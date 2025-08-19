El fastuoso quinceañero de la hija de Richard Acuña que habría superado el millón y medio de soles: “Son las ligas mayores”

Fiesta millonaria: hija de Richard Acuña celebró sus 15 años con Beéle y lujo sin límites. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Este 18 de agosto, Magaly Medina no dudó en opinar sobre el segundo quinceañero en la familia de César Acuña. La conductora abrió su programa con un comentario que dejó clara la magnitud del evento. “Vamos ahora con lo que fue la sensación de este fin de semana. Recuerden que la semana pasada una de las nietas de César Acuña, gobernador de La Libertad, celebró su quinceañero", dijo en un inicio.

“Un quinceañero fastuoso, donde evidentemente no faltó el dinero para darle una fiesta alucinante. Pues ahora, la otra nieta, esta vez la hija de Richard Acuña, también celebró sus 15 años y no se quedó atrás. Si en la primera fiesta trajeron a Lunay, ahora fue nada menos que Bleéle, uno de los artistas de moda en la música urbana, quien encendió la celebración”, señaló la conductora, dando paso a un informe especial preparado por su programa.

Las cámaras captaron los detalles de un evento que ya se comenta en todos los círculos sociales y políticos. Según el informe, el quinceañero de la hija del excongresista superó todas las expectativas, con una producción que no escatimó en lujos y que habría alcanzado cifras millonarias.

Show en vivo de Bleéle

El show principal estuvo a cargo de Bleéle, el cantante colombiano que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Traerlo a Lima para una presentación privada, según fuentes del programa, le habría costado a la familia nada menos que 250 mil dólares, es decir, un cuarto de millón de dólares solo por su presencia en el escenario.

El evento se llevó a cabo en el Club Árabe Palestino, donde desde temprano la quinceañera se preparó con un equipo completo de maquillaje, fotógrafos y estilistas. La joven lució un vestido exclusivo de un atelier colombiano, confeccionado en seda peruana, un detalle que no pasó desapercibido porque el mismo diseñador fue el encargado del vestido de Brunella Horna en su matrimonio con Richard Acuña.

Durante el discurso, el excongresista agradeció a su esposa no solo por su apoyo personal, sino también por involucrarse en la organización de la fiesta: “Gracias Brunella, también por ayudarnos a organizar este momento tan importante, a modo de esposa y de madre, porque esto ha sido un esfuerzo de familia”.

La decoración

Los invitados ingresaban al recinto en carritos de golf hasta llegar a una alfombra decorada con arcos y cortinas que abrían paso a la impresionante estructura principal.

Según la producción, la carpa levantada para la ocasión tenía una extensión de 900 metros cuadrados, un montaje que por sí solo habría costado medio millón de soles, sin incluir el escenario, pantallas LED, luces inteligentes, pista de acrílico y todo el mobiliario fabricado a medida.

La decoradora responsable, la reconocida Gabriela Ibárcena, explicó que la paleta de colores fue diseñada en torno a los tonos del dress code femenino: fucsia, rojo, rosado, anaranjado y ocre. Todo el espacio estuvo adornado con flores naturales y arreglos hechos a mano que, según cálculos, podrían superar los 30 mil soles.

La producción también creó un espacio exclusivo para adultos con aire acondicionado propio, buffet diferenciado y mobiliario VIP, mientras que los jóvenes disfrutaron de estaciones de sushi, tacos, hamburguesas y dulces para la bajada de fiesta.

Uno de los detalles más comentados fue la torta de cinco pisos, colocada en medio de una mesa de bocaditos, con la inicial de la cumpleañera flotando en un diseño que combinaba lujo y modernidad. En la pista de baile, una barra en forma de trébol se convirtió en el centro de atención antes de la aparición de Bleéle, quien sorprendió a todos al subirse a una plataforma de acrílico transparente para iniciar su show.

Magaly Medina sobre nuevo quinceañero de la familia Acuña: “Las ligas mayores”

De acuerdo con las estimaciones, solo entre la estructura y el cantante, la fiesta rondaría en un millón doscientos cincuenta mil soles, aunque el programa no descartó que el monto total superara fácilmente el millón y medio. “Aquí no estamos hablando de un cumpleaños cualquiera, estamos hablando de un derroche de lujo y de una producción hecha completamente a medida. Esto no es alquilar muebles o un salón, esto es crear un evento desde cero, y eso tiene un costo altísimo”, explicó el informe.

Magaly Medina, al volver al set, no dejó pasar el tema y comentó: “Lo que queda claro es que los Acuña han convertido los quinceañeros en su nueva carta de presentación. Primero con Lunay y ahora con Bleéle, que es hoy por hoy uno de los artistas más caros del género urbano. Esto no es para cualquiera, y solo alguien que tiene plata como cancha. Son las ligas mayores”.

