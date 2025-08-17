Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con un show en vivo de cantante Beéle. IG.

La celebración de los 15 años de la hija de Richard Acuña se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana. El político y empresario organizó una fiesta de lujo en la que no faltaron detalles exclusivos, invitados de la farándula y un concierto privado del cantante colombiano Beéle, una de las figuras más exitosas del reguetón actual.

Un cumpleaños lleno de sorpresas

El festejo reunió a familiares, amigos cercanos y figuras del espectáculo peruano. Richard Acuña asistió acompañado de su esposa, la exconductora de televisión Brunella Horna, y su hijo menor Alessio.

La celebración se desarrolló en un ambiente elegante y decorado especialmente para la ocasión, en la que la homenajeada pudo disfrutar de un cumpleaños inolvidable de Rafaela.

Los asistentes compartieron imágenes y videos del evento en redes sociales, mostrando momentos memorables como el ingreso de la quinceañera, el vals tradicional y el esperado show artístico.

En varias de las grabaciones se pudo ver a Acuña bailando con su hija y también junto a Brunella Horna, en un ambiente festivo que rápidamente llamó la atención del público.

El vals con Shantal

El primer momento emotivo de la noche estuvo a cargo de la cantante Shantal, quien interpretó en vivo las piezas del tradicional vals de quinceañera. La joven homenajeada, Rafaela, bailó junto a su padre, Richard Acuña, generando la ovación de los invitados.

Este instante fue uno de los más compartidos en redes sociales, ya que reflejó la cercanía entre padre e hija y el ambiente familiar que marcó la celebración.

Beéle, el artista sorpresa de la noche

La gran sorpresa llegó cuando apareció en el escenario Beéle, intérprete colombiano que ha conquistado el género urbano con temas como "Si te pillara" y "No tiene sentido".

Su presencia fue inesperada para la mayoría de los asistentes, quienes no sabían que el artista internacional formaría parte del espectáculo.

Beéle no solo interpretó sus éxitos más conocidos, sino que también protagonizó un momento especial al cantar junto a la quinceañera. En redes sociales, la adolescente describió la experiencia como “un sueño hecho realidad”, dejando en claro la emoción de compartir escenario con su cantante favorito.

Una canción que marcó la diferencia

Uno de los instantes más comentados fue cuando Beéle interpretó el tema Si te interesa, una canción que había dejado de incluir en sus conciertos tras su separación con Camila Rodríguez.

La decisión de cantarla en este show privado causó sorpresa y fue uno de los momentos más destacados de la noche. Los invitados celebraron el gesto del artista y lo compartieron en redes, convirtiendo el video en tendencia.

Brunella Horna y su mensaje para Rafaela

Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, utilizó sus redes sociales para compartir varias imágenes y videos del evento. En sus publicaciones destacó lo especial de la celebración y dedicó un mensaje a la hija de su pareja:

“Querida Rafa, ayer estuviste radiante. Disfrutaste tu quince de inicio a fin, todos estuvimos felices al verte disfrutar tanto tu día tan esperado”, escribió la modelo en Instagram.

La exconductora de televisión también difundió el instante en el que la quinceañera bailaba con Beéle, mostrando la alegría de la adolescente y la sorpresa de los asistentes.

Invitados de la farándula peruana

El quinceañero no solo destacó por la presencia del artista internacional, sino también por los personajes de la farándula local que se sumaron a la celebración. Entre los asistentes estuvieron Ethel Pozo, Arturo Chumbe, Karen Schwarz y Ezio Oliva.

También participaron influencers de moda como Alessandra Belaunde y Sam Maple, quienes compartieron contenido del evento en sus plataformas digitales, aumentando la repercusión del festejo en redes sociales.

La nieta de César Acuña también tuvo una fiesta de lujo

El evento coincidió con otra celebración familiar que también llamó la atención en la prensa de espectáculos. Hace apenas una semana, la sobrina de Richard Acuña, hija mayor de Kelly Acuña, festejó sus 15 años con una fiesta que no pasó desapercibida por su fastuosa decoración.

La celebración contó con un túnel cubierto por 60 mil rosas, además de paredes y techos adornados con espejos y flores. Entre los artistas invitados estuvieron La Charanga Habanera y el reguetonero puertorriqueño Lunay, cuyo show, según estimaciones, tuvo un costo de al menos 30 mil dólares.

Entre sus éxitos figuran “Soltera”, “Aventura” y su álbum “Épico”. Se ha destacado, además, por sus colaboraciones con artistas comoDaddy Yankee, Bad Bunny y Anuel AA.

De acuerdo con información presentada por el programa Magaly TV La Firme, el costo total del quinceañero superó los500 mil soles.El monto corresponde no sólo a la contratación de los artistas, sino a la logística, producción, escenografía, sonido, iluminación y otros servicios requeridos para la celebración. El solo caché de Lunay y los costos asociados a su equipo representaron un rubro significativo en el presupuesto.

