidades del espectáculo. Richard Acuña asistió acompañado de su esposa, la exconductora de televisión Brunella Horna, y su hijo menor Alessio.

El ambiente estuvo decorado de manera elegante, con detalles especialmente diseñados para la ocasión. Rafaela lució un vestido confeccionado en seda peruana por un atelier colombiano, el mismo que se encargó del diseño nupcial de Brunella Horna en su matrimonio con Acuña.

El excongresista aprovechó el momento para agradecer públicamente a su esposa por involucrarse en la organización del evento: “Gracias Brunella, también por ayudarnos a organizar este momento tan importante, a modo de esposa y de madre, porque esto ha sido un esfuerzo de familia”, expresó en su discurso.

Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con un show en vivo de cantante Beéle. IG.

La espectacular decoración del evento

El ingreso de los invitados estuvo marcado por un recorrido en carritos de golf hasta llegar a una alfombra decorada con arcos y cortinas que guiaban hacia la carpa principal. Según los organizadores, esta estructura alcanzó los 900 metros cuadrados y habría tenido un costo de medio millón de soles.

La reconocida decoradora Gabriela Ibárcena fue la responsable de la producción. La paleta de colores se inspiró en el dress code femenino, que incluía tonos fucsia, rojo, rosado, anaranjado y ocre. Todo el espacio fue adornado con flores naturales y arreglos artesanales cuyo valor se estimó en más de 30 mil soles.

Además, la fiesta contó con espacios diferenciados para adultos y jóvenes. Los primeros disfrutaron de un ambiente VIP con aire acondicionado y buffet especial, mientras que los adolescentes gozaron de estaciones de sushi, tacos, hamburguesas y dulces para la bajada de fiesta.

La torta de cinco pisos, decorada con la inicial de la quinceañera, fue uno de los elementos más fotografiados de la noche, colocada sobre una mesa repleta de bocaditos de lujo.

Richard Acuña y Brunella Horna celebran los 15 años de su hija con Beele en vivo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El momento más esperado: el show de Beéle

La sorpresa de la noche se dio cuando Beéle apareció en el escenario, subido a una plataforma de acrílico transparente que sorprendió a todos los presentes. El artista colombiano interpretó varios de sus éxitos más conocidos, logrando que la pista de baile se llenara de inmediato.

La emoción llegó a su punto máximo cuando la cumpleañera se unió al cantante para entonar uno de sus temas favoritos. En redes sociales, Rafaela describió la experiencia como “un sueño hecho realidad”, dejando en claro la admiración que siente por Beéle.

Los invitados no tardaron en compartir imágenes y videos del espectáculo, que rápidamente se viralizaron. En las grabaciones también se pudo ver a Richard Acuña bailando con su hija durante el tradicional vals y luego junto a Brunella Horna, en un ambiente festivo que generó comentarios en las plataformas digitales.

Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija Rafaela junto a su esposa Brunella Horna. IG

Los costos detrás de la celebración

De acuerdo con información filtrada en programas de espectáculos, traer a Beéle para una presentación privada en Lima habría costado alrededor de 250 mil dólares, es decir, un cuarto de millón solo por su show.

En total, el fastuoso quinceañero de Rafaela Acuña habría superado el millón y medio de soles en gastos, considerando la producción de la carpa, las pantallas LED, las luces inteligentes, la pista de baile de acrílico, los arreglos florales, el catering y el vestido exclusivo de la homenajeada.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la barra en forma de trébol instalada en la pista de baile, que se convirtió en punto de reunión de los asistentes antes del ingreso del artista internacional.

El cumpleaños de la hija mayor de Richard Acuña y el espectáculo ofrecido por Beéle quedarán como uno de los eventos sociales más comentados en Lima. Para la joven, significó cumplir el sueño de celebrar sus 15 años junto a sus seres queridos y acompañada de su artista favorito, en una noche que ella misma calificó como mágica.

Fiesta millonaria: hija de Richard Acuña celebró sus 15 años con Beéle y lujo sin límites. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme